Наполи — Кальяри, 23 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Наполи» - «Кальяри» ?

В линии на точный счет коэффициент 6.50 присвоен счету 2:0.

Кто откроет счет в матче в матче «Наполи» - «Кальяри» ?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.25, а поставить на первый гол в матче от миланцев предложено за 3.65. Вариант «никто не забьет» можно взять за 19.00.

Будет ли много голов в матче «Наполи» - «Кальяри»?

Судя по котировкам, эксперты не ждут большого количества забитых мячей, но на пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.50, а ТМ 2.5 можно взять за 2.60. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 2.25.