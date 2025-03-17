Нидерланды - Испания: 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Сборная Испании не проигрывает ровно год. В марте 2024-го она минимально уступила в контрольном матче Колумбии в Лондоне (0:1) и с тех пор непобедима. Беспроигрышная серия «красной фурии» насчитывает уже 16 матчей. 14 из них банда Луиса де ла Фуэнте выиграла. Лишь бразильцы да сербы добились ничьих.

У команды Нидерландов разброс результатов более широкий. В частности, прошлой осенью «оранжевые» одержали две победы при трех ничьих и одном поражении. В 2025 году сборные предстанут перед публикой впервые. Этот нюанс тоже стоит принять во внимание, выбирая вариант для ставки на игру. Очевидно, что на своем поле, после долгой разлуки голландцы постараются порадовать своего зрителя. У них домашние матчи часто проходят весело. Шесть последних были исключительно «верховыми». Если размышляете о пари на эту игру, можно рассмотреть вариант с обоюдным взятием ворот.