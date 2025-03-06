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6 марта 14:01ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 8 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Главный матч выходных в Британии
Валентин Васильев

28-й тур английской Премьер-лиги стартует в субботу, 8 марта. На концертах хедлайнеры зачастую выступают последние - здесь же все наоборот.  Самый рейтинговый матч выходных пройдет первым. Разбираем противоборство «Ноттингем Форест» с «Ман Сити» сквозь призму разнообразной статистики и котировок букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест» 

08.03.2025, Сб

15:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 3.70

Х - 3.70

П2 - 1.89

Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест» 322844139-163
«Манчестер Сити»442832163-139

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.03.2025«Ноттингем»

1:1, пен. 5:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

26.02.2025«Ноттингем»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

15.02.2025«Фулхэм»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

11.02.2025«Эксетер»

2:2, пен. 2:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Плимут»

Кубок Англии

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

15.02.2025«Манчестер Сити»

4:0

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять игр «Ноттингема» и «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2024«Манчестер Сити»

3:0

«Ноттингем»

АПЛ

28.04.2024«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.09.2023«Манчестер Сити»

2:0

«Ноттингем»

АПЛ

18.02.2023«Ноттингем»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

31.08.2022«Манчестер Сити»

6:0

«Ноттингем»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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К очной встрече соперники пришли ближайшими соседями по таблице. Преимущество хозяев над гостями минимальное - всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль28207166-2667
2. Арсенал27159351-2354
3. Ноттингем Форест27146744-3348
4. Манчестер Сити27145853-3747
5. Челси27137752-3646
6. Ньюкасл27135946-3844
7. Борнмут27127845-3243
8. Брайтон271110644-3943
9. Фулхэм27119740-3642
10. Астон Вилла28119840-4542
11. Брентфорд271151148-4338
12. Кристал Пэлас2799935-3336
13. Тоттенхэм271031453-3933
14. Манчестер Юнайтед27961233-3933
15. Вест Хэм27961232-4733
16. Эвертон27711930-3432
17. Вулверхэмптон27641737-5622
18. Ипсвич27381626-5717
19. Лестер27451825-6117
20. Саутгемптон27232219-659

Прогноз на матч

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Как бы ни завершился этот сезон, «Манчестер Сити» получит за него неудовлетворительную оценку. Из Лиги чемпионов и Кубка Лиги команда Гвардиолы вылетела, в АПЛ давно лишилась шансов на защиту титула. Из всех возможных титулов единственным доступным для команды остается Кубок Англии. Но даже он в полной мере не скрасит общее разочарование болельщиков от последнего состязательного года. Все, что остается «горожанам», это биться за престиж. Ну и нынешнее четвертое место в Премьер-лиге еще можно сменить на второе-третье. Для клуба возможностей и амбиций «Сити» - так себе стимул, но все же лучше, чем вообще никакого.

У «Ноттингема» плюс-минус такие же планы на весну - финишировать в топ-3 чемпионата и по возможности побороться за Кубок. Таким образом, здесь и сейчас они с «Ман Сити» - прямые конкуренты, невзирая на несопоставимые экономические и кадровые возможности.

 «Лесникам» очень тяжело даются игры с манчестерцами. За 10 последних попыток они всего раз обыграли «Сити» и только в кубковом турнире. Три последних матча в чемпионате парни Гвардиолы выиграли с суммарным счетом 7:0, а в августе 2022-го вообще разнесли соперника - 6:0. Кажется, сейчас подходящий момент, чтобы нарушить эту тенденцию. И уж точно одностороннего движения на поле «Сити Граунд» в этот раз не предвидится. Собираем комбо на субботний матч: обе забьют и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графические онлайн-трансляции АПЛ можно найти на платформах легальных букмекерских компаний России. На отечественном ТВ чемпионат Англии не транслируется.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Мигель (травма)

«Манчестер Сити»:  Грилиш, Стоунз, Аканджи, Родри (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Ноттингем»«МС»Позиция
Вратарь26. Селс31. ЭдерсонВратарь
Защитник34. Айна82. ЛьюисЗащитник
Защитник31. Миленкович3. ДиашЗащитник
Защитник5. Мурилло45. ХусановЗащитник
Защитник7. Уильямс24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 4. Морато8. КовачичПолузащитник
Полузащитник 8. Андерсон47. ФоденПолузащитник 
Полузащитник10. Гиббс-Уайт20. СилваПолузащитник
Нападающий28. Данило17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий21. Эланга19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий11. Вуд9. ХоландНападающий
Главный тренерНуну ЭшпиритуХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline  коэффициент на победу чемпиона почти в два раза ниже, чем на успех хозяев - 1.89 против 3.70. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.70. К

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч  «Ноттингем» - «Манчестер Сити»?

Согласно расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи является результативная ничья - 1:1. Кэф на этот вариант составляет 6.40.  На 0:1 можно поставить за 9.20.

Будет ли матч результативным?

Котировки букмекеров предвещают достаточно яркое зрелище в Ноттингеме. Коэффициент 1.58 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «верхового» результата.

Кто станет чемпионом Англии?

На этот счет сомнений у специалистов не осталось. Многие легальные букмекерские компании даже перестали принимать ставки на главный итог сезона. А те, кто оставили линию на чемпиона АПЛ в своем ассортименте, дают чисто символический коэффициент 1.01 на триумф «Ливерпуля».

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