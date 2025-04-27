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26 апреля 10:35ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Монреаль — Вашингтон, 28 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Одержит ли команда Овечкина первую выездную победу в плей-офф?
Руслан Ипполитов

 

В ночь с воскресенья на понедельник, 28 апреля, пройдет третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной между «Монреалем» и «Вашингтоном». Пока в этой паре победы одерживают исключительно хозяева. Команда Александра Овечкина выиграла две стартовые встречи в Вашингтоне, а канадский клуб взял первую игру на своей площадке. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монреаль Канадиенс»

28.04.2025, Пн

01:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.55

Х - 4.30

П2 - 2.45

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч

Счет в серии: 1:2

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3923212-158
«Монреаль»2339158-212

Последние пять матчей «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.04.2025«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

22.04.2025«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

17.04.2025«Монреаль»

4:2

«Каролина»

15.04.2025«Монреаль»

3:4 Б

«Чикаго»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.04.2025«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

22.04.2025«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

18.04.2025«Питтсбург»

5:2

«Вашингтон»

16.04.2025«Айлендерс»

1:3

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.04.2025«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

22.04.2025«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Монреаль»

11.01.2025«Вашингтон»

2:3 ОТ

«Монреаль»

08.12.2024«Монреаль»

2:4

«Вашингтон»

Лидеры

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«Монреаль»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки91

Строум

86

Снайпер (голы)Кофилд39

Овечкин

47

Ассистент (передачи)Хатсон61

Строум

56

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.82

Томпсон

2.49

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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«Канадиенс» смогли зацепить уже один матч, сократив отставание в серии. Дуэль между лучшей командой Восточной конференции и последним клубом, получившим от конференции проходку в плей-офф, продолжается. Первая встреча в Канаде сложилась для фаворитов не лучшим образом. Главный тренер «Монреаля» Спенсер Карбери после первого поражения в серии сказал, что не удивлен тому высочайшему настрою, с которым соперник вышел на лед в третьей встрече. А вот его команда не смогла продемонстрировать свои лучшие качества. Наставник уверяет, что в четвертом матче его подопечные постараются показать максимум из того, на что способны.

Очень тревожным звоночком стало повреждение основного голкипера «Вашингтона» Логана Томпсона. Вратарь из-за травмы не смог доиграть предыдущую встречу в Монреале и его участие во втором канадском матче под вопросом.

А вот Александр Овечкин продолжает устанавливать новые рекорды. Гол в ворота «Канадинс» в 3-й игре стал для Ови 75-м в Кубках Стэнли. Он первый россиянин, достигшей этой отметки.

Натужные победы на своем льду, поражение в три гола в первом матче в Монреале, травма основного голкипера. Все это говорит не в пользу «Кэпиталз» перед первым вбрасыванием в четвертом матче серии. У «Столичных» остается право на ошибку, да и преимущество своей площадке в потенциально возможной седьмой встрече никуда не делось. Говоря проще, для «Вашингтона» это не будет матчем жизни, а вот хозяева льда, в случае поражения, дадут очень существенную фору фавориту. Мы редко делаем выбор в пользу противников команды Овечкина, но на этот раз предположим, что «Монреаль» сможет сравнять счет в серии.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 2.45. Вероятность успеха гостей котируется очень близкими 2.55. На ничью в основное время можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» не фигурирует в списке травмированных и поведет свою команду ко второй победе в Кубке Стэнли. В трех матчах плей-офф Ови забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. В предыдущей встрече в Монреале на счету россиянина гол.

Какие российские хоккеисты выступают за «Монреаль»?

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В заявке «Канадиенс» всего один представитель отечественной хоккейной школы. 19-летний нападающий Иван Демидов присоединился к команде в самом конце регулярного первенства и успел принять участие лишь в двух встречах. В совей дебютной игре в НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей. В трех матчах плей-офф на счету россиянина пока нет результативных баллов.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 6.00 

«Флорида» - 6.00

«Торонто» - 6.50

Поставить на победу в плей-офф «Вашингтона» можно с коэффициентом 13.00. Номинал сыгравшей ставки на победу в Кубке Стэнли «Монреаля» будет увеличен в 65 раз.

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