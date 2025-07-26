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25 июля 16:31ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Линда Носкова — Мари Боузкова, 26 июля: прогноз на финал турнира в Праге

Чешский финал в Праге
Руслан Ипполитов

В субботу, 26 июля, в финале женского одиночного турнира в Праге за титул поспорят две местные теннисистки - Линда Носкова и Мари Боузкова. В турнире приняли участие 11 чешских теннисисток и не удивительно, что две из них добрались до решающего матча. Носкова была посеяна в Праге под первым номером и изначально называлась экспертами главной фавориткой турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.   

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Дата / Время: 26.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда »

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Линда Носкова (20 лет, 23-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анастасия Гасанова (Россия, 279) — 7:6, 7:6
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия, 122) — 6:2, 6:4
  • ¼ финала: Катержина Синякова (Чехия, 78) — 6:2, 4:6, 6:3
  • ½ финала: Ван Синьюй (Китай, 33) — 6:4, 6:1

Мари Боузкова (27 лет, 47-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Синьюй Гао (Китай, 149) — 6:0, 6:2
  • 2-й круг: Лукреция Стефанини (Италия, 162) — 6:4, 6:4
  • ¼ финала: Энн Ли (США, 64) — 3:6, 6:3, 6:3
  • ½ финала: Тереза Валентова (Чехия, 118) — 6:4, 7:5

Линда Носкова (Чехия)

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Победительница юниорского Открытого чемпионата Франции—2021. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 23. Профессионал с 2019 года.

В 2025 году провела 38 матчей, в которых одержала 21 победу и потерпела 17 поражений. Полуфиналистка турниров в Бад-Хомбурге (трава), Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турниров в Ноттингеме (трава), Дубае (хард). 

На Уимблдоне дошла до четвертого круга в одиночном разряде, где проиграла Аманде Анисимовой. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда, в котором уступила россиянке Анастасии Потаповой. На Australian Open проиграла в первом матче.

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Мари Боузкова (Чехия)

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Чешка семь раз выходила в финалы турниров WTA в одиночном разряде, но завоевала лишь один титул в карьере. Лучшее место в мировом рейтинге - 24. 

В 2025 году провела 30 матчей: 16 побед и 14 поражений. Четвертьфиналистка турниров в Боготе (хард) и Брисбене (хард). 

На Уимблдоне во втором раунде уступила первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open в первом круге проиграла Мирре Андреевой. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив Кори Гауфф.

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Личные встречи

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Соперницы трижды встречались в турнирах WTA. Две победы у Боузковой, одна - у Носковой. В последний раз пути теннисисток пересекались в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2024. Тогда победу праздновала Носкова. 

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках отдает явное предпочтение Носковой. Вероятность победы Линды оценена кэфом 1.40. Удачная ставка на Боузкову обернется расчетом пари по коэффициенту 2.95.

Ставки на 1-й сет

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Букмекер предлагает поставить на победу Носковой в первом сете с коэффициентом 1.48. На успех Боузковой в первой партии заключить пари можно за 2.65.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа НосковойПобеда БоузковойПобеда Носковой в 1-м сетеПобеда Боузковой в 1-м сете
FONBET1.402.951.482.65

Прогноз и ставка

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Три года назад соперницы уже встречались на турнире в Праге. Тогда полуфинальную битву выиграла Боузкова - 7:6, 6:3. На этот раз явным фаворитом эксперты называют Носкову.

Начинала турнир Линда не очень уверенно. Вылететь она могла уже в первом раунде, где на двух тай-брейках первая ракетка турнира обыграла россиянку Анастасию Гасанову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Дальше по турнирной сетке Носкова шла гораздо тверже, обыграв в том числе в полуфинале и 33-ю ракетку мира - китаянку Ван Синьюй.

Боузкова, которая старше своей ближайшей соперницы на 7 лет, добралась до титульного матча без видимых проблем. Единственный сбой в игре Мари случился в первом сете четвертьфинального матча с Энн Ли, но чешка прошла в следующую стадию - 3:6, 6:3, 6:3.

Юная звездочка против опытной соотечественницы. Букмекеры предлагают вдвое больший коэффициент за победу Боузковой. Учитывая, что на домашнем корте шансы соперниц примерно равны, такую разницу в котировках мы мимо пройти не можем. Наш выбор - победа Мари с любым счетом. Риск присутствует, но и награда за него приличная - почти трехкратное увеличение номинала пари.  

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