Дияр Нургожай — Брендсон Рибейро, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нургожай впечатлил главу UFC Дэйну Уайта нокаутом в Претендентской серии и успел зарекомендовать себя как зрелищный спортсмен. Похоже, в промоушене ожидают от него не менее яркого дебюта. Даже соперника подобрали вполне подходящего.

Дело в том, что Рибейро — довольно посредственный боец, который едва выдерживает общий уровень UFC. Он качественно атакует в стойке (во многом благодаря чуть ли не аномальному размаху рук), но защищается с регулярными ошибками. Может перевести в партер и накинуть сабмишен, но в основном с теми, кто в борьбе близок к беспомощности. С крепкими грэпплерами у Рибейро обычно возникают проблемы, а Нургожай обладает хорошими навыками и на нижнем этаже.

Однако главный козырь казахстанца — все-таки работа в стойке. У него очень вариативная техника, а также внушительная ударная мощь, которая существенно увеличивает вероятность нокаута даже при одном попадании. Полагаем, такие расклады действительно помогут Нургожаю дебютировать в UFC с досрочной победы.