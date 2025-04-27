Монреаль — Вашингтон, 28 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с воскресенья на понедельник, 28 апреля, пройдет третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной между «Монреалем» и «Вашингтоном». Пока в этой паре победы одерживают исключительно хозяева. Команда Александра Овечкина выиграла две стартовые встречи в Вашингтоне, а канадский клуб взял первую игру на своей площадке. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч
Счет в серии: 1:2
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|39
|23
|212-158
|«Монреаль»
|23
|39
|158-212
Последние пять матчей «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.04.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
|22.04.2025
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
|17.04.2025
|«Монреаль»
4:2
«Каролина»
|15.04.2025
|«Монреаль»
3:4 Б
«Чикаго»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.04.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
|22.04.2025
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
|18.04.2025
|«Питтсбург»
5:2
«Вашингтон»
|16.04.2025
|«Айлендерс»
1:3
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.04.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
|22.04.2025
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Монреаль»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
2:3 ОТ
«Монреаль»
|08.12.2024
|«Монреаль»
2:4
«Вашингтон»
«Монреаль»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|91
Строум
86
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|39
Овечкин
47
|Ассистент (передачи)
|Хатсон
|61
Строум
56
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.82
Томпсон
2.49
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
«Канадиенс» смогли зацепить уже один матч, сократив отставание в серии. Дуэль между лучшей командой Восточной конференции и последним клубом, получившим от конференции проходку в плей-офф, продолжается. Первая встреча в Канаде сложилась для фаворитов не лучшим образом. Главный тренер «Монреаля» Спенсер Карбери после первого поражения в серии сказал, что не удивлен тому высочайшему настрою, с которым соперник вышел на лед в третьей встрече. А вот его команда не смогла продемонстрировать свои лучшие качества. Наставник уверяет, что в четвертом матче его подопечные постараются показать максимум из того, на что способны.
Очень тревожным звоночком стало повреждение основного голкипера «Вашингтона» Логана Томпсона. Вратарь из-за травмы не смог доиграть предыдущую встречу в Монреале и его участие во втором канадском матче под вопросом.
А вот Александр Овечкин продолжает устанавливать новые рекорды. Гол в ворота «Канадинс» в 3-й игре стал для Ови 75-м в Кубках Стэнли. Он первый россиянин, достигшей этой отметки.
Натужные победы на своем льду, поражение в три гола в первом матче в Монреале, травма основного голкипера. Все это говорит не в пользу «Кэпиталз» перед первым вбрасыванием в четвертом матче серии. У «Столичных» остается право на ошибку, да и преимущество своей площадке в потенциально возможной седьмой встрече никуда не делось. Говоря проще, для «Вашингтона» это не будет матчем жизни, а вот хозяева льда, в случае поражения, дадут очень существенную фору фавориту. Мы редко делаем выбор в пользу противников команды Овечкина, но на этот раз предположим, что «Монреаль» сможет сравнять счет в серии.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Капитан «Вашингтона» не фигурирует в списке травмированных и поведет свою команду ко второй победе в Кубке Стэнли. В трех матчах плей-офф Ови забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. В предыдущей встрече в Монреале на счету россиянина гол.
В заявке «Канадиенс» всего один представитель отечественной хоккейной школы. 19-летний нападающий Иван Демидов присоединился к команде в самом конце регулярного первенства и успел принять участие лишь в двух встречах. В совей дебютной игре в НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей. В трех матчах плей-офф на счету россиянина пока нет результативных баллов.
Партнерский проект