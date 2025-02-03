Ньюкасл - Арсенал, 5 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В Англии посреди недели определятся финалисты Кубка лиги - третьего по статусу национального турнира. Первыми выяснение отношений завершат «Ньюкасл» с «Арсеналом». Домашним поражением почти месячной давности лондонцы поставили себя на грань вылета из турнира. Удастся ли им спасительный камбэк в гостях?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ньюкасл» (Лондон)
05.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 3.15
Турнир: Кубок английской лиги, ½ финала, ответный матч
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|66
|37
|81
|225-272
|«Арсенал»
|81
|37
|66
|272-225
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Ньюкасл»
1:2
|«Фулхэм»
|АПЛ
|25.01.2025
|«Саутгемптон»
1:3
|«Ньюкасл»
|АПЛ
|18.01.2025
|«Ньюкасл»
1:4
|«Борнмут»
|АПЛ
|15.01.2025
|«Ньюкасл»
3:0
|«Вулверхэмптон»
|АПЛ
|12.01.2025
|«Ньюкасл»
3:1
|«Бромли»
|Кубок Англии
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
|«Манчестер Сити»
|АПЛ
|29.01.2025
|«Жирона»
1:2
|«Арсенал»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
|«Арсенал»
|АПЛ
|22.01.2025
|«Арсенал»
3:0
|«Динамо Загреб»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Арсенал»
2:2
|«Астон Вилла»
|АПЛ
05.02.2025
«Ньюкасл» - «Арсенал». Первый матч - 2:0
06.02.2025
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Первый матч - 0:1
16.03.2025
У «Арсенала» в этом сезоне не складывается с внутренними кубковыми турнирами. Кубок Англии для команды Микеля Артеты закончился на первой же стадии - поражением от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Теперь же она рискует вылететь и из третьего по значимости национального состязания. Домашнее поражение с разницей «минус 2» подвесило большой знак вопроса над перспективами лондонцев в турнире. В последний раз этот трофей «канониры» брали еще в 2018 году.
Тем не менее в Ньюкасл столичные футболисты едут в приподнятом настроении. В воскресенье «Арсенал» нанес самое чувствительное по счету поражение Хосепу Гвардиоле в его тренерской карьере (1:5). После такой феерии задача отыграться с 0:2 на «Сент-Джеймс Парк» совсем не выглядит невыполнимой. У Микеля Артеты еще не так много титулов в портфолио, чтобы пренебрегать Кубком лиги. Тем более эта чаша ему не давалась в руки ни как футболисту, ни как тренеру. Уверены, гости побьются за победу. «Ньюкасл» в последнее время неубедителен дома: уступил «Борнмуту», потом «Фулхэму». При этом четыре из пяти предыдущих матчей «сорок» приносили голы в обе стороны, причем не меньше трех в сумме. Ждем бодрой игры в среду и обоюдного взятия ворот.
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Английские турниры ушли с российского телевидения в 2022 году. Следить за ходом матчей Кубка лиги онлайн можно на сайтах букмекерских контор и на специализированных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ньюкасл»: Уилсон, Льюис, Барнс (все - травмы)
«Арсенал»: Сака, Уайт, Томиясу, Жезус (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
|32. Нето
|Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|4. Ботман
|6. Магальянс
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|20. Холл
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Жоэлинтон
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мерфи
|11. Мартинелли
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Гордон
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Исак
|29. Хаверц
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Микель Артета
|Главный тренер
Аналитики БК PARI отдают предпочтение в паре «Арсеналу», но при этом дают очень солидный коэффициент на его успех в основное время - 2.15. Предложение на успех хозяев ровно на один пункт выше - 3.15. Ничья в основное время котируется за 3.75.
«Сент-Джеймс Парк» - одна из самых «нефартовых» арен для «Арсенала» в последние годы: за четыре приезда - три поражения, причем все «сухие»! Однако разгром «Ман Сити» может вдохновить гостей на слом неприятной тенденции.
Российские телеканалы не показывают матчи британских турниров.
Победитель «Ньюкасл» - «Арсенал» в решающем матче турнира встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
Сезон-2023/24 в этом турнире увенчался триумфом «Ливерпуля». Пока «красные» успешно защищают свой титул.
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