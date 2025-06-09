Нидерланды — Мальта, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сыгравшая ставка на победу мальтийцев приведет к стократному увеличению номинала пари, что довольно четко дает понять соотношение сил соперников до стартового свистка. Голландцы традиционно довольно уверенно преодолевают квалификационные раунды, нет причин беспокоиться за успешное прохождение отборочной кампании командой Рональда Кумана и в этот раз. Единственный, пожалуй, вопрос перед стартовым свистком заключается в том, с какой разницей «оранжевые» выиграют в Гронингене.

Сборная Нидерландов - команда из числа тех, кто умеет поймать кураж. На своем поле, обладая несопоставимо более качественными футболистами, да еще и действуя по классической атакующей схеме с тремя нападающими, вероятность крупной победы хозяев довольно высока. Команда Мальты в этом отборочном турнире еще ни разу не была разгромлена и даже набрала одно очко в домашнем матче с Литвой. Но, очень похоже, что избежать разгромов в этом цикле мальтийцам не удастся, а первый случится уже в ближайшей игре. Учитывая состав группы, есть вероятность, что «оранжевым» в какой-то момент придется вести подсчет забитых и пропущенных мячей. Сделать эту разницу приятной есть шанс попытаться уже сейчас. Берем смелую фору, рассчитывая на правильный настрой игроков сборной Нидерландов. И тех, кто выйдет в стартовом составе, и тех, кто появится на поле по ходу игры.