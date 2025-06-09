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8 июня 16:39ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Нидерланды — Мальта, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

«Оранжевым» пора возвращать себе первое место
Руслан Ипполитов

Во вторник, 10 июня, в 4-м туре квалификационного этапа чемпионата мира-2026 сборная Нидерландов встретится на своем поле с мальтийцами. «Оранжевые» пока успели провести лишь одну встречу отбора и в турнирной таблице отстают по набранным очкам от лидирующих в группе поляков и финнов. Разбираемся в предматчевых раскладах и выбираем заманчивые котировки в букмекерских линиях.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Нидерланды

Место в рейтинге ФИФА: 6

10.06.2025, Вт
21:45 МСК

Мальта

Место в рейтинге ФИФА: 169

П1 - 1.04

Х - 17.00

П2 - 100.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа G, 4-й тур

Стадион: «Эйроборг» (Гронинген, Нидерланды)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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Последние пять игр сборной Нидерландов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025

Финляндия

0:2

Нидерланды

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Испания

3:3 (5:4 - пен.)

Нидерланды

Лига наций

20.03.2025

Нидерланды

2:2

Испания

Лига наций

19.11.2024

Босния и Герцеговина

1:1

Нидерланды

Лига наций

16.11.2024

Нидерланды

4:0

Венгрия

Лига наций

Последние пять игр сборной Мальты:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025

Мальта

0:0

Литва

Отбор ЧМ-2026

24.03.2025Польша

2:0

Мальта

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025

Мальта

0:1

Финляндия

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024

Мальта

0:0

Андорра

Лига наций

14.11.2024

Мальта

2:0

Лихтенштейн

Товарищеский матч

Турнирное положение

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Голландцы, набрав три очка из трех возможных, занимают 3-ю строчку в таблице.

КомандыИВНПМО
1. Польша22003-06
2. Финляндия31113-44
3. Нидерланды11002-03
4. Литва30212-32
5. Мальта30120-31

Прогноз на матч

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Сыгравшая ставка на победу мальтийцев приведет к стократному увеличению номинала пари, что довольно четко дает понять соотношение сил соперников до стартового свистка. Голландцы традиционно довольно уверенно преодолевают квалификационные раунды, нет причин беспокоиться за успешное прохождение отборочной кампании командой Рональда Кумана и в этот раз. Единственный, пожалуй, вопрос перед стартовым свистком заключается в том, с какой разницей «оранжевые» выиграют в Гронингене.

Сборная Нидерландов - команда из числа тех, кто умеет поймать кураж. На своем поле, обладая несопоставимо более качественными футболистами, да еще и действуя по классической атакующей схеме с тремя нападающими, вероятность крупной победы хозяев довольно высока. Команда Мальты в этом отборочном турнире еще ни разу не была разгромлена и даже набрала одно очко в домашнем матче с Литвой. Но, очень похоже, что избежать разгромов в этом цикле мальтийцам не удастся, а первый случится уже в ближайшей игре. Учитывая состав группы, есть вероятность, что «оранжевым» в какой-то момент придется вести подсчет забитых и пропущенных мячей. Сделать эту разницу приятной есть шанс попытаться уже сейчас. Берем смелую фору, рассчитывая на правильный настрой игроков сборной Нидерландов. И тех, кто выйдет в стартовом составе, и тех, кто появится на поле по ходу игры.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные трансляции квалификационного раунда ЧМ-2026 в России ведет сервис Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Нидерланды: нет

Мальта: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Нидерланды - Мальта:

ПозицияНидерландыМальтаПозиция
Вратарь23. Флеккен1. БонеллоВратарь
Защитник22. Думфрис5. КаррагерЗащитник
Защитник3. Ван Хекке13. ПепеЗащитник
Защитник4. Ван Дейк22. МускатЗащитник
Защитник5. Аке3. КамензулиЗащитник
Полузащитник 8. Гравенберх7. Д. МбонгПолузащитник 
Полузащитник 14. Рейндерс10. ТеумаПолузащитник 
Полузащитник21. Де Йонг11. ДжонсПолузащитник
Нападающий12. Фримпонг6. ГийомьеПолузащитник
Нападающий10. Депай23. СатарианоПолузащитник
Нападающий11. Гакпо20. П. МбонгНападающий
Главный тренерРональд КуманЭмилио Де ЛеоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI оценили вероятность победы голландцев мизерным коэффициентом 1.04. На победу мальтийцев можно поставить за космические 100.00, а на ничью за 17.00.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Нидерланды - Мальта?

Одна из сильнейших сборных мира встречается с одной из слабейших.

С каким счетом закончится матч Нидерланды - Мальта?

Самый скромный коэффициент в линии на точный счет установлен на два результата. Угаданная победа хозяев 3:0 или 4:0 приведет к расчету по кэфу 6.00.

Где смотреть бесплатно матч Нидерланды - Мальта?

Видеотрансляции доступны на Okko по подписке. Пробный вариант обойдется всего в 1 рубль. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче Нидерланды - Мальта?

На то, что в матче будет забито больше трех голов (ТБ 3.5) предложено поставить за весьма скромные 1.57. Успешная ставка на то, что отличиться удастся каждому из соперников хотя бы по разу, будет рассчитана по кэфу 3.85.

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