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12 апреля 12:09ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Гостям нечего терять, а хозяевам - есть что
Валентин Васильев

Одна из самых любопытных встреч уикенда в Европе состоится  в Ньюкасле. Одноименный клуб принимает «Манчестер Юнайтед».  Рассказываем о коэффициентах букмекеров на матч и интересных вариантах для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

13.04.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 1.63

Х -  4.20

П2 - 5.00

Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур

Стадион:  «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Ньюкасл»474193253-350
«Манчестер Юнайтед»934147350-253

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2025«Лестер»

0:3

«Ньюкасл»

АПЛ

02.04.2025«Ньюкасл»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

10.03.2025«Вест Хэм»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

02.03.2025«Ньюкасл»

1:2 д. в.

«Ньюкасл»

Кубок Англии

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига Европы

06.04.2025«МЮ»

0:0

«МС»

АПЛ

01.04.2025«Ноттингем»

1:0

«МЮ»

АПЛ

16.03.2025«Лестер»

0:3

«МЮ»

АПЛ

13.03.2025«МЮ»

4:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

Место в таблице

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После 31 тура «Ньюкасл» делит четвертое-пятое места в таблице по очкам с «Челси». «МЮ» занимает 13-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль31227272-3073
2. Арсенал311711356-2662
3. Ноттингем Форест31176851-3757
4. Челси31158854-3753
5. Ньюкасл30165952-3953
6. Манчестер Сити31157957-4052
7. Астон Вилла31149846-4651
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон311211849-4747
10. Борнмут311291051-4045
11. Кристал Пэлас301110939-3543
12. Брентфорд311261351-4742
13. Манчестер Юнайтед311081337-4138
14. Тоттенхэм311141658-4537
15. Эвертон317141033-3835
16. Вест Хэм31981435-5235
17. Вулверхэмптон31951743-5932
18. Ипсвич31481931-6520
19. Лестер31452225-7017
20. Саутгемптон31242523-7410

Прогноз на матч

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Возможно, главную победу сезона «Ньюкасл» уже одержал - над «Ливерпулем» в финале Кубка лиги. Но это не значит, что турнирных стимулов у команды не осталось. Наоборот. Битва за Лигу чемпионов в АПЛ вступает в решающую стадию, а «сороки» - непосредственные ее участники. Чтобы осенью принять участие в самом кассовом турнире континента, им нужно во что бы то ни стало удержаться в первой пятерке таблицы.

«МЮ» в этом чемпионате ничего почетного и интересного уже не светит. Реальные шансы на трофей остались только в Лиге Европы. Но сам по себе статус клуба не позволяет игрокам, выходящим на поле, халатно относиться к своим обязанностям. Последние матчи манкунианцев с претендентами на места в ЛЧ были «низовыми» - 0:1 с «Ноттингемом», 0:0 с «Ман Сити». Ждем чего-то подобного и в воскресенье. Наш прогноз: «Ньюкасл» не проиграет при общем тотале голов меньше 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Легальных видеотрансляций Премьер-лиги на российском ТВ нет. Графические лайвы доступны на официальных сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ньюкасл»: Халл, Ботман, Ласселлс (все - травмы)

«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Эванс (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «МЮ»:

Позиция«Ньюкасл»

«МЮ»

Позиция

Вратарь1. Дубравка

24. Онана

Вратарь

Защитник21. Ливраменто

20. Дало

Защитник

Защитник5. Шер

5. Магуайр

Защитник

Защитник33. Берн

4. Де Лигт

Защитник

Защитник2. Триппьер

2. Линделеф

Полузащитник

Защитник 8. Тонали

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 36. Лонгстафф

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник28. Уиллок

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник23. Мерфи 

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник10. Гордон

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий9. Уилсон

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерЭдди Хау

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Победа хозяев поля идет в линии FONBET с коэффициентом 1.65. Ничья котируется за 4.20. Успех же гостей сулит поставившим на них пятикратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» - «МЮ»?

Букмекеры считают наиболее реальным исходом встречи победу хозяев со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент - 8.50).

Будет ли много голов в матче «Ньюкасл» - «МЮ»?

Коэффициент 2.25 на тотал меньше 2.5 предвещает достаточно результативную игру.

Сколько команд от Англии попадает в Лигу чемпионов?

В общем этапе турнира примут участие пять первых клубов АПЛ. «МЮ» может стать шестым представителем страны в ЛЧ, если выиграет Лигу Европы.

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