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26 февраля 11:00ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи - Интер, 1 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Суперматч в чемпионате Италии
Руслан Ипполитов

В первый день весны в итальянском чемпионате будет сыгран матч, который, возможно, станет определяющим в чемпионской борьбе. В Неаполе встретятся два главных претендента на скудетто - «Наполи» и «Интер». В турнирной таблице серии А две первые команды первенства разделяет всего один балл, и победитель матча гарантированно единолично возглавит «золотую» гонку.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь) 

01.03.2024, Сб

20:00 МСК

«Интер» (Милан) 

П1 - 3.20

Х - 3.15

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур

Стадион:  «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»524481201-271
«Интер»814452271-201

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Наполи»

1:1

«Удинезе»

Серия А

02.02.2025«Рома»

1:1

«Наполи»

Серия А

25.01.2025«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

22.02.2025«Интер»

1:0

«Дженоа»

Серия А

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

10.02.2025«Интер»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

06.02.2025«Фиорентина»

3:0

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Интер»

1:1

«Наполи»

Серия А

17.03.2024«Интер»

1:1

«Наполи»

Серия А

22.01.2024«Наполи»

0:1

«Интер»

Кубок Италии

03.12.2023«Наполи»

0:3

«Интер»

Серия А

21.05.2023«Наполи»

3:1

«Интер»

Серия А

Турнирное положение

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«Интер» перед 26-м туром занимает 1-е место в турнирной таблице. «Наполи» отстает всего на один балл.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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Соперники периодически сменяют друг друга на первой строчке турнирной таблице. Болельщики долгое время вели подсчет не только набранных, но и потерянных очков. Теперь двум главным претендентам предстоит в очной встрече решить, кто сильней и должен возглавлять чемпионскую гонку.

У «Интера» последний месяц были проблемы с набором очков. Было и крупное поражение во Флоренции (3:0), и неудачная поездка в Турин (1:0). Но к встрече с неаполитанцами миланцы подходят после кубковой победы над «Лацио» (2:0). Ест определенные неровности в игре центральной линии, где без былого блеска действуют опытные Мхитарян и Чалханоглу. Оба полузащитника не попали в стартовый состав в игре с «Лацио». Возможно, тренерский штаб дал возрастным футболистам передохнуть перед важной встречей с «Наполи».

Не в лучшей форме и команда Антонио Конте. В четырех последних матчах Серии А «Наполи» не побеждает, а в предыдущем туре в Комо и вовсе случилось первое в календарном году поражение.

Угадать имя победителя довольно сложно. По игре, пожалуй, в последнее время лучше смотрится «Интернационале». Но поверить, что неаполитанцы потерпят второе поражение подряд за неделю, довольно сложно. Посмотрим в сторону результативности. «Интер» - самая забивающая команда Серии А. «Наполи» в 2025-м году с поля без забитых голов не уходило ни разу. Резонно предположим, что и в этой встрече каждая из команд отметится забитым мячом как минимум по разу. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Наполи»: Нерес, Маццокки (оба - травма)

«Интер»: Ди Дженнаро, Аугусто, Тюрам, Зоммер, Залевски (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Интер»:

Позиция«Наполи»«Интер»Позиция
Вратарь1. Мерет13. МартинесВратарь
Защитник22. Ди Лоренцо6. де ВрейЗащитник
Защитник13. Ррахмани28. ПаварЗащитник
Защитник5. Жезус95. БастониЗащитник
Полузащитник37. Спинаццола22. МхитарянЗащитник
Полузащитник68. Лоботка32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 99. Ангисса36. Дармиан Полузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей7. ЗелиньскиПолузащитник
Нападающий26. Нгонг23. БареллаПолузащитник
Нападающий21. Политано10. МартинесНападающий
Нападающий11. Лукаку99. ТаремиНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу «Наполи» FONBET умножит на 3.20. Заключить пари на ничью можно за 3.15.  Выигрыш «Интера» оценен коэфом 2.35.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Наполи» - «Интер»?

Эксперты, если судить по линии, наиболее вероятным исходом видят ничью. Номинал сыгравшей ставки на 1:1 будет умножен на коэффициент 6.00. «Сухой» расход 0:0 - на 6.50. Угаданная победа гостей со счетом 0:1 котируется за 8.00.  

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник давно восстановился после травмы, полученной в начале года. Опытный футболист является одним из лидеров клуба и имеет твердое место в основном составе. Пока Генрих, видимо, не готов играть все 90 минут. В кубковой встрече с «Лацио» Мхитарян остался в запасе. С большой долей вероятности игрок будет в стартовом составе в Неаполе.  

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.45
  2. «Наполи» - 3.35
  3. «Аталанта» - 9.00
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