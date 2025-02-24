Ноттингем Форест - Арсенал, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Стихи и проза, лед и пламень» - строки классика идеально характеризуют наших соперников. Во всей АПЛ сегодня сложно найти более «безбашенную» команду, чем «Ноттингем». Достаточно посмотреть на ее результаты, чтобы сомнения в этом отпали. 0:5, 7:0, 2:2, 3:4 - никогда не знаешь, чего от них ожидать. Хотя нет, в одном можно быть уверенным - скучать не придется. Победителя предугадать гораздо сложнее.

«Арсенал» более сдержан во всех своих проявлениях, как в атакующих действиях, так и в оборонительных. Результативные матчи у лондонцев тоже случаются, но чаще дело ограничивается одним-двумя голами. После поражения от «Вест Хэма» обычно дипломатичный Артета на скрывал своего негодования игрой и результатом. Понять тренера можно: «Арсенал» по собственной вине практически выключился из чемпионской гонки АПЛ. Больше в ней никого, кроме «Ливерпуля», не осталось. Но уважающая себя, амбициозная команда должна достойно отреагировать на критику тренера и не допустить второго провала подряд. Среди обилия вариантов в линии Winline остановимся на комбинированном пари: тотал больше 1.5 и Х2.