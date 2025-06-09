Нидерланды — Мальта, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 10 июня, в 4-м туре квалификационного этапа чемпионата мира-2026 сборная Нидерландов встретится на своем поле с мальтийцами. «Оранжевые» пока успели провести лишь одну встречу отбора и в турнирной таблице отстают по набранным очкам от лидирующих в группе поляков и финнов. Разбираемся в предматчевых раскладах и выбираем заманчивые котировки в букмекерских линиях.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Нидерланды
Место в рейтинге ФИФА: 6
10.06.2025, Вт
Мальта
Место в рейтинге ФИФА: 169
|П1 - 1.04
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа G, 4-й тур
Стадион: «Эйроборг» (Гронинген, Нидерланды)
Судьи: еще не определены
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Последние пять игр сборной Нидерландов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
Финляндия
0:2
Нидерланды
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Испания
3:3 (5:4 - пен.)
Нидерланды
Лига наций
|20.03.2025
Нидерланды
2:2
Испания
Лига наций
|19.11.2024
Босния и Герцеговина
1:1
Нидерланды
Лига наций
|16.11.2024
Нидерланды
4:0
Венгрия
Лига наций
Последние пять игр сборной Мальты:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
Мальта
0:0
Литва
Отбор ЧМ-2026
|24.03.2025
|Польша
2:0
Мальта
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
Мальта
0:1
Финляндия
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
Мальта
0:0
Андорра
Лига наций
|14.11.2024
Мальта
2:0
Лихтенштейн
Товарищеский матч
Голландцы, набрав три очка из трех возможных, занимают 3-ю строчку в таблице.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Польша
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2. Финляндия
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|3. Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Литва
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|5. Мальта
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
Сыгравшая ставка на победу мальтийцев приведет к стократному увеличению номинала пари, что довольно четко дает понять соотношение сил соперников до стартового свистка. Голландцы традиционно довольно уверенно преодолевают квалификационные раунды, нет причин беспокоиться за успешное прохождение отборочной кампании командой Рональда Кумана и в этот раз. Единственный, пожалуй, вопрос перед стартовым свистком заключается в том, с какой разницей «оранжевые» выиграют в Гронингене.
Сборная Нидерландов - команда из числа тех, кто умеет поймать кураж. На своем поле, обладая несопоставимо более качественными футболистами, да еще и действуя по классической атакующей схеме с тремя нападающими, вероятность крупной победы хозяев довольно высока. Команда Мальты в этом отборочном турнире еще ни разу не была разгромлена и даже набрала одно очко в домашнем матче с Литвой. Но, очень похоже, что избежать разгромов в этом цикле мальтийцам не удастся, а первый случится уже в ближайшей игре. Учитывая состав группы, есть вероятность, что «оранжевым» в какой-то момент придется вести подсчет забитых и пропущенных мячей. Сделать эту разницу приятной есть шанс попытаться уже сейчас. Берем смелую фору, рассчитывая на правильный настрой игроков сборной Нидерландов. И тех, кто выйдет в стартовом составе, и тех, кто появится на поле по ходу игры.
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|Текстовая и графическая
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|Текстовая
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Потери
Нидерланды: нет
Мальта: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Нидерланды - Мальта:
|Позиция
|Нидерланды
|Мальта
|Позиция
|Вратарь
|23. Флеккен
|1. Бонелло
|Вратарь
|Защитник
|22. Думфрис
|5. Каррагер
|Защитник
|Защитник
|3. Ван Хекке
|13. Пепе
|Защитник
|Защитник
|4. Ван Дейк
|22. Мускат
|Защитник
|Защитник
|5. Аке
|3. Камензули
|Защитник
|Полузащитник
|8. Гравенберх
|7. Д. Мбонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|10. Теума
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Де Йонг
|11. Джонс
|Полузащитник
|Нападающий
|12. Фримпонг
|6. Гийомье
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Депай
|23. Сатариано
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гакпо
|20. П. Мбонг
|Нападающий
|Главный тренер
|Рональд Куман
|Эмилио Де Лео
|Главный тренер
Одна из сильнейших сборных мира встречается с одной из слабейших.
Самый скромный коэффициент в линии на точный счет установлен на два результата. Угаданная победа хозяев 3:0 или 4:0 приведет к расчету по кэфу 6.00.
Видеотрансляции доступны на Okko по подписке. Пробный вариант обойдется всего в 1 рубль. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
На то, что в матче будет забито больше трех голов (ТБ 3.5) предложено поставить за весьма скромные 1.57. Успешная ставка на то, что отличиться удастся каждому из соперников хотя бы по разу, будет рассчитана по кэфу 3.85.