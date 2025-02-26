Наполи - Интер, 1 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В первый день весны в итальянском чемпионате будет сыгран матч, который, возможно, станет определяющим в чемпионской борьбе. В Неаполе встретятся два главных претендента на скудетто - «Наполи» и «Интер». В турнирной таблице серии А две первые команды первенства разделяет всего один балл, и победитель матча гарантированно единолично возглавит «золотую» гонку.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
01.03.2024, Сб
20:00 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 3.20
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|52
|44
|81
|201-271
|«Интер»
|81
|44
|52
|271-201
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Наполи»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|02.02.2025
|«Рома»
1:1
«Наполи»
Серия А
|25.01.2025
|«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Интер»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Интер»
1:1
«Наполи»
Серия А
|17.03.2024
|«Интер»
1:1
«Наполи»
Серия А
|22.01.2024
|«Наполи»
0:1
«Интер»
Кубок Италии
|03.12.2023
|«Наполи»
0:3
«Интер»
Серия А
|21.05.2023
|«Наполи»
3:1
«Интер»
Серия А
«Интер» перед 26-м туром занимает 1-е место в турнирной таблице. «Наполи» отстает всего на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
Соперники периодически сменяют друг друга на первой строчке турнирной таблице. Болельщики долгое время вели подсчет не только набранных, но и потерянных очков. Теперь двум главным претендентам предстоит в очной встрече решить, кто сильней и должен возглавлять чемпионскую гонку.
У «Интера» последний месяц были проблемы с набором очков. Было и крупное поражение во Флоренции (3:0), и неудачная поездка в Турин (1:0). Но к встрече с неаполитанцами миланцы подходят после кубковой победы над «Лацио» (2:0). Ест определенные неровности в игре центральной линии, где без былого блеска действуют опытные Мхитарян и Чалханоглу. Оба полузащитника не попали в стартовый состав в игре с «Лацио». Возможно, тренерский штаб дал возрастным футболистам передохнуть перед важной встречей с «Наполи».
Не в лучшей форме и команда Антонио Конте. В четырех последних матчах Серии А «Наполи» не побеждает, а в предыдущем туре в Комо и вовсе случилось первое в календарном году поражение.
Угадать имя победителя довольно сложно. По игре, пожалуй, в последнее время лучше смотрится «Интернационале». Но поверить, что неаполитанцы потерпят второе поражение подряд за неделю, довольно сложно. Посмотрим в сторону результативности. «Интер» - самая забивающая команда Серии А. «Наполи» в 2025-м году с поля без забитых голов не уходило ни разу. Резонно предположим, что и в этой встрече каждая из команд отметится забитым мячом как минимум по разу.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Наполи»: Нерес, Маццокки (оба - травма)
«Интер»: Ди Дженнаро, Аугусто, Тюрам, Зоммер, Залевски (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Интер»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
|13. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|6. де Врей
|Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|5. Жезус
|95. Бастони
|Защитник
|Полузащитник
|37. Спинаццола
|22. Мхитарян
|Защитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Ангисса
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Нгонг
|23. Барелла
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Политано
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
|99. Тареми
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Эксперты, если судить по линии, наиболее вероятным исходом видят ничью. Номинал сыгравшей ставки на 1:1 будет умножен на коэффициент 6.00. «Сухой» расход 0:0 - на 6.50. Угаданная победа гостей со счетом 0:1 котируется за 8.00.
Армянский полузащитник давно восстановился после травмы, полученной в начале года. Опытный футболист является одним из лидеров клуба и имеет твердое место в основном составе. Пока Генрих, видимо, не готов играть все 90 минут. В кубковой встрече с «Лацио» Мхитарян остался в запасе. С большой долей вероятности игрок будет в стартовом составе в Неаполе.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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