Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, 1 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На первый день апреля в АПЛ запланировано три матча. В самой поздней игре дня «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Рассказываем о ставках на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ноттингем Форест»
01.04.2025, Вт
22:00 МСК
«Манчестер Юнайтед»
|П1 - 2.21
Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|35
|24
|54
|143-201
|«МЮ»
|54
|24
|35
|201-143
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Брайтон»
«Ноттингем»
Кубок Англии
|15.02.2025
|«Ипсвич»
2:4
«Ноттингем»
АПЛ
|08.03.2025
|«Ноттингем»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|03.03.2025
|«Ноттингем»
1:1, пен. 5:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Ноттингем»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Лестер»
0:3
«МЮ»
АПЛ
|13.03.2025
|«МЮ»
4:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
|09.03.2025
|«МЮ»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«МЮ»
|1:1, пен. 3:4
«Фулхэм»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Ноттингема» и «Манчестер Юнайтед»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.12.2024
«МЮ»
2:3
«Ноттингем»
АПЛ
|28.02.2024
|«Ноттингем»
0:1
«МЮ»
Кубок Англии
30.12.2023
|«Ноттингем»
2:1
«МЮ»
АПЛ
|26.08.2023
«МЮ»
3:2
«Ноттингем»
АПЛ
16.04.2023
«Ноттингем»
0:2
«МЮ»
АПЛ
После 29 туров «Ноттингем» идет третьим в таблице, а его соперник - 13-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3. Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4. Челси
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5. Манчестер Сити
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8. Фулхэм
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10. Борнмут
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11. Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13. Манчестер Юнайтед
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14. Тоттенхэм
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15. Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16. Вест Хэм
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17. Вулверхэмптон
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18. Ипсвич
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19. Лестер
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20. Саутгемптон
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
К середине весны «Манчестер Юнайтед» наконец разыгрался. Перед паузой на игры сборных команда выдала две подряд крупные победы - над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы и «Лестером» в АПЛ. В последний раз такое случалось с «дьяволами» еще в сентябре прошлого года, но тогда одним из соперников клуба был заурядный «Барнсли». Поклонники «МЮ» наверняка сожалеют, что подъем случился так поздно, когда до высоких позиций в таблице уже, скорее всего, не добраться.
У «Ноттингема» турнирная мотивация гораздо сильнее. «Лесники» еще ни разу не были в Лиге чемпионов после реформы турнира. Близость самого престижного клубного турнира мира подстегивает их. В то же время цена ошибки с каждым туром возрастает. Можно предположить, что Нуну Эшпириту постарается минимизировать риски в игре с «МЮ». Три последних матча «Ноттингема» на «Сити Граунд» были «низовыми». Ждем чего-то подобного и во вторник.
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Потери
«Ноттингем»: Мигель, Морейра (оба - травмы)
«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация), Маунт, Хевен, Йоро, Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Алтай (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Ноттингем»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|24. Онана
|Вратарь
|Защитник
|34. Айна
|20. Дало
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|4. Де Лигт
|Защитник
|Защитник
|7. Уильямс
|2. Линделеф
|Защитник
|Полузащитник
|4. Морато
|3. Мазрауи
|Защитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|25. Угарте
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Данило
|17. Гарначо
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Эланга
|11. Зиркзее
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вуд
|9. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Эшпириту
|Рубен Аморим
|Главный тренер
Аналитический отдел Winline установил высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи. Победа хозяев котируется за 2.21, ничья - за 3.40, а успех гостей - за 3.10.
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Партнерский проект