Ноттингем Форест - Ипсвич, 2 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
Парадоксы Кубка Англии: лидера сезона уже нет в розыгрыше, а аутсайдер АПЛ по-прежнему там и явно не прочь шагнуть в четвертьфинал. Здесь обсуждаем встречу «Ноттингем Форест» - «Ипсвич» в контексте перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ноттингем Форест»
03.03.2025, Пн
23:30 МСК
«Ипсвич»
|П1 - 1.68
Турнир: Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|36
|18
|22
|115-84
|«Ипсвич»
|22
|18
|36
|84-115
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2024
|«Ноттингем»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
|15.02.2025
|«Фулхэм»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|11.02.2025
|«Эксетер»
2:2, пен. 2:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
|01.02.2024
|«Ноттингем»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
Последние пять матчей «Ипсвича»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«МЮ»
3:2
«Ипсвич»
АПЛ
|22.02.2025
|«Ипсвич»
1:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
|08.02.2025
|«Ковентри»
1:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Ипсвич»
1:2
«Саутгемптон»
АПЛ
01.03.2025. 15:15. «Престон Норт Энд» – «Бернли»
01.03.2025. 15:15. «Кристал Пэлас» – «Миллуолл»
01.03.2025. 18:00. «Борнмут» – «Вулверхэмптон»
01.03.2025. 20:45. «Манчестер Сити» – «Плимут Аргайл»
02.03.2025. 16:45. «Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
02.03.2025. 19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
03.03.2025. 22:30. «Ноттингем Форест» – «Ипсвич Таун»
В конце шестого месяца сезона «Ноттингем» впервые сгонял нулевую ничью. Но это редчайший случай, когда фанов «лесников» отсутствие забитых голов не огорчило, а обрадовало. Ведь в соперниках был кандидат в чемпионы - «Арсенал». В кубковом противостоянии мы наверняка вновь увидим привычный нам «Ноттингем», немного авантюрный, но тем и привлекательный. Понятно, что в приоритете у команды Нуну Эшпириту Премьер-лига. В 1979-80 годах «Форест» дважды завоевывал Кубок европейских чемпионов. В Лиге чемпионов клуб до сих пор не бывал, а очень хочется. Но и манкировать Кубком Нуну совершенно точно не станет. Тем более когда в сетке розыгрыша не осталось ни лидера АПЛ - шансы на триумф вчерашних середняков резко возросли!
«Ипсвич Таун» тоже третий в таблице АПЛ, но с конца. С ноября прошлого года команда не покидает зону вылета. Ей, казалось бы, кубковый турнир только в тягость. Тем не менее двух соперников здесь «Ипсвич» прошел, и не просто «на тоненького», а более чем уверенно. «Бристоль», а затем и «Ковентри» «трактористы» разгромили - 3:0 и 4:1 соответственно.
Обратим особое внимание на двуединую серию «Ипсвича» с забитыми и пропущенными мячами. После игры на «Олд Траффорд» она достигла уже шести матчей. Если продлится в Ноттингеме, «Бетсити» умножит номинал пари на 1.75.
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Потери
«Ноттингем»: Мигель (травма)
«Ипсвич»: Энсисо, Уолтон, Огбене, Барнс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Ипсвич»:
|Позиция
|«Ноттингем»
|«Ипсвич»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|31. Палмер
|Вратарь
|Защитник
|34. Айна
|40. Туанзебе
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|26. О'Ши
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|24. Гривз
|Защитник
|Защитник
|7. Уильямс
|22. Таунсенд
|Защитник
|Полузащитник
|4. Морато
|18. Джонсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|12. Каюсте
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|8. Филлипс
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Данило
|20. Хатчинсон
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Эланга
|27. Хирст
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вуд
|19. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Эшпириту
|Киран Маккенна
|Главный тренер
В основной линии Betcity коэффициент на победу гостей почти в три раза выше, чем на успех хозяев - 4.80 против 1.68. В случае ничьей в основное время букмекер умножит номинал пари на 3.40. Котировки на проход в четвертьфинал такие: «Ноттингем» - 1.36, «Ипсвич» - 3.10.
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Партнерский проект