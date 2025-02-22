Ньюкасл - Ноттингем Форест, 23 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На последнее воскресенье зимы в АПЛ запланировано всего два матча, но оба - крайне интересные и непредсказуемые. В более раннем сразятся «Ньюкасл» с «Ноттингем Форест». Обе команды стремятся в Лигу чемпионов, так что рубка намечается ожесточенная.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ньюкасл»
23.02.2025, Вс
17:00 МСК
«Ноттингем Форест»
|П1 - 1.82
Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|55
|27
|32
|187-139
|«Ноттингем»
|32
|27
|55
|139-187
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|08.02.2025
|«Бирмингем»
2:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|01.02.2025
|«Ньюкасл»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|25.01.2025
|«Саутгемптон»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Фулхэм»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|11.02.2025
|«Эксетер»
2:2, пен. 2:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
|01.02.2024
|«Ноттингем»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|25.01.2025
|«Борнмут»
5:0
«Ноттингем»
АПЛ
|19.01.2024
|«Ноттингем»
3:2
«Саутгемптон»
АПЛ
После 25 туров «Ньюкасл» шел седьмым в таблице, «Ноттингем» - третьим.
|Клуб
И
В
Н
П
Мячи
Очки
|1. Ливерпуль
26
18
7
1
62-26
61
|2. Арсенал
25
15
8
2
51-22
53
|3. Ноттингем
25
14
5
6
41-29
47
|4. Манчестер Сити
25
13
5
7
52-35
44
|5. Борнмут
25
12
7
6
44-29
43
|6. Челси
25
12
7
6
47-34
43
|7. Ньюкасл
25
12
5
8
42-33
41
|8. Фулхэм
25
10
9
6
38-33
39
|9. Астон Вилла
26
10
9
7
37-40
39
|10. Брайтон
25
9
10
6
38-38
37
|11. Брентфорд
25
10
4
11
43-42
34
|12. Тоттенхэм
25
9
3
13
49-37
30
|13. Кристал Пэлас
25
7
9
9
29-32
30
|14. Эвертон
25
7
9
9
27-31
30
|15. Манчестер Юнайтед
25
8
5
12
28-35
29
|16. Вест Хэм
25
7
6
12
29-47
27
|17. Вулверхэмптон
25
5
4
16
35-54
19
|18. Ипсвич
25
3
8
14
23-50
17
|19. Лестер
25
4
5
16
25-55
17
|20. Саутгемптон
25
2
3
20
19-57
9
В последнее время «Ньюкасл» неплохо выступал на выезде - обыграл «Саутгемптон» в чемпионате, «Бирмингем» - в Кубке. Пока не попал под разъяренного чемпиона. В Манчестере от «Сити» команда Эдди Хау получила сразу четыре безответных мяча, причем три из них - от одного Омара Мармуша. Египтянину на оформление хет-трика потребовалось чуть больше получаса.
«Ноттингем» неделю назад тоже уступил в гостях, но более пристойно - всего 1:2 от «Фулхэма». Третье место в таблице команда-сенсация сохранила, но уже не чувствует себя на нем в безопасности. «Ман Сити» приблизился к «лесникам» на расстояние всего одной победы и явно намерен их обойти. А возможно, и не только их. В любом случае концентрация у команды Нуну Эшпириту должна быть максимальной. Снизу ведь еще есть желающие подняться в зону ЛЧ, поэтому крайне важно не сбавлять ход.
Обе команды умеют и любят атаковать. Результативные матчи что у одной, что у другой в порядке вещей (у хозяев - четыре из пяти, у гостей - пять из пяти). Если раздумываете о ставке на эту игру, есть смысл присмотреться к линии тоталов. Например, ТБ 2.5 в PARI идет за 1.60.
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Российские ТВ-каналы не показывают матчи чемпионата Англии. Графические онлайн-трансляции доступны на платформах букмекерских компаний.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ньюкасл»: Берн, Жоэлинтон, Льюис, Ботман, Ласселлс (все - травмы)
«Ноттингем»: Мигель (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Ноттингем»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
«Ноттингем»
Позиция
|Вратарь
|1. Дубравка
26. Селс
Вратарь
|Защитник
|21. Ливраменто
34. Айна
Защитник
|Защитник
|5. Шер
31. Миленкович
Защитник
|Защитник
|17. Крафт
5. Мурилло
Защитник
|Защитник
|20. Холл
7. Уильямс
Защитник
|Полузащитник
|8. Тонали
4. Морато
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Лонгстафф
8. Андерсон
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерфи
10. Гиббс-Уайт
Полузащитник
|Полузащитник
|9. Уилсон
28. Данило
Полузащитник
|Нападающий
|28. Уиллок
21. Эланга
Нападающий
|Нападающий
|14. Исак
11. Вуд
Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
Нуну Эшпириту
Главный тренер
БК PARI установила достаточно высокий кэф (1.82) на победу хозяев. При этом котировка на гостей более чем в два раза выше - 3.90. Ничью можно взять за 4.05.
По расчетам экспертов, самым реальным исходом воскресной встречи является ничья со счетом 1:1. В этом случае PARI умножит номинал ставки на восемь.
«Ньюкасл» трижды стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но ни разу не достигал групповой стадии. «Ноттингем Форест» в этом турнире участвовал, когда он еще назывался Кубком чемпионов (последний раз - в 1980 году). В ЛЧ «лесники» до сих пор не были.
Партнерский проект