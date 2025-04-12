Ньюкасл - Манчестер Юнайтед, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Одна из самых любопытных встреч уикенда в Европе состоится в Ньюкасле. Одноименный клуб принимает «Манчестер Юнайтед». Рассказываем о коэффициентах букмекеров на матч и интересных вариантах для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ньюкасл»
13.04.2025, Вс
18:30 МСК
«Манчестер Юнайтед»
|П1 - 1.63
Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Ньюкасл»
|47
|41
|93
|253-350
|«Манчестер Юнайтед»
|93
|41
|47
|350-253
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2025
|«Лестер»
0:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|10.03.2025
|«Вест Хэм»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|02.03.2025
|«Ньюкасл»
1:2 д. в.
«Ньюкасл»
Кубок Англии
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига Европы
|06.04.2025
|«МЮ»
0:0
«МС»
АПЛ
|01.04.2025
|«Ноттингем»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|16.03.2025
|«Лестер»
0:3
«МЮ»
АПЛ
|13.03.2025
|«МЮ»
4:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
После 31 тура «Ньюкасл» делит четвертое-пятое места в таблице по очкам с «Челси». «МЮ» занимает 13-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2. Арсенал
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3. Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4. Челси
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5. Ньюкасл
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6. Манчестер Сити
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7. Астон Вилла
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Кристал Пэлас
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12. Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13. Манчестер Юнайтед
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14. Тоттенхэм
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15. Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16. Вест Хэм
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17. Вулверхэмптон
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18. Ипсвич
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19. Лестер
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20. Саутгемптон
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
Возможно, главную победу сезона «Ньюкасл» уже одержал - над «Ливерпулем» в финале Кубка лиги. Но это не значит, что турнирных стимулов у команды не осталось. Наоборот. Битва за Лигу чемпионов в АПЛ вступает в решающую стадию, а «сороки» - непосредственные ее участники. Чтобы осенью принять участие в самом кассовом турнире континента, им нужно во что бы то ни стало удержаться в первой пятерке таблицы.
«МЮ» в этом чемпионате ничего почетного и интересного уже не светит. Реальные шансы на трофей остались только в Лиге Европы. Но сам по себе статус клуба не позволяет игрокам, выходящим на поле, халатно относиться к своим обязанностям. Последние матчи манкунианцев с претендентами на места в ЛЧ были «низовыми» - 0:1 с «Ноттингемом», 0:0 с «Ман Сити». Ждем чего-то подобного и в воскресенье. Наш прогноз: «Ньюкасл» не проиграет при общем тотале голов меньше 3.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Легальных видеотрансляций Премьер-лиги на российском ТВ нет. Графические лайвы доступны на официальных сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ньюкасл»: Халл, Ботман, Ласселлс (все - травмы)
«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Эванс (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «МЮ»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
20. Дало
Защитник
|Защитник
|5. Шер
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|33. Берн
4. Де Лигт
Защитник
|Защитник
|2. Триппьер
2. Линделеф
Полузащитник
|Защитник
|8. Тонали
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Лонгстафф
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Уиллок
8. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерфи
17. Гарначо
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гордон
11. Зиркзее
Полузащитник
|Нападающий
|9. Уилсон
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
Рубен Аморим
Главный тренер
Победа хозяев поля идет в линии FONBET с коэффициентом 1.65. Ничья котируется за 4.20. Успех же гостей сулит поставившим на них пятикратный выигрыш.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Букмекеры считают наиболее реальным исходом встречи победу хозяев со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент - 8.50).
Коэффициент 2.25 на тотал меньше 2.5 предвещает достаточно результативную игру.
В общем этапе турнира примут участие пять первых клубов АПЛ. «МЮ» может стать шестым представителем страны в ЛЧ, если выиграет Лигу Европы.
Партнерский проект