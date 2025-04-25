Наполи — Торино, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В 34-м туре чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Торино». Команда Антонио Конте сражается за чемпионство и по итогам игрового уикенда имеет шанс обойти «Интернационале», потеря очков которым в матче с «Ромой» вполне вероятно. Гости занимают в турнирной таблице последнее место, которое вряд ли смогут покинуть.
Турнир: Серия А, 34-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|55
|61
|45
|196-187
|«Торино»
|45
|61
|55
|187-196
Последние пять матчей «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Торино»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|13.04.2025
|«Комо»
1:0
«Торино»
Серия А
|06.04.2025
|«Торино»
1:1
«Верона»
Серия А
|31.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Торино»
Серия А
|15.03.2025
|«Торино»
1:0
«Эмполи»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Монца»
0:1
«Наполи»
Серия А
|14.04.2025
|«Наполи»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|16.03.2025
|«Венеция»
0:0
«Наполи»
Серия А
Перед 34-м туром «Наполи» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, а «Торино» - десятую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2. Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3. Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4. Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5. Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6. Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7. Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8. Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9. Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10. Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11. Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12. Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13. Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14. Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15. Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16. Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17. Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18. Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19. Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20. Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
У «Наполи» на финише сезона календарь чуть попроще, чем у «Интера», но более подходящего момента, чтобы обеспечить себе преимущество в чемпионской гонке и вновь выйти не первое место, уже не будет. Неаполитанцы обязательно подойдут к этой встрече со всей серьезность, отдавая себе отчет, как дорого могут стоить сейчас очки.
Матч не обещает быть результативным. У «Торино» весьма скромный показатель результативности, да и «Наполи» известен в первую очередь надежностью обороны, чем подвигами в атаке. Если соперники совместными усилиями превысят планку в два забитых мяча - это уже будет настоящим подарком для зрителей, ценящего в футболе в первую очередь голы. Но самым статистически вероятным исходом станет сухая победа гостей.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Торино»: Сапата, Илькхан, Влашич, Илич, Нжие (все - травма)
«Наполи»: Жесус, Буонджорно, Нерес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монца» - «Наполи»:
|Позиция
|«Торино»
«Наполи»
Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
1. Мерет
Вратарь
|Защитник
|13. Марипан
16. Марин
Защитник
|Защитник
|16. Педерсен
13. Ррахмани
Защитник
|Защитник
|5. Масина
5. Жезус
Защитник
|Защитник
|34. Бираги
17. Оливера
Защитник
|Полузащитник
|66. Гинейтис
68. Лоботка
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Риччи
6. Гилмор
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Линетты
8. Мактоминей
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Казадей
7. Нерес
Нападающий
|Нападающий
|18. Адамс
21. Политано
Нападающий
|Нападающий
|11. Элмас
11. Лукаку
Нападающий
|Главный тренер
|Паоло Ваноли
Антонио Конте
Главный тренер
PARI в 8.5 раз увеличит номинал удачной ставки на победу туринцев. Коэффициент на выигрыш хозяев - 1.42. Ничья котируется за 4.40.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 1:0 или 2:0. Номинал сыгравшего пари на каждый из этих двух исходов будет увеличен шестикратно.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 2.00. ТМ 2.5 - 1.80.
На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.80. Шансы «Наполи» котируются за 2.00.
Партнерский проект