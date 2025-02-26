Наполи - Интер, 1 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Соперники периодически сменяют друг друга на первой строчке турнирной таблице. Болельщики долгое время вели подсчет не только набранных, но и потерянных очков. Теперь двум главным претендентам предстоит в очной встрече решить, кто сильней и должен возглавлять чемпионскую гонку.

У «Интера» последний месяц были проблемы с набором очков. Было и крупное поражение во Флоренции (3:0), и неудачная поездка в Турин (1:0). Но к встрече с неаполитанцами миланцы подходят после кубковой победы над «Лацио» (2:0). Ест определенные неровности в игре центральной линии, где без былого блеска действуют опытные Мхитарян и Чалханоглу. Оба полузащитника не попали в стартовый состав в игре с «Лацио». Возможно, тренерский штаб дал возрастным футболистам передохнуть перед важной встречей с «Наполи».

Не в лучшей форме и команда Антонио Конте. В четырех последних матчах Серии А «Наполи» не побеждает, а в предыдущем туре в Комо и вовсе случилось первое в календарном году поражение.

Угадать имя победителя довольно сложно. По игре, пожалуй, в последнее время лучше смотрится «Интернационале». Но поверить, что неаполитанцы потерпят второе поражение подряд за неделю, довольно сложно. Посмотрим в сторону результативности. «Интер» - самая забивающая команда Серии А. «Наполи» в 2025-м году с поля без забитых голов не уходило ни разу. Резонно предположим, что и в этой встрече каждая из команд отметится забитым мячом как минимум по разу.