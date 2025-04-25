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24 апреля 15:25ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи — Торино, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Неаполитанцы могут обойти «Интер» в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В 34-м туре чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Торино». Команда Антонио Конте сражается за чемпионство и по итогам игрового уикенда имеет шанс обойти «Интернационале», потеря очков которым в матче с «Ромой» вполне вероятно. Гости занимают в турнирной таблице последнее место, которое вряд ли смогут покинуть.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

27.04.2024, Вс

21:45 МСК

«Торино» (Турин)

П1 - 1.42

Х - 4.40

П2 - 8.50

Турнир:  Серия А, 34-й тур

Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Наполи» 556145196-187
«Торино»456155187-196

Последние пять матчей «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Торино»

2:0

«Удинезе»

Серия А

13.04.2025«Комо»

1:0

«Торино»

Серия А

06.04.2025«Торино»

1:1

«Верона»

Серия А

31.03.2025«Лацио»

1:1

«Торино»

Серия А

15.03.2025«Торино»

1:0

«Эмполи»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Монца»

0:1

«Наполи»

Серия А

14.04.2025«Наполи»

3:0

«Эмполи»

Серия А

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

16.03.2025«Венеция»

0:0

«Наполи»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 34-м туром «Наполи» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, а «Торино» - десятую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер33218472-3271
2. Наполи33218452-2571
3. Аталанта33197766-3064
4. Болонья331612552-3760
5. Ювентус331514449-3159
6. Лацио33178855-4359
7. Рома33169848-3257
8. Фиорентина33168951-3356
9. Милан331491051-3851
10. Торино3310131038-3743
11. Удинезе331171536-4840
12. Комо331091443-4839
13. Дженоа339121229-4039
14. Верона33951930-6032
15. Парма336131438-5131
16. Кальяри33791733-4930
17. Лечче33681923-5526
18. Венеция334131627-4625
19. Эмполи334131626-5225
20. Монца33292225-5715

Прогноз на матч

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У «Наполи» на финише сезона календарь чуть попроще, чем у «Интера», но более подходящего момента, чтобы обеспечить себе преимущество в чемпионской гонке и вновь выйти не первое место, уже не будет. Неаполитанцы обязательно подойдут к этой встрече со всей серьезность, отдавая себе отчет, как дорого могут стоить сейчас очки.

Матч не обещает быть результативным. У «Торино» весьма скромный показатель результативности, да и «Наполи» известен в первую очередь надежностью обороны, чем подвигами в атаке. Если соперники совместными усилиями превысят планку в два забитых мяча - это уже будет настоящим подарком для зрителей, ценящего в футболе в первую очередь голы. Но самым статистически вероятным исходом станет сухая победа гостей.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Неаполе в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Торино»: Сапата, Илькхан, Влашич, Илич, Нжие (все - травма)

«Наполи»: Жесус, Буонджорно, Нерес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монца» - «Наполи»:

Позиция«Торино»

«Наполи»

Позиция

Вратарь32. Милинкович-Савич

1. Мерет

Вратарь

Защитник13. Марипан

16. Марин

Защитник

Защитник16. Педерсен

13. Ррахмани

Защитник

Защитник5. Масина

5. Жезус

Защитник

Защитник34. Бираги

17. Оливера

Защитник

Полузащитник66. Гинейтис

68. Лоботка

Полузащитник

Полузащитник 28. Риччи

6. Гилмор

Полузащитник 

Полузащитник 77. Линетты

8. Мактоминей

Полузащитник

Полузащитник22. Казадей

7. Нерес

Нападающий

Нападающий18. Адамс

21. Политано

Нападающий

Нападающий11. Элмас

11. Лукаку

Нападающий

Главный тренерПаоло Ваноли

Антонио Конте

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI в 8.5 раз увеличит номинал удачной ставки на победу туринцев. Коэффициент на выигрыш хозяев - 1.42. Ничья котируется за 4.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Наполи» - «Торино»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 1:0 или 2:0. Номинал сыгравшего пари на каждый из этих двух исходов будет увеличен шестикратно.

Будет ли много голов в матче «Наполи» - «Торино»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 2.00. ТМ 2.5 - 1.80.

Кто станет чемпионом Италии?

На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.80. Шансы «Наполи» котируются за 2.00. 

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