Ницца - Бенфика, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команды по-разному провели два первых месяца лета. Если игроки «Ниццы» полноценно отдохнули и после планомерно набирали форму через спарринги, то у футболистов «Бенфики» как такового отпуска и не было. В июне лиссабонцы участвовали в Клубном чемпионате мира, а уже в конце июля открыли внутренний сезон, обыграв «Спортинг» в Суперкубке Португалии. В США «Бенфика» одержала всего одну победу, над «Баварией», но и уступила только раз - в 1/8 финала будущему чемпиону, «Челси».

Явных трендов в выступлениях этих клубов не прослеживается. «Верховые» матчи и те, и другие чередуют с «низовыми». Пожалуй, остановимся в линии Winline на варианте с обменом голами. «Бенфика» забивала во всех 10 последних матчах, «Ницца» - в восьми из 10.