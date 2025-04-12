Ньюкасл - Манчестер Юнайтед, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Возможно, главную победу сезона «Ньюкасл» уже одержал - над «Ливерпулем» в финале Кубка лиги. Но это не значит, что турнирных стимулов у команды не осталось. Наоборот. Битва за Лигу чемпионов в АПЛ вступает в решающую стадию, а «сороки» - непосредственные ее участники. Чтобы осенью принять участие в самом кассовом турнире континента, им нужно во что бы то ни стало удержаться в первой пятерке таблицы.

«МЮ» в этом чемпионате ничего почетного и интересного уже не светит. Реальные шансы на трофей остались только в Лиге Европы. Но сам по себе статус клуба не позволяет игрокам, выходящим на поле, халатно относиться к своим обязанностям. Последние матчи манкунианцев с претендентами на места в ЛЧ были «низовыми» - 0:1 с «Ноттингемом», 0:0 с «Ман Сити». Ждем чего-то подобного и в воскресенье. Наш прогноз: «Ньюкасл» не проиграет при общем тотале голов меньше 3.5.