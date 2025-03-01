Ноттингем Форест - Ипсвич, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В конце шестого месяца сезона «Ноттингем» впервые сгонял нулевую ничью. Но это редчайший случай, когда фанов «лесников» отсутствие забитых голов не огорчило, а обрадовало. Ведь в соперниках был кандидат в чемпионы - «Арсенал». В кубковом противостоянии мы наверняка вновь увидим привычный нам «Ноттингем», немного авантюрный, но тем и привлекательный. Понятно, что в приоритете у команды Нуну Эшпириту Премьер-лига. В 1979-80 годах «Форест» дважды завоевывал Кубок европейских чемпионов. В Лиге чемпионов клуб до сих пор не бывал, а очень хочется. Но и манкировать Кубком Нуну совершенно точно не станет. Тем более когда в сетке розыгрыша не осталось ни лидера АПЛ - шансы на триумф вчерашних середняков резко возросли!

«Ипсвич Таун» тоже третий в таблице АПЛ, но с конца. С ноября прошлого года команда не покидает зону вылета. Ей, казалось бы, кубковый турнир только в тягость. Тем не менее двух соперников здесь «Ипсвич» прошел, и не просто «на тоненького», а более чем уверенно. «Бристоль», а затем и «Ковентри» «трактористы» разгромили - 3:0 и 4:1 соответственно.

Обратим особое внимание на двуединую серию «Ипсвича» с забитыми и пропущенными мячами. После игры на «Олд Траффорд» она достигла уже шести матчей. Если продлится в Ноттингеме, «Бетсити» умножит номинал пари на 1.75.