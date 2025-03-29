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29 марта 8:46ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, 1 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лига чемпионов манит «лесников»
Валентин Васильев

На первый день апреля в АПЛ запланировано три матча. В самой поздней игре дня «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Рассказываем о ставках на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест» 

01.04.2025, Вт

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» 

П1 - 2.21

Х - 3.40

П2 - 3.10

Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест»352454143-201
«МЮ»542435201-143

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Брайтон»

 

«Ноттингем»

Кубок Англии

15.02.2025«Ипсвич»

2:4

«Ноттингем»

АПЛ

08.03.2025«Ноттингем»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

03.03.2025«Ноттингем»

1:1, пен. 5:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

26.02.2025«Ноттингем»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Лестер»

0:3

«МЮ»

АПЛ

13.03.2025«МЮ»

4:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.03.2025«МЮ»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«МЮ»1:1, пен. 3:4

«Фулхэм»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Ноттингема» и «Манчестер Юнайтед»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2024

«МЮ»

2:3

«Ноттингем»

АПЛ

28.02.2024«Ноттингем»

0:1

«МЮ»

Кубок Англии

30.12.2023

«Ноттингем»

2:1

«МЮ»

АПЛ

26.08.2023

«МЮ»

3:2

«Ноттингем»

АПЛ

16.04.2023

«Ноттингем»

0:2

«МЮ»

АПЛ

Место в таблице

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После 29 туров «Ноттингем» идет третьим в таблице, а его соперник - 13-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал291610353-2458
3. Ноттингем Форест29166749-3554
4. Челси29147853-3749
5. Манчестер Сити29146955-4048
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон291211648-4247
8. Фулхэм29129843-3845
9. Астон Вилла29129841-4545
10. Борнмут29128948-3644
11. Брентфорд291251250-4541
12. Кристал Пэлас28109936-3339
13. Манчестер Юнайтед291071237-4037
14. Тоттенхэм291041555-4334
15. Эвертон29713932-3634
16. Вест Хэм29971333-4934
17. Вулверхэмптон29751740-5826
18. Ипсвич29381828-6217
19. Лестер29452025-6517
20. Саутгемптон29232421-709

Прогноз на матч

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К середине весны «Манчестер Юнайтед» наконец разыгрался. Перед паузой на игры сборных команда выдала две подряд крупные победы - над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы и «Лестером» в АПЛ. В последний раз такое случалось с «дьяволами» еще в сентябре прошлого года, но тогда одним из соперников клуба был заурядный «Барнсли». Поклонники «МЮ» наверняка сожалеют, что подъем случился так поздно, когда до высоких позиций в таблице уже, скорее всего, не добраться.

У «Ноттингема» турнирная мотивация гораздо сильнее. «Лесники» еще ни разу не были в Лиге чемпионов после реформы турнира. Близость самого престижного клубного турнира мира подстегивает их. В то же время цена ошибки с каждым туром возрастает. Можно предположить, что Нуну Эшпириту постарается минимизировать риски в игре с «МЮ». Три последних матча «Ноттингема» на «Сити Граунд» были «низовыми». Ждем чего-то подобного и во вторник.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Мигель, Морейра (оба - травмы)

«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация), Маунт,  Хевен, Йоро, Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Алтай (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Ноттингем»«МЮ»Позиция
Вратарь26. Селс24. ОнанаВратарь
Защитник34. Айна20. ДалоЗащитник
Защитник31. Миленкович5. МагуайрЗащитник
Защитник5. Мурилло4. Де ЛигтЗащитник
Защитник7. Уильямс2. ЛинделефЗащитник
Полузащитник 4. Морато3. МазрауиЗащитник
Полузащитник 8. Андерсон25. УгартеПолузащитник 
Полузащитник10. Гиббс-Уайт8. ФернандешПолузащитник
Нападающий28. Данило17. ГарначоПолузащитник
Нападающий21. Эланга11. ЗиркзееПолузащитник
Нападающий11. Вуд9. ХойлундНападающий
Главный тренерНуну ЭшпиритуРубен АморимГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел  Winline установил высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи. Победа хозяев котируется за 2.21, ничья - за 3.40, а успех гостей - за 3.10.

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