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1 марта 12:06ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Ноттингем Форест - Ипсвич, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Аутсайдер АПЛ «пережил» в Кубке лидера сезона!
Валентин Васильев

Парадоксы Кубка Англии: лидера сезона уже нет в розыгрыше, а аутсайдер АПЛ по-прежнему там и явно не прочь шагнуть в четвертьфинал. Здесь обсуждаем встречу «Ноттингем Форест» - «Ипсвич» в контексте перспективных вариантов для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест» 

03.03.2025, Пн

23:30 МСК

«Ипсвич»

П1 - 1.68

Х - 4.10

П2 - 4.80

Турнир: Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест» 361822115-84
«Ипсвич»22183684-115

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2024«Ноттингем»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

15.02.2025«Фулхэм»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

11.02.2025«Эксетер»

2:2, пен. 2:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

01.02.2024«Ноттингем»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

Последние пять матчей «Ипсвича»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

22.02.2025«Ипсвич»

1:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

08.02.2025«Ковентри»

1:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

01.02.2025«Ипсвич»

1:2

«Саутгемптон»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала

01.03.2025.  15:15. «Престон Норт Энд»  – «Бернли»  
01.03.2025.  15:15. «Кристал Пэлас»  – «Миллуолл»  
01.03.2025.  18:00. «Борнмут»  – «Вулверхэмптон»  
01.03.2025.  20:45. «Манчестер Сити»  – «Плимут Аргайл»  
02.03.2025.  16:45. «Ньюкасл Юнайтед»  – «Брайтон энд Хоув Альбион»  
02.03.2025. 19:30. «Манчестер Юнайтед»  – «Фулхэм»  
03.03.2025.  22:30. «Ноттингем Форест»  – «Ипсвич Таун» 

Прогноз на матч

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В конце шестого месяца сезона «Ноттингем» впервые сгонял нулевую ничью. Но это редчайший случай, когда фанов «лесников» отсутствие забитых голов не огорчило, а обрадовало. Ведь в соперниках был кандидат в чемпионы - «Арсенал». В кубковом противостоянии мы наверняка вновь увидим привычный нам «Ноттингем», немного авантюрный, но тем и привлекательный. Понятно, что в приоритете у команды Нуну Эшпириту Премьер-лига. В 1979-80 годах «Форест» дважды завоевывал Кубок европейских чемпионов. В Лиге чемпионов клуб до сих пор не бывал, а очень хочется. Но и манкировать Кубком Нуну совершенно точно не станет. Тем более когда в сетке розыгрыша не осталось ни лидера АПЛ - шансы на триумф вчерашних середняков резко возросли!

«Ипсвич Таун»  тоже третий в таблице АПЛ, но с конца. С ноября прошлого года команда не покидает зону вылета. Ей, казалось бы, кубковый турнир только в тягость. Тем не менее двух соперников здесь  «Ипсвич» прошел, и не просто «на тоненького», а более чем уверенно. «Бристоль», а затем и «Ковентри» «трактористы» разгромили - 3:0 и 4:1 соответственно. 

Обратим особое внимание на двуединую серию «Ипсвича» с забитыми и пропущенными мячами. После игры на «Олд Траффорд» она достигла уже шести матчей. Если продлится в Ноттингеме, «Бетсити» умножит номинал пари на 1.75.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графические онлайн-трансляции АПЛ предоставляют пользователям легальные букмекерские компании России, текстовые - спортивные медиа.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Мигель (травма)

«Ипсвич»: Энсисо, Уолтон, Огбене, Барнс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Ипсвич»:

Позиция«Ноттингем»«Ипсвич»Позиция
Вратарь26. Селс31. ПалмерВратарь
Защитник34. Айна40. ТуанзебеЗащитник
Защитник31. Миленкович26. О'ШиЗащитник
Защитник5. Мурилло24. ГривзЗащитник
Защитник7. Уильямс22. ТаунсендЗащитник
Полузащитник 4. Морато18. ДжонсонПолузащитник
Полузащитник 8. Андерсон12. КаюстеПолузащитник 
Полузащитник10. Гиббс-Уайт8. ФиллипсПолузащитник
Нападающий28. Данило20. ХатчинсонПолузащитник
Нападающий21. Эланга27. ХирстПолузащитник
Нападающий11. Вуд19. ДелапНападающий
Главный тренерНуну ЭшпиритуКиран МаккеннаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Betcity коэффициент на победу гостей почти в три раза выше, чем на успех хозяев - 4.80 против 1.68. В случае ничьей в основное время букмекер умножит номинал пари на 3.40. Котировки на проход в четвертьфинал такие: «Ноттингем» - 1.36, «Ипсвич» - 3.10.

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