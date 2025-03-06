Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 8 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Как бы ни завершился этот сезон, «Манчестер Сити» получит за него неудовлетворительную оценку. Из Лиги чемпионов и Кубка Лиги команда Гвардиолы вылетела, в АПЛ давно лишилась шансов на защиту титула. Из всех возможных титулов единственным доступным для команды остается Кубок Англии. Но даже он в полной мере не скрасит общее разочарование болельщиков от последнего состязательного года. Все, что остается «горожанам», это биться за престиж. Ну и нынешнее четвертое место в Премьер-лиге еще можно сменить на второе-третье. Для клуба возможностей и амбиций «Сити» - так себе стимул, но все же лучше, чем вообще никакого.

У «Ноттингема» плюс-минус такие же планы на весну - финишировать в топ-3 чемпионата и по возможности побороться за Кубок. Таким образом, здесь и сейчас они с «Ман Сити» - прямые конкуренты, невзирая на несопоставимые экономические и кадровые возможности.

«Лесникам» очень тяжело даются игры с манчестерцами. За 10 последних попыток они всего раз обыграли «Сити» и только в кубковом турнире. Три последних матча в чемпионате парни Гвардиолы выиграли с суммарным счетом 7:0, а в августе 2022-го вообще разнесли соперника - 6:0. Кажется, сейчас подходящий момент, чтобы нарушить эту тенденцию. И уж точно одностороннего движения на поле «Сити Граунд» в этот раз не предвидится. Собираем комбо на субботний матч: обе забьют и тотал больше 2.5.