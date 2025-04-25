Наполи — Торино, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

У «Наполи» на финише сезона календарь чуть попроще, чем у «Интера», но более подходящего момента, чтобы обеспечить себе преимущество в чемпионской гонке и вновь выйти не первое место, уже не будет. Неаполитанцы обязательно подойдут к этой встрече со всей серьезность, отдавая себе отчет, как дорого могут стоить сейчас очки.

Матч не обещает быть результативным. У «Торино» весьма скромный показатель результативности, да и «Наполи» известен в первую очередь надежностью обороны, чем подвигами в атаке. Если соперники совместными усилиями превысят планку в два забитых мяча - это уже будет настоящим подарком для зрителей, ценящего в футболе в первую очередь голы. Но самым статистически вероятным исходом станет сухая победа гостей.