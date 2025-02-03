Ньюкасл - Арсенал, 5 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

У «Арсенала» в этом сезоне не складывается с внутренними кубковыми турнирами. Кубок Англии для команды Микеля Артеты закончился на первой же стадии - поражением от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Теперь же она рискует вылететь и из третьего по значимости национального состязания. Домашнее поражение с разницей «минус 2» подвесило большой знак вопроса над перспективами лондонцев в турнире. В последний раз этот трофей «канониры» брали еще в 2018 году.

Тем не менее в Ньюкасл столичные футболисты едут в приподнятом настроении. В воскресенье «Арсенал» нанес самое чувствительное по счету поражение Хосепу Гвардиоле в его тренерской карьере (1:5). После такой феерии задача отыграться с 0:2 на «Сент-Джеймс Парк» совсем не выглядит невыполнимой. У Микеля Артеты еще не так много титулов в портфолио, чтобы пренебрегать Кубком лиги. Тем более эта чаша ему не давалась в руки ни как футболисту, ни как тренеру. Уверены, гости побьются за победу. «Ньюкасл» в последнее время неубедителен дома: уступил «Борнмуту», потом «Фулхэму». При этом четыре из пяти предыдущих матчей «сорок» приносили голы в обе стороны, причем не меньше трех в сумме. Ждем бодрой игры в среду и обоюдного взятия ворот.