Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, 1 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

К середине весны «Манчестер Юнайтед» наконец разыгрался. Перед паузой на игры сборных команда выдала две подряд крупные победы - над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы и «Лестером» в АПЛ. В последний раз такое случалось с «дьяволами» еще в сентябре прошлого года, но тогда одним из соперников клуба был заурядный «Барнсли». Поклонники «МЮ» наверняка сожалеют, что подъем случился так поздно, когда до высоких позиций в таблице уже, скорее всего, не добраться.

У «Ноттингема» турнирная мотивация гораздо сильнее. «Лесники» еще ни разу не были в Лиге чемпионов после реформы турнира. Близость самого престижного клубного турнира мира подстегивает их. В то же время цена ошибки с каждым туром возрастает. Можно предположить, что Нуну Эшпириту постарается минимизировать риски в игре с «МЮ». Три последних матча «Ноттингема» на «Сити Граунд» были «низовыми». Ждем чего-то подобного и во вторник.