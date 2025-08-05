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3 августа 13:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ницца - Бенфика, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Самое статусное противостояние третьего раунда
Валентин Васильев

В расписании третьего раунда Лиги чемпионов особняком стоит французско-португальское противостояние. Топы пятой и седьмой лиг Европы, согласно рейтингу УЕФА, сойдутся в среду в столице Лазурного берега.  Анализируем шансы сторон на успех в матче и в целом на этой стадии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ницца» (Франция) 

06.08.2025, Ср

22:00 МСК

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 2.95

Х - 3.45

П2 - 2.22

Турнир:  Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ницца»0021-5
«Бенфика»2005-1

Последние пять матчей «Ниццы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Ницца»

3:2

«Шеффилд Юнайтед»

Товарищеский матч

26.07.2025«Санкт-Паули» 

2:0

«Ницца»

Товарищеский матч

26.07.2025«Фейеноорд»

1:2

«Ницца»

Товарищеский матч

19.07.2025«Ницца»

3:3

«Нанси»

Товарищеский матч

16.07.2025«Ницца»

3:0

«Обань»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.07.2025«Спортинг»

0:1

«Бенфика»

Суперкубок Португалии

26.07.2025«Бенфика»

3:2

«Фенербахче»

Товарищеский матч

28.06.2025«Бенфика»

1:4

«Челси»

Клубный чемпионат мира

24.06.2025«Бенфика»

1:0

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025«Бенфика»

6:0

«Окленд»

Клубный чемпионат мира

Календарь матчей

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05.08.2025.   20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) 
05.08.2025.   21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025.   21:00. «Динамо»  К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025.   21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025.   18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025.   20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025.   20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025.   21:30. «Лех П» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025.   22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025.   22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

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Команды по-разному провели два первых месяца лета. Если игроки «Ниццы» полноценно отдохнули и после планомерно набирали форму через спарринги, то у футболистов «Бенфики» как такового отпуска и не было. В июне лиссабонцы участвовали в Клубном чемпионате мира, а уже в конце июля открыли внутренний сезон, обыграв «Спортинг» в Суперкубке Португалии. В США «Бенфика» одержала всего одну победу, над «Баварией», но и уступила только раз - в 1/8 финала будущему чемпиону, «Челси».

Явных трендов в выступлениях этих клубов не прослеживается. «Верховые» матчи и те, и другие чередуют с «низовыми». Пожалуй, остановимся в линии Winline на варианте с обменом голами. «Бенфика» забивала во всех 10 последних матчах, «Ницца» - в восьми из 10. 

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Ведущие букмекерские компании проведут графические трансляции матча, а спортивные СМИ - текстовые.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «Ницца»: Ндомбеле, Абделмонем, Ндайишимийе (все - травмы)

«Бенфика»: Брума, Бах, Силва  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline предлагает повышенные коэффициенты на самый интригующий матч игрового дня. Победа хозяев идет в конторе с коэффициентом 2.95, а гостей - за 2.22. Ничья котируется за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ницца» - «Бенфика»?

Аналитики находят наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Этот вариант оценивается коэффициентом 5.80.

Матч будет результативным?

Коэффициент 1.72 на тотал больше 2.5 предполагает достаточно живой и результативный футбол.

Сколько раундов осталось до Общего этапа?

Победитель третьего этапа выходит в стадию плей-офф, после которой начинается групповой этап соревнований.

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