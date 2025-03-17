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16 марта 13:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Нидерланды - Испания: 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Неудобный соперник для испанцев
Валентин Васильев

В элитном дивизионе Лиги наций УЕФА начинается самое интересное - плей-офф. Пошла игра на выбывание! Действующий победитель, команда Испании, в четвертьфинале сразится со сборной Нидерландов. Уже сама по себе вывеска матча выглядит очень многообещающе. Будет шоу?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Нидерланды

Место в рейтинге ФИФА: 7

20.03.2025, Чт 
22:45 МСК

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 3

П1 - 2.80

Х - 3.45

П2 - 2.55

Турнир: Лига наций УЕФА, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Нидерланды62519-18
Испания52618-19

Последние пять игр сборной Нидерландов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2024Босния и Герцеговина

1:1

Нидерланды

Лига наций

16.11.2024Нидерланды

4:0

Венгрия

Лига наций

14.10.2024Германия

1:0

Нидерланды

Лига наций

11.10.2024Венгрия

1:1

Нидерланды

Лига наций

10.09.2024Нидерланды

2:2

Германия

Лига наций

Последние пять игр сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2024Испания

3:2

Швейцария

Лига наций

15.11.2024Дания

1:2

Испания

Лига наций

15.10.2024Испания

3:0

Сербия

Лига наций

12.10.2024Испания

1:0

Дания

Лига наций

08.09.2024Швейцария

1:4

Испания

Лига наций

Календарь игр

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Первые стыковые матчи и четвертьфиналы плей-офф

20.03.2025.  20:00. Турция – Венгрия 
20.03.2025.  20:00. Армения – Грузия
20.03.2025.  22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025.  22:45. Дания – Португалия
20.03.2025.  22:45. Италия – Германия
20.03.2025.  22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025.  22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025.  22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025.  22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025.  22:45. Косово – Исландия
20.03.2025.  22:45. Болгария – Ирландия

Прогноз на матч

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Сборная Испании не проигрывает ровно год. В марте 2024-го она минимально уступила в контрольном матче Колумбии в Лондоне (0:1) и с тех пор непобедима. Беспроигрышная серия «красной фурии» насчитывает уже 16 матчей. 14 из них банда Луиса де ла Фуэнте выиграла. Лишь бразильцы да сербы добились ничьих.

У команды Нидерландов разброс результатов более широкий. В частности, прошлой осенью «оранжевые» одержали две победы при трех ничьих и одном поражении. В 2025 году сборные предстанут перед публикой впервые. Этот нюанс тоже стоит принять во внимание, выбирая вариант для ставки на игру. Очевидно, что на своем поле, после долгой разлуки голландцы постараются порадовать своего зрителя. У них домашние матчи часто проходят весело. Шесть последних были исключительно «верховыми». Если размышляете о пари на эту игру, можно рассмотреть вариант с обоюдным взятием ворот.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

Нидерланды: Бробби (травма)

Испания: Карвахаль (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент 2.55 на чемпиона Европы выглядит как подарок, если не принимать в расчет историю и статистику. В этой паре перевес пока на стороне Нидерландов: шесть побед, две ничьи и пять поражений. Впрочем, победа хозяев котируется еще выше - за 2.80. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.45.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Нидерланды - Испания?

Успешная ставка на ничью 1:1 сулит беттору семикратный выигрыш. Это наиболее вероятный исход встречи по версии аналитиков. 

Где бесплатно смотреть матч Нидерланды - Испания?

Следить за матчами Лиги наций онлайн можно у легальных букмекеров. PARI предоставляет клиентам бесплатные графические трансляции игр.

Кто победитель Лиги наций?

В настоящее время трофеем владеет сборная Испании. 

Где и когда финал Лиги наций?

Решающий матч турнира запланирован на 8 июня. Финал примет Турин или Мюнхен.

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