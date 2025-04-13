Лоренцо Музетти — Алекс де Минаур, 12 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Монте-Карло

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В субботу, 12 апреля, путевку в финал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло оспорят итальянец Лоренцо Музетти и австралиец Алекс де Минаур. Кто продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 12.04.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт Ренье Третьего (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Лоренцо Музетти (23 года, 16-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Алекс де Минаур (26 лет, 10-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала на харде в Гонконге и на грунте в Буэнос-Айресе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 11 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел в третьем круге.
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Выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде дошел до финала в Роттердаме, на Australian Open вылетел в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 20 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло уже показал лучший результат, в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала.
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Соперники провели два официальных очных матча. На харде победил де Минаур, на траве — Музетти.
Букмекеры считают австралийца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на его победу и 2,13 на успех итальянца.
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Единственный официальный очный матч спортсменов вне турниров Большого шлема продлился 25 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
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Де Минаур проводит выдающийся турнир — чего стоят хотя бы «сухой» разгром Димитрова и матч с Медведевым, когда было проиграно лишь четыре гейма. Однако на решающих стадиях у австралийца регулярно возникают проблемы, в том числе ментальные. Пресловутого бойцовского характера ему будто до сих пор не хватает.
И Музетти может воспользоваться любой слабостью соперника. Он не крушит в Монте-Карло всех подряд, но выглядит стабильно и надежно. И это с учетом того, что итальянец базово хорош на грунте, а в первой части нынешнего сезона успел сыграть на этом покрытии.
Вот и полагаем, что матч может получиться очень конкурентным, тем более что в обеих предыдущих очных встречах каждый из теннисистов забирал хотя бы сет. Рискнем предположить, что уже в стартовом отрезке полуфинала Музетти и де Минаур зайдут как минимум на десятый гейм.
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