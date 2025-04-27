Монреаль — Вашингтон, 28 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Канадиенс» смогли зацепить уже один матч, сократив отставание в серии. Дуэль между лучшей командой Восточной конференции и последним клубом, получившим от конференции проходку в плей-офф, продолжается. Первая встреча в Канаде сложилась для фаворитов не лучшим образом. Главный тренер «Монреаля» Спенсер Карбери после первого поражения в серии сказал, что не удивлен тому высочайшему настрою, с которым соперник вышел на лед в третьей встрече. А вот его команда не смогла продемонстрировать свои лучшие качества. Наставник уверяет, что в четвертом матче его подопечные постараются показать максимум из того, на что способны.

Очень тревожным звоночком стало повреждение основного голкипера «Вашингтона» Логана Томпсона. Вратарь из-за травмы не смог доиграть предыдущую встречу в Монреале и его участие во втором канадском матче под вопросом.

А вот Александр Овечкин продолжает устанавливать новые рекорды. Гол в ворота «Канадинс» в 3-й игре стал для Ови 75-м в Кубках Стэнли. Он первый россиянин, достигшей этой отметки.

Натужные победы на своем льду, поражение в три гола в первом матче в Монреале, травма основного голкипера. Все это говорит не в пользу «Кэпиталз» перед первым вбрасыванием в четвертом матче серии. У «Столичных» остается право на ошибку, да и преимущество своей площадке в потенциально возможной седьмой встрече никуда не делось. Говоря проще, для «Вашингтона» это не будет матчем жизни, а вот хозяева льда, в случае поражения, дадут очень существенную фору фавориту. Мы редко делаем выбор в пользу противников команды Овечкина, но на этот раз предположим, что «Монреаль» сможет сравнять счет в серии.