Лоренцо Музетти — Алекс де Минаур, 12 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Монте-Карло

Де Минаур проводит выдающийся турнир — чего стоят хотя бы «сухой» разгром Димитрова и матч с Медведевым, когда было проиграно лишь четыре гейма. Однако на решающих стадиях у австралийца регулярно возникают проблемы, в том числе ментальные. Пресловутого бойцовского характера ему будто до сих пор не хватает.

И Музетти может воспользоваться любой слабостью соперника. Он не крушит в Монте-Карло всех подряд, но выглядит стабильно и надежно. И это с учетом того, что итальянец базово хорош на грунте, а в первой части нынешнего сезона успел сыграть на этом покрытии.

Вот и полагаем, что матч может получиться очень конкурентным, тем более что в обеих предыдущих очных встречах каждый из теннисистов забирал хотя бы сет. Рискнем предположить, что уже в стартовом отрезке полуфинала Музетти и де Минаур зайдут как минимум на десятый гейм.