Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
10 мая 9:54ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ньюкасл - Челси, 11 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Битва за Лигу чемпионов
Валентин Васильев

В программе 36-го тура английской Премьер-лиги прежде всего привлекает внимание вывеска «Ливерпуль» - «Арсенал». Однако с точки зрения турнирной значимости не менее, а быть может, даже более важный матч в воскресенье пройдет в Ньюкасле. Победитель этого противостояния получит стратегическое преимущество в борьбе за место в Лиге чемпионов, тогда как проигравший рискует выпасть из топ-5. Заруба намечается ожесточенная!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл» 

11.05.2025, Вс

14:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.20

Х - 3.80

П2 - 3.15

Турнир: английская Премьер-лига, 36-й тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл» 574179217-272
«Челси»794157272-217

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Брайтон»

1:1

«Ньюкасл»

АПЛ

26.04.2025«Ньюкасл»

3:0

«Ипсвич»

АПЛ

19.04.2025«Астон Вилла»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

16.04.2025«Ньюкасл»

5:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

13.04.2025«Ньюкасл»

4:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.05.2025«Челси»

1:0

«Юргорден»

Лига конференций

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

01.052025«Юргорден»

1:4

«Челси»

Лига конференций

26.04.2025«Челси»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

20.04.2025«Фулхэм»

1:2

«Челси»

АПЛ

Турнирное положение

Свернуть

После 35 туров соперники идут вровень по дистанции, деля по очкам четвертое-пятое места.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль35257381-3582
2. Арсенал351813464-3167
3. Манчестер Сити35197967-4364
4. Ньюкасл351961066-4563
5. Челси35189862-4163
6. Ноттингем Форест351871054-4261
7. Астон Вилла35179955-4960
8. Борнмут3514111055-4253
9. Брентфорд351571362-5352
10. Брайтон351313957-5652
11. Фулхэм351491250-4751
12. Кристал Пэлас3511131144-4846
13. Вулверхэмптон351251851-6241
14. Эвертон358151236-4339
15. Манчестер Юнайтед351091642-5139
16. Тоттенхэм351151963-5738
17. Вест Хэм359101640-5937
18. Ипсвич354102135-7622
19. Лестер35562429-7621
20. Саутгемптон35252825-8211

Прогноз на матч

Свернуть

На уходящей неделе «Челси» впервые в истории достиг финала Лиги конференций УЕФА, где встретится с испанским «Бетисом». Но не менее важной задачей для лондонского клуба является квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон. А для этого нужно финишировать не ниже пятого места в АПЛ. Как раз его сейчас «синие» и занимают. Но преимущество в два-три очка над преследователями не позволяет им спокойно чувствовать себя на заключительном отрезке дистанции.

У «Ньюкасла» в этом сезоне ровно такие же устремления в Премьер-лиге.  Кубок лиги «сороки» уже выиграли, а отвлекающих факторов в виде еврокубков у них изначально не было. Можно полностью сфокусироваться на АПЛ. Тем не менее в последнее время команда Эдди Хау сбавила ход, набрав всего четыре очка из девяти возможных. «Челси» же, напротив, разогнался: пять побед подряд во всех турнирах.

В последнее время «Сент-Джеймс Парк» регулярно становится свидетелем результативного футбола. Все домашние игры «Ньюкасла» в апреле были «верховыми» - 2:1, 4:1, 5:0, 3:0. Ждем чего-то подобного и в этот уикенд.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В России матчи АПЛ в настоящее время не транслируются. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Таргетт, Халл, Ласселлс (все - травмы)

«Челси»: Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Гиу, Нкунку, Д. Фофана (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Челси»:

Позиция«Ньюкасл»«Челси»Позиция
Вратарь1. Дубравка1. СанчесВратарь
Защитник21. Ливраменто23. Чалоба Защитник
Защитник5. Шер5. БадьяшильЗащитник
Защитник33. Берн4. АдарабиойоЗащитник
Защитник2. Триппьер3. КукурельяЗащитник
Полузащитник 8. Тонали25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 36. Лонгстафф8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник28. Уиллок20. ПалмерПолузащитник
Полузащитник23. Мерфи 19. СанчоНападающий
Нападающий10. Гордон7. НетуНападающий
Нападающий9. Уилсон15. ДжексонНападающий
Главный тренерЭдди ХауЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Бигмаркет PARI отличают высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа хозяев котируется за 2.20, а гостей - за 3.15. Ничья идет за 3.80.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» - «Челси»?

1:1 - наиболее вероятных исход встречи в Ньюкасле. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 8.00.

Сколько команд АПЛ выходит в Лигу чемпионов?

Через чемпионат Англии в ЛЧ выходят пять клубов. Шестой представитель Британии попадет в чемпионский турнир как победитель Лиги Европы. Это будет «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед».

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer599 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 14 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer599 дней 16 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных