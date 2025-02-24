Ноттингем Форест - Арсенал, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В 27-м туре английской Премьер-лиги хватает интригующих афиш, но вне конкуренции среди них ноттингемская. Третья команда сезона против второй - битва гарантирована!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ноттингем Форест»
26.02.2025, Сб
18:00 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 3.85
Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|29
|22
|55
|112-172
|«Вест Хэм»
|55
|22
|29
|172-112
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
|15.02.2025
|«Фулхэм»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|11.02.2025
|«Эксетер»
2:2, пен. 2:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
|01.02.2024
|«Ноттингем»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|25.01.2025
|«Борнмут»
5:0
«Ноттингем»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Арсенал»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Жирона»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
По итогам выходных отставание «Арсенала» от лидера выросло до 11 очков. «Ноттингем» тоже уступил, но сохранил третье место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4. Манчестер Сити
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5. Ньюкасл
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
«Стихи и проза, лед и пламень» - строки классика идеально характеризуют наших соперников. Во всей АПЛ сегодня сложно найти более «безбашенную» команду, чем «Ноттингем». Достаточно посмотреть на ее результаты, чтобы сомнения в этом отпали. 0:5, 7:0, 2:2, 3:4 - никогда не знаешь, чего от них ожидать. Хотя нет, в одном можно быть уверенным - скучать не придется. Победителя предугадать гораздо сложнее.
«Арсенал» более сдержан во всех своих проявлениях, как в атакующих действиях, так и в оборонительных. Результативные матчи у лондонцев тоже случаются, но чаще дело ограничивается одним-двумя голами. После поражения от «Вест Хэма» обычно дипломатичный Артета на скрывал своего негодования игрой и результатом. Понять тренера можно: «Арсенал» по собственной вине практически выключился из чемпионской гонки АПЛ. Больше в ней никого, кроме «Ливерпуля», не осталось. Но уважающая себя, амбициозная команда должна достойно отреагировать на критику тренера и не допустить второго провала подряд. Среди обилия вариантов в линии Winline остановимся на комбинированном пари: тотал больше 1.5 и Х2.
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Потери
«Ноттингем»: Мигель (травма)
«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Ноттингем»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|32. Нето
|Вратарь
|Защитник
|34. Айна
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|6. Магальянс
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|7. Уильямс
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|4. Морато
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Данило
|53. Нванери
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Эланга
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вуд
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Эшпириту
|Микель Артета
|Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев почти в два раза выше, чем на успех гостей - 3.85 против 1.95. Если победитель не будет выявлен, букмекер умножит номинал пари на 3.40.
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В линии на точный счет самый «дешевый» исход - 0:1. Поставить на минимальную победу лондонцев предлагается по ставке 5.80.
На российских телеканалах матчи АПЛ не транслируются.
В последний раз на вершину АПЛ «канониры» восходили в 2004 году. Аналитики не верят в повторение успеха более чем 20-летней давности этой весной. Поставить на триумф «Арсенала» в текущем чемпионате предлагается по коэффициенту 9.00 (на «Ливерпуль» он составляет мизерные 1.06).
Партнерский проект