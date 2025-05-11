Ньюкасл - Челси, 11 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В программе 36-го тура английской Премьер-лиги прежде всего привлекает внимание вывеска «Ливерпуль» - «Арсенал». Однако с точки зрения турнирной значимости не менее, а быть может, даже более важный матч в воскресенье пройдет в Ньюкасле. Победитель этого противостояния получит стратегическое преимущество в борьбе за место в Лиге чемпионов, тогда как проигравший рискует выпасть из топ-5. Заруба намечается ожесточенная!
Турнир: английская Премьер-лига, 36-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|57
|41
|79
|217-272
|«Челси»
|79
|41
|57
|272-217
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Брайтон»
1:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.04.2025
|«Ньюкасл»
3:0
«Ипсвич»
АПЛ
|19.04.2025
|«Астон Вилла»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|16.04.2025
|«Ньюкасл»
5:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|13.04.2025
|«Ньюкасл»
4:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2025
|«Челси»
1:0
«Юргорден»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.052025
|«Юргорден»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|26.04.2025
|«Челси»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
|20.04.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Челси»
АПЛ
После 35 туров соперники идут вровень по дистанции, деля по очкам четвертое-пятое места.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2. Арсенал
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3. Манчестер Сити
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4. Ньюкасл
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5. Челси
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6. Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|7. Астон Вилла
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8. Борнмут
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9. Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10. Брайтон
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11. Фулхэм
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12. Кристал Пэлас
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13. Вулверхэмптон
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14. Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15. Манчестер Юнайтед
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16. Тоттенхэм
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17. Вест Хэм
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18. Ипсвич
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19. Лестер
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20. Саутгемптон
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
На уходящей неделе «Челси» впервые в истории достиг финала Лиги конференций УЕФА, где встретится с испанским «Бетисом». Но не менее важной задачей для лондонского клуба является квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон. А для этого нужно финишировать не ниже пятого места в АПЛ. Как раз его сейчас «синие» и занимают. Но преимущество в два-три очка над преследователями не позволяет им спокойно чувствовать себя на заключительном отрезке дистанции.
У «Ньюкасла» в этом сезоне ровно такие же устремления в Премьер-лиге. Кубок лиги «сороки» уже выиграли, а отвлекающих факторов в виде еврокубков у них изначально не было. Можно полностью сфокусироваться на АПЛ. Тем не менее в последнее время команда Эдди Хау сбавила ход, набрав всего четыре очка из девяти возможных. «Челси» же, напротив, разогнался: пять побед подряд во всех турнирах.
В последнее время «Сент-Джеймс Парк» регулярно становится свидетелем результативного футбола. Все домашние игры «Ньюкасла» в апреле были «верховыми» - 2:1, 4:1, 5:0, 3:0. Ждем чего-то подобного и в этот уикенд.
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В России матчи АПЛ в настоящее время не транслируются.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Таргетт, Халл, Ласселлс (все - травмы)
«Челси»: Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Гиу, Нкунку, Д. Фофана (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Челси»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|5. Шер
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|4. Адарабиойо
|Защитник
|Защитник
|2. Триппьер
|3. Кукурелья
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Лонгстафф
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
|20. Палмер
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерфи
|19. Санчо
|Нападающий
|Нападающий
|10. Гордон
|7. Нету
|Нападающий
|Нападающий
|9. Уилсон
|15. Джексон
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Бигмаркет PARI отличают высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа хозяев котируется за 2.20, а гостей - за 3.15. Ничья идет за 3.80.
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1:1 - наиболее вероятных исход встречи в Ньюкасле. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 8.00.
Через чемпионат Англии в ЛЧ выходят пять клубов. Шестой представитель Британии попадет в чемпионский турнир как победитель Лиги Европы. Это будет «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед».
Партнерский проект