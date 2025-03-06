Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 8 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
28-й тур английской Премьер-лиги стартует в субботу, 8 марта. На концертах хедлайнеры зачастую выступают последние - здесь же все наоборот. Самый рейтинговый матч выходных пройдет первым. Разбираем противоборство «Ноттингем Форест» с «Ман Сити» сквозь призму разнообразной статистики и котировок букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ноттингем Форест»
08.03.2025, Сб
15:30 МСК
«Манчестер Сити»
|П1 - 3.70
Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|32
|28
|44
|139-163
|«Манчестер Сити»
|44
|28
|32
|163-139
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.03.2025
|«Ноттингем»
1:1, пен. 5:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Ноттингем»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
|15.02.2025
|«Фулхэм»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|11.02.2025
|«Эксетер»
2:2, пен. 2:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Плимут»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять игр «Ноттингема» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2024
|«Манчестер Сити»
3:0
«Ноттингем»
АПЛ
|28.04.2024
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.09.2023
|«Манчестер Сити»
2:0
«Ноттингем»
АПЛ
|18.02.2023
|«Ноттингем»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|31.08.2022
|«Манчестер Сити»
6:0
«Ноттингем»
АПЛ
К очной встрече соперники пришли ближайшими соседями по таблице. Преимущество хозяев над гостями минимальное - всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2. Арсенал
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3. Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4. Манчестер Сити
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5. Челси
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6. Ньюкасл
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7. Борнмут
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8. Брайтон
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9. Фулхэм
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10. Астон Вилла
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11. Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12. Кристал Пэлас
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13. Тоттенхэм
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14. Манчестер Юнайтед
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15. Вест Хэм
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16. Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17. Вулверхэмптон
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18. Ипсвич
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19. Лестер
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20. Саутгемптон
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Как бы ни завершился этот сезон, «Манчестер Сити» получит за него неудовлетворительную оценку. Из Лиги чемпионов и Кубка Лиги команда Гвардиолы вылетела, в АПЛ давно лишилась шансов на защиту титула. Из всех возможных титулов единственным доступным для команды остается Кубок Англии. Но даже он в полной мере не скрасит общее разочарование болельщиков от последнего состязательного года. Все, что остается «горожанам», это биться за престиж. Ну и нынешнее четвертое место в Премьер-лиге еще можно сменить на второе-третье. Для клуба возможностей и амбиций «Сити» - так себе стимул, но все же лучше, чем вообще никакого.
У «Ноттингема» плюс-минус такие же планы на весну - финишировать в топ-3 чемпионата и по возможности побороться за Кубок. Таким образом, здесь и сейчас они с «Ман Сити» - прямые конкуренты, невзирая на несопоставимые экономические и кадровые возможности.
«Лесникам» очень тяжело даются игры с манчестерцами. За 10 последних попыток они всего раз обыграли «Сити» и только в кубковом турнире. Три последних матча в чемпионате парни Гвардиолы выиграли с суммарным счетом 7:0, а в августе 2022-го вообще разнесли соперника - 6:0. Кажется, сейчас подходящий момент, чтобы нарушить эту тенденцию. И уж точно одностороннего движения на поле «Сити Граунд» в этот раз не предвидится. Собираем комбо на субботний матч: обе забьют и тотал больше 2.5.
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Графические онлайн-трансляции АПЛ можно найти на платформах легальных букмекерских компаний России. На отечественном ТВ чемпионат Англии не транслируется.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ноттингем»: Мигель (травма)
«Манчестер Сити»: Грилиш, Стоунз, Аканджи, Родри (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Ноттингем»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|34. Айна
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|7. Уильямс
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|4. Морато
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Данило
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Эланга
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вуд
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Эшпириту
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу чемпиона почти в два раза ниже, чем на успех хозяев - 1.89 против 3.70. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.70. К
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Согласно расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи является результативная ничья - 1:1. Кэф на этот вариант составляет 6.40. На 0:1 можно поставить за 9.20.
Котировки букмекеров предвещают достаточно яркое зрелище в Ноттингеме. Коэффициент 1.58 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «верхового» результата.
На этот счет сомнений у специалистов не осталось. Многие легальные букмекерские компании даже перестали принимать ставки на главный итог сезона. А те, кто оставили линию на чемпиона АПЛ в своем ассортименте, дают чисто символический коэффициент 1.01 на триумф «Ливерпуля».
Партнерский проект