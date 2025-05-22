Наполи — Кальяри, 23 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Единственным чемпионатом из числа топ-5, в которых еще не оформлены чемпионские титулы, остается первенство Италии. Точка в чемпионской гонке будет поставленная лишь в последний соревновательный день. Прикидываем шансы претендентов на золото.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
23.05.2025, ВС
21:45 МСК
«Кальяри» (Кальяри)
|П1 - 1.17
Турнир: АПЛ, 38-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|40
|34
|14
|127-69
|«Кальяри»
|14
|34
|40
|69-127
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Аталанта»
0:0
«Наполи»
Серия А
|11.05.2025
|«Наполи»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|03.05.2025
|«Интер»
0:1
«Наполи»
Серия А
|27.04.2025
|«Наполи»
2:0
«Верона»
Серия А
|19.04.2025
|«Лацио»
0:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Кальяри»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Кальяри»
3:0
«Венеция»
Серия А
|10.05.2025
|«Комо»
3:1
«Кальяри»
Серия А
|03.05.2025
|«Кальяри»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|28.04.2025
|«Верона»
0:2
«Кальяри»
Серия А
|23.04.2025
|«Кальяри»
1:2
«Фиорентина»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Кальяри»
0:4
«Наполи»
Серия А
|25.02.2024
|«Кальяри»
1:1
«Наполи»
Серия А
|16.12.2023
|«Наполи»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|21.02.2022
|«Кальяри»
1:1
«Наполи»
Серия А
|26.09.2021
|«Наполи»
2:0
«Кальяри»
Серия А
За тура до финиша первенства «Интер» занимает 2-е место, а «Наполи» - 1-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2. Интер
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
А потом «Интер» слился. И это последняя точка. Точно пропустят первыми. ##prediction:big:3538:Наполи_-_Кальяри._П2_только_Кальяри_победа##
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|Вещатель
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|Текстовая
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Потери
«Наполи»: (травма)
«Кальяри»: (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Наполи»
«Кальяри»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|19. Челик
46. Габбиа
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
23. Томори
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
31. Павлович
Защитник
|Защитник
|3. Анхелиньо
19. Эрнандес
Защитник
|Полузащитник
|17. Коне
29. Фофана
Защитник
|Полузащитник
|61. Писилли
8. Лофтус-Чик
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кристанте
14. Рейндерс
Полузащитник
|Нападающий
|14. Шомуродов
11. Пулишич
Полузащитник
|Нападающий
|18. Соуле
77. Лувусбу
Полузащитник
|Нападающий
|11. Довбик
9. Йович
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Коэффициенты на победу каждого из соперников очень приличные, что говорит о том, что эксперты не видят явного фаворита. Выигрыш римлян оценен кэфом 2.30. Успех гостей котируется за внушительные 2.95, а ничья - за 3.55.
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В линии на точный счет коэффициент 6.50 присвоен счету 2:0.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.25, а поставить на первый гол в матче от миланцев предложено за 3.65. Вариант «никто не забьет» можно взять за 19.00.
Судя по котировкам, эксперты не ждут большого количества забитых мячей, но на пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.50, а ТМ 2.5 можно взять за 2.60. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 2.25.
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