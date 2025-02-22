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22 февраля 5:33ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ньюкасл - Ноттингем Форест, 23 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Оба клуба манит Лига чемпионов
Валентин Васильев

На последнее воскресенье зимы в АПЛ запланировано всего два матча, но оба - крайне интересные и непредсказуемые. В более раннем сразятся «Ньюкасл» с «Ноттингем Форест». Обе команды стремятся в Лигу чемпионов, так что рубка намечается ожесточенная. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

23.02.2025, Вс

17:00 МСК

«Ноттингем Форест»

П1 - 1.82

Х - 4.05

П2 - 3.90

Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»552732187-139
«Ноттингем»322755139-187

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Манчестер Сити»

4:0

«Ньюкасл»

АПЛ

08.02.2025«Бирмингем»

2:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

01.02.2025«Ньюкасл»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

25.01.2025«Саутгемптон»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Фулхэм»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

11.02.2025«Эксетер»

2:2, пен. 2:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

01.02.2024«Ноттингем»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

25.01.2025«Борнмут»

5:0

«Ноттингем»

АПЛ

19.01.2024«Ноттингем»

3:2

«Саутгемптон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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После 25 туров «Ньюкасл» шел седьмым в таблице, «Ноттингем» - третьим.

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1. Ливерпуль

26

18

7

1

62-26

61

2. Арсенал

25

15

8

2

51-22

53

3. Ноттингем

25

14

5

6

41-29

47

4. Манчестер Сити

25

13

5

7

52-35

44

5. Борнмут

25

12

7

6

44-29

43

6. Челси

25

12

7

6

47-34

43

7. Ньюкасл

25

12

5

8

42-33

41

8. Фулхэм

25

10

9

6

38-33

39

9. Астон Вилла

26

10

9

7

37-40

39

10. Брайтон

25

9

10

6

38-38

37

11. Брентфорд

25

10

4

11

43-42

34

12. Тоттенхэм

25

9

3

13

49-37

30

13. Кристал Пэлас

25

7

9

9

29-32

30

14. Эвертон

25

7

9

9

27-31

30

15. Манчестер Юнайтед

25

8

5

12

28-35

29

16. Вест Хэм

25

7

6

12

29-47

27

17. Вулверхэмптон

25

5

4

16

35-54

19

18. Ипсвич

25

3

8

14

23-50

17

19. Лестер

25

4

5

16

25-55

17

20. Саутгемптон

25

2

3

20

19-57

9

Прогноз на матч

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В последнее время «Ньюкасл» неплохо выступал на выезде - обыграл «Саутгемптон» в чемпионате, «Бирмингем» - в Кубке. Пока не попал под разъяренного чемпиона. В Манчестере от «Сити» команда Эдди Хау получила сразу четыре безответных мяча, причем три из них - от одного Омара Мармуша. Египтянину на оформление хет-трика потребовалось чуть больше получаса.

 «Ноттингем» неделю назад тоже уступил в гостях, но более пристойно - всего 1:2 от «Фулхэма».  Третье место в таблице команда-сенсация сохранила, но уже не чувствует себя на нем в безопасности. «Ман Сити» приблизился к «лесникам» на расстояние всего одной победы и явно намерен их обойти. А возможно, и не только их. В любом случае концентрация у команды Нуну Эшпириту должна быть максимальной. Снизу ведь еще есть желающие подняться в зону ЛЧ, поэтому крайне важно не сбавлять ход.

Обе команды умеют и любят атаковать. Результативные матчи что у одной, что у другой в порядке вещей (у хозяев - четыре из пяти, у гостей - пять из пяти). Если раздумываете о ставке на эту игру, есть смысл присмотреться к линии тоталов. Например, ТБ 2.5 в PARI идет за 1.60. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские ТВ-каналы не показывают матчи чемпионата Англии. Графические онлайн-трансляции доступны на платформах букмекерских компаний.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ньюкасл»: Берн, Жоэлинтон, Льюис, Ботман, Ласселлс (все - травмы)

«Ноттингем»: Мигель (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Ноттингем»:

Позиция«Ньюкасл»

«Ноттингем»

Позиция

Вратарь1. Дубравка

26. Селс

Вратарь

Защитник21. Ливраменто

34. Айна

Защитник

Защитник5. Шер

31. Миленкович

Защитник

Защитник17. Крафт

5. Мурилло

Защитник

Защитник20. Холл

7. Уильямс

Защитник

Полузащитник 8. Тонали

4. Морато

Полузащитник

Полузащитник 36. Лонгстафф

8. Андерсон

Полузащитник 

Полузащитник23. Мерфи

10. Гиббс-Уайт

Полузащитник

Полузащитник9. Уилсон

28. Данило

Полузащитник

Нападающий28. Уиллок

21. Эланга

Нападающий

Нападающий14. Исак

11. Вуд

Нападающий

Главный тренерЭдди Хау

Нуну Эшпириту

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила достаточно высокий кэф (1.82) на победу хозяев. При этом котировка на гостей более чем в два раза выше - 3.90. Ничью можно взять за 4.05.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» - «Ноттингем»?

 По расчетам экспертов, самым реальным исходом воскресной встречи является ничья со счетом 1:1. В этом случае PARI умножит номинал ставки на восемь.

Были ли «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест» в Лиге чемпионов?

«Ньюкасл» трижды стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но ни разу не достигал групповой стадии.  «Ноттингем Форест» в этом турнире участвовал, когда он еще назывался Кубком чемпионов (последний раз - в 1980 году). В ЛЧ «лесники» до сих пор не были.  

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