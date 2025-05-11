Ньюкасл - Челси, 11 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На уходящей неделе «Челси» впервые в истории достиг финала Лиги конференций УЕФА, где встретится с испанским «Бетисом». Но не менее важной задачей для лондонского клуба является квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон. А для этого нужно финишировать не ниже пятого места в АПЛ. Как раз его сейчас «синие» и занимают. Но преимущество в два-три очка над преследователями не позволяет им спокойно чувствовать себя на заключительном отрезке дистанции.

У «Ньюкасла» в этом сезоне ровно такие же устремления в Премьер-лиге. Кубок лиги «сороки» уже выиграли, а отвлекающих факторов в виде еврокубков у них изначально не было. Можно полностью сфокусироваться на АПЛ. Тем не менее в последнее время команда Эдди Хау сбавила ход, набрав всего четыре очка из девяти возможных. «Челси» же, напротив, разогнался: пять побед подряд во всех турнирах.

В последнее время «Сент-Джеймс Парк» регулярно становится свидетелем результативного футбола. Все домашние игры «Ньюкасла» в апреле были «верховыми» - 2:1, 4:1, 5:0, 3:0. Ждем чего-то подобного и в этот уикенд.