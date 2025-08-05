Ницца - Бенфика, 6 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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В расписании третьего раунда Лиги чемпионов особняком стоит французско-португальское противостояние. Топы пятой и седьмой лиг Европы, согласно рейтингу УЕФА, сойдутся в среду в столице Лазурного берега. Анализируем шансы сторон на успех в матче и в целом на этой стадии.
Турнир: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ницца»
|0
|0
|2
|1-5
|«Бенфика»
|2
|0
|0
|5-1
Последние пять матчей «Ниццы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Ницца»
3:2
«Шеффилд Юнайтед»
Товарищеский матч
|26.07.2025
|«Санкт-Паули»
2:0
«Ницца»
Товарищеский матч
|26.07.2025
|«Фейеноорд»
1:2
«Ницца»
Товарищеский матч
|19.07.2025
|«Ницца»
3:3
«Нанси»
Товарищеский матч
|16.07.2025
|«Ницца»
3:0
«Обань»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.07.2025
|«Спортинг»
0:1
«Бенфика»
Суперкубок Португалии
|26.07.2025
|«Бенфика»
3:2
«Фенербахче»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Бенфика»
1:4
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|24.06.2025
|«Бенфика»
1:0
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|«Бенфика»
6:0
«Окленд»
Клубный чемпионат мира
05.08.2025. 20:00. «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания)
05.08.2025. 21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Карабах» (Азербайджан)
05.08.2025. 21:00. «Динамо» К (Украина) – «Пафос» (Кипр)
05.08.2025. 21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
06.08.2025. 18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован Бр» (Словакия)
06.08.2025. 20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
06.08.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия)
06.08.2025. 21:30. «Лех П» (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия)
06.08.2025. 22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
06.08.2025. 22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)
Команды по-разному провели два первых месяца лета. Если игроки «Ниццы» полноценно отдохнули и после планомерно набирали форму через спарринги, то у футболистов «Бенфики» как такового отпуска и не было. В июне лиссабонцы участвовали в Клубном чемпионате мира, а уже в конце июля открыли внутренний сезон, обыграв «Спортинг» в Суперкубке Португалии. В США «Бенфика» одержала всего одну победу, над «Баварией», но и уступила только раз - в 1/8 финала будущему чемпиону, «Челси».
Явных трендов в выступлениях этих клубов не прослеживается. «Верховые» матчи и те, и другие чередуют с «низовыми». Пожалуй, остановимся в линии Winline на варианте с обменом голами. «Бенфика» забивала во всех 10 последних матчах, «Ницца» - в восьми из 10.
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Потери
«Ницца»: Ндомбеле, Абделмонем, Ндайишимийе (все - травмы)
«Бенфика»: Брума, Бах, Силва (все - травмы)
БК Winline предлагает повышенные коэффициенты на самый интригующий матч игрового дня. Победа хозяев идет в конторе с коэффициентом 2.95, а гостей - за 2.22. Ничья котируется за 3.45.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Аналитики находят наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Этот вариант оценивается коэффициентом 5.80.
Коэффициент 1.72 на тотал больше 2.5 предполагает достаточно живой и результативный футбол.
Победитель третьего этапа выходит в стадию плей-офф, после которой начинается групповой этап соревнований.