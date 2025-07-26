Линда Носкова — Мари Боузкова, 26 июля: прогноз на финал турнира в Праге

Три года назад соперницы уже встречались на турнире в Праге. Тогда полуфинальную битву выиграла Боузкова - 7:6, 6:3. На этот раз явным фаворитом эксперты называют Носкову.

Начинала турнир Линда не очень уверенно. Вылететь она могла уже в первом раунде, где на двух тай-брейках первая ракетка турнира обыграла россиянку Анастасию Гасанову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Дальше по турнирной сетке Носкова шла гораздо тверже, обыграв в том числе в полуфинале и 33-ю ракетку мира - китаянку Ван Синьюй.

Боузкова, которая старше своей ближайшей соперницы на 7 лет, добралась до титульного матча без видимых проблем. Единственный сбой в игре Мари случился в первом сете четвертьфинального матча с Энн Ли, но чешка прошла в следующую стадию - 3:6, 6:3, 6:3.

Юная звездочка против опытной соотечественницы. Букмекеры предлагают вдвое больший коэффициент за победу Боузковой. Учитывая, что на домашнем корте шансы соперниц примерно равны, такую разницу в котировках мы мимо пройти не можем. Наш выбор - победа Мари с любым счетом. Риск присутствует, но и награда за него приличная - почти трехкратное увеличение номинала пари.