Ньюкасл - Ноттингем Форест, 23 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В последнее время «Ньюкасл» неплохо выступал на выезде - обыграл «Саутгемптон» в чемпионате, «Бирмингем» - в Кубке. Пока не попал под разъяренного чемпиона. В Манчестере от «Сити» команда Эдди Хау получила сразу четыре безответных мяча, причем три из них - от одного Омара Мармуша. Египтянину на оформление хет-трика потребовалось чуть больше получаса.

«Ноттингем» неделю назад тоже уступил в гостях, но более пристойно - всего 1:2 от «Фулхэма». Третье место в таблице команда-сенсация сохранила, но уже не чувствует себя на нем в безопасности. «Ман Сити» приблизился к «лесникам» на расстояние всего одной победы и явно намерен их обойти. А возможно, и не только их. В любом случае концентрация у команды Нуну Эшпириту должна быть максимальной. Снизу ведь еще есть желающие подняться в зону ЛЧ, поэтому крайне важно не сбавлять ход.

Обе команды умеют и любят атаковать. Результативные матчи что у одной, что у другой в порядке вещей (у хозяев - четыре из пяти, у гостей - пять из пяти). Если раздумываете о ставке на эту игру, есть смысл присмотреться к линии тоталов. Например, ТБ 2.5 в PARI идет за 1.60.