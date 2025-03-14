Дияр Нургожай — Брендсон Рибейро, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Казахстанец Дияр Нургожай дебютирует в UFC на ближайшем турнире серии Fight Night. Его соперником по бою в полутяжелом весе (до 93 кг) будет бразилец Брендсон Рибейро. Кто окажется сильнее?
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Нургожай
Рибейро
Казахстан
Страна
Бразилия
27
Возраст
28
10
Бои
24
10 (6 / 2 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (9 / 6 / 1)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (3 / 2 / 2)
0
Без результата
1
188
Рост (см)
190,5
188
Размах рук (см)
206
101,5
Размах ног (см)
103
Уроженец Алматинской области, чемпион мира по панкратиону. В 2015-м начал заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2017-го. В 2022-м стал чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе. В последнем поединке в октябре нокаутировал Бартоша Шевчика во втором раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC.
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В профессиональных MMA выступает с 2015 года. Бился преимущественно в южноамериканских лигах, но появлялся и в российских промоушенах — M-1 Global и AMC Fight Nights. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл два первых боя в лиге, но в последнем поединке в ноябре одолел Кайо Мачадо раздельным решением судей.
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Нургожай впечатлил главу UFC Дэйну Уайта нокаутом в Претендентской серии и успел зарекомендовать себя как зрелищный спортсмен. Похоже, в промоушене ожидают от него не менее яркого дебюта. Даже соперника подобрали вполне подходящего.
Дело в том, что Рибейро — довольно посредственный боец, который едва выдерживает общий уровень UFC. Он качественно атакует в стойке (во многом благодаря чуть ли не аномальному размаху рук), но защищается с регулярными ошибками. Может перевести в партер и накинуть сабмишен, но в основном с теми, кто в борьбе близок к беспомощности. С крепкими грэпплерами у Рибейро обычно возникают проблемы, а Нургожай обладает хорошими навыками и на нижнем этаже.
Однако главный козырь казахстанца — все-таки работа в стойке. У него очень вариативная техника, а также внушительная ударная мощь, которая существенно увеличивает вероятность нокаута даже при одном попадании. Полагаем, такие расклады действительно помогут Нургожаю дебютировать в UFC с досрочной победы.
Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (16 марта), поэтому бой Нургожай — Веттори стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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