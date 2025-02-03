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3 февраля 10:21ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Ньюкасл - Арсенал, 5 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

Разгром чемпиона вдохновит лондонцев на еще одно чудо?
Валентин Васильев

В Англии посреди недели определятся финалисты Кубка лиги - третьего по статусу национального турнира. Первыми выяснение отношений завершат  «Ньюкасл» с «Арсеналом». Домашним поражением почти месячной давности лондонцы поставили себя на грань вылета из турнира. Удастся ли им спасительный камбэк в гостях?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл» (Лондон)

05.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 3.15

Х - 3.75

П2 - 2.15

Турнир: Кубок английской лиги, ½ финала, ответный матч

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»663781225-272
«Арсенал»813766272-225

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Ньюкасл»

1:2

«Фулхэм»АПЛ
25.01.2025«Саутгемптон»

1:3

«Ньюкасл»АПЛ
18.01.2025«Ньюкасл»

1:4

«Борнмут»АПЛ
15.01.2025«Ньюкасл»

3:0

«Вулверхэмптон»АПЛ
12.01.2025«Ньюкасл»

3:1

«Бромли»Кубок Англии

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»АПЛ
29.01.2025«Жирона»

1:2

«Арсенал»Лига чемпионов
25.01.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Арсенал»АПЛ
22.01.2025«Арсенал»

3:0

«Динамо Загреб»Лига чемпионов
18.01.2025«Арсенал»

2:2

«Астон Вилла»АПЛ

Календарь игр

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1/2 финала. Ответные матчи

05.02.2025

«Ньюкасл» - «Арсенал». Первый матч - 2:0

06.02.2025

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Первый матч - 0:1

Финал

16.03.2025

Прогноз на матч

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У «Арсенала» в этом сезоне не складывается с внутренними кубковыми турнирами.  Кубок Англии для команды Микеля Артеты закончился на первой же стадии - поражением от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Теперь же она рискует вылететь и из третьего по значимости национального состязания. Домашнее поражение с разницей «минус 2» подвесило большой знак вопроса над перспективами лондонцев в турнире. В последний раз этот трофей «канониры» брали еще в 2018 году.

Тем не менее в Ньюкасл столичные футболисты едут в приподнятом настроении. В воскресенье «Арсенал» нанес самое чувствительное по счету поражение Хосепу Гвардиоле в его тренерской карьере (1:5). После такой феерии задача отыграться с 0:2 на «Сент-Джеймс Парк» совсем не выглядит невыполнимой. У Микеля Артеты еще не так много титулов в портфолио, чтобы пренебрегать Кубком лиги. Тем более эта чаша ему не давалась в руки ни как футболисту, ни как тренеру. Уверены, гости побьются за победу. «Ньюкасл» в последнее время неубедителен дома: уступил «Борнмуту», потом «Фулхэму». При этом четыре из пяти предыдущих матчей «сорок» приносили голы в обе стороны, причем не меньше трех в сумме. Ждем бодрой игры в среду и обоюдного взятия ворот.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Английские турниры ушли с российского телевидения в 2022 году. Следить за ходом матчей Кубка лиги онлайн можно на сайтах букмекерских контор и на специализированных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ньюкасл»: Уилсон, Льюис, Барнс (все - травмы)

«Арсенал»: Сака, Уайт, Томиясу, Жезус (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Арсенал»:

Позиция«Ньюкасл»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Дубравка32. НетоВратарь
Защитник21. Ливраменто49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник4. Ботман6. МагальянсЗащитник
Защитник33. Берн2. СалибаЗащитник
Защитник20. Холл12. ТимберЗащитник
Полузащитник 8. Тонали5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 7. Жоэлинтон41. РайсПолузащитник 
Полузащитник28. Уиллок8. ЭдегорПолузащитник
Нападающий23. Мерфи11. МартинеллиПолузащитник
Нападающий10. Гордон19. ТроссардПолузащитник
Нападающий14. Исак29. ХаверцНападающий
Главный тренерЭдди ХауМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают предпочтение в паре «Арсеналу», но при этом дают очень солидный коэффициент на его успех в основное время - 2.15. Предложение на успех хозяев ровно на один пункт выше - 3.15. Ничья в основное время котируется за 3.75.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ньюкасл» - «Арсенал»?

«Сент-Джеймс Парк» - одна из самых «нефартовых» арен для «Арсенала» в последние годы: за четыре приезда - три поражения, причем все «сухие»! Однако разгром «Ман Сити» может вдохновить гостей на слом неприятной тенденции.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» «Манчестер Сити»?

Российские телеканалы не показывают матчи британских турниров. 

Кто сыграет в финале Кубка лиги Англии?

Победитель «Ньюкасл» - «Арсенал» в решающем матче турнира встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

Кто владеет Кубком лиги?

Сезон-2023/24 в этом турнире увенчался триумфом «Ливерпуля». Пока «красные» успешно защищают свой титул. 

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