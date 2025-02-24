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24 февраля 15:12ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ноттингем Форест - Арсенал, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Третья команда сезона против второй - матч тура!
Валентин Васильев

В 27-м туре английской Премьер-лиги хватает интригующих афиш, но вне конкуренции среди них ноттингемская. Третья команда сезона против второй - битва гарантирована! 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест» 

26.02.2025, Сб

18:00 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 3.85

Х - 3.40

П2 - 1.95

Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»292255112-172
«Вест Хэм»552229172-112

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

15.02.2025«Фулхэм»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

11.02.2025«Эксетер»

2:2, пен. 2:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

01.02.2024«Ноттингем»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

25.01.2025«Борнмут»

5:0

«Ноттингем»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Арсенал»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Жирона»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

Место в таблице

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По итогам выходных отставание «Арсенала» от лидера выросло до 11 очков. «Ноттингем» тоже уступил, но сохранил третье место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль27197164-2664
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест26145744-3347
4. Манчестер Сити26135852-3744
5. Ньюкасл26135846-3644
6. Борнмут26127744-3043
7. Челси26127748-3643
8. Астон Вилла27119739-4142
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

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«Стихи и проза, лед и пламень» - строки классика идеально характеризуют наших соперников. Во всей АПЛ сегодня сложно найти более «безбашенную» команду, чем «Ноттингем». Достаточно посмотреть на ее результаты, чтобы сомнения в этом отпали. 0:5, 7:0, 2:2, 3:4 - никогда не знаешь, чего от них ожидать. Хотя нет, в одном можно быть уверенным - скучать не придется. Победителя предугадать гораздо сложнее.

«Арсенал» более сдержан во всех своих проявлениях, как в атакующих действиях, так и в оборонительных. Результативные матчи у лондонцев тоже случаются, но чаще дело ограничивается одним-двумя голами. После поражения от «Вест Хэма» обычно дипломатичный Артета на скрывал своего негодования игрой и результатом. Понять тренера можно: «Арсенал» по собственной вине практически выключился из чемпионской гонки АПЛ. Больше в ней никого, кроме «Ливерпуля», не осталось. Но уважающая себя, амбициозная команда должна достойно отреагировать на критику тренера и не допустить второго провала подряд.  Среди обилия вариантов в линии Winline остановимся на комбинированном пари: тотал больше 1.5 и Х2.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графические онлайн-трансляции АПЛ предоставляют пользователям легальные букмекерские компании России, текстовые - спортивные медиа.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Мигель (травма)

«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Арсенал»:

Позиция«Ноттингем»«Арсенал»Позиция
Вратарь26. Селс32. НетоВратарь
Защитник34. Айна49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник31. Миленкович6. МагальянсЗащитник
Защитник5. Мурилло2. СалибаЗащитник
Защитник7. Уильямс12. ТимберЗащитник
Полузащитник 4. Морато5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 8. Андерсон41. РайсПолузащитник 
Полузащитник10. Гиббс-Уайт8. ЭдегорПолузащитник
Нападающий28. Данило53. НванериПолузащитник
Нападающий21. Эланга19. ТроссардПолузащитник
Нападающий11. Вуд30. СтерлингНападающий
Главный тренерНуну ЭшпиритуМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев почти в два раза выше, чем на успех гостей - 3.85 против 1.95. Если победитель не будет выявлен, букмекер умножит номинал пари на 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ноттингем» - «Арсенал»?

В линии на точный счет самый «дешевый» исход - 0:1. Поставить на минимальную победу лондонцев предлагается по ставке 5.80.

Где бесплатно смотреть матч «Ноттингем» - «Арсенал»?

На российских телеканалах матчи АПЛ не транслируются.

Когда «Арсенал» станет чемпионом?

В последний раз на вершину АПЛ «канониры» восходили в 2004 году. Аналитики не верят в повторение успеха  более чем 20-летней давности этой весной. Поставить на триумф «Арсенала» в текущем чемпионате предлагается по коэффициенту 9.00 (на «Ливерпуль» он составляет мизерные 1.06).

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