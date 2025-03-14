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13 марта 19:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дияр Нургожай — Брендсон Рибейро, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дебют непобежденного казахстанца в лиге
Александр Бокулёв
Источник: Setanta UFC
Источник: Setanta UFC

Казахстанец Дияр Нургожай дебютирует в UFC на ближайшем турнире серии Fight Night. Его соперником по бою в полутяжелом весе (до 93 кг) будет бразилец Брендсон Рибейро. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Нургожай

 

Рибейро

Казахстан

Страна

Бразилия

27

Возраст

28

10

Бои

24

10 (6 / 2 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (9 / 6 / 1)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (3 / 2 / 2)

0

Без результата

1

188

Рост (см)

190,5

188

Размах рук (см)

206

101,5

Размах ног (см)

103

Дияр Нургожай

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Уроженец Алматинской области, чемпион мира по панкратиону. В 2015-м начал заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2017-го. В 2022-м стал чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе. В последнем поединке в октябре нокаутировал Бартоша Шевчика во втором раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC.

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Брендсон Рибейро

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В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Бился преимущественно в южноамериканских лигах, но появлялся и в российских промоушенах — M-1 Global и AMC Fight Nights. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл два первых боя в лиге, но в последнем поединке в ноябре одолел Кайо Мачадо раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НургожаяПобеда РибейроДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,254,151,353,05

Прогноз на бой

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Нургожай впечатлил главу UFC Дэйну Уайта нокаутом в Претендентской серии и успел зарекомендовать себя как зрелищный спортсмен. Похоже, в промоушене ожидают от него не менее яркого дебюта. Даже соперника подобрали вполне подходящего.

Дело в том, что Рибейро — довольно посредственный боец, который едва выдерживает общий уровень UFC. Он качественно атакует в стойке (во многом благодаря чуть ли не аномальному размаху рук), но защищается с регулярными ошибками. Может перевести в партер и накинуть сабмишен, но в основном с теми, кто в борьбе близок к беспомощности. С крепкими грэпплерами у Рибейро обычно возникают проблемы, а Нургожай обладает хорошими навыками и на нижнем этаже.

Однако главный козырь казахстанца — все-таки работа в стойке. У него очень вариативная техника, а также внушительная ударная мощь, которая существенно увеличивает вероятность нокаута даже при одном попадании. Полагаем, такие расклады действительно помогут Нургожаю дебютировать в UFC с досрочной победы.

Полный кард, где смотреть бой Нургожай Рибейро

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Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (16 марта), поэтому бой Нургожай Веттори стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Марвин Веттори (Италия) Роман Долидзе (Грузия). Средний вес;
  • Чиди Нжокуани (США) Элизеу дос Сантос Залески (Бразилия). Полусредний вес;
  • Александр Эрнандес (США) — Курт Холобау (США). Легкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Коди Гибсон (США). Легчайший вес;
  • Дияр Нургожай (Казахстан) — Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Сенгву Чой (Республика Корея) — Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) — Райан Спэнн (США). Тяжелый вес;
  • Суянг Ю (Республика Корея) — Эйджей Каннингем (США). Легчайший вес;
  • Карлос Вера (Эквадор) — Джозиас Мусаса (ДР Конго). Легчайший вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес;
  • Даниэль Барес (Испания) — Андре Лима (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джозиане Нуньес (Бразилия) — Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Юнейси Дюбен (Венесуэла) — Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.
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