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4 июля 16:57ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Олимпия - Кайрат, 8 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Тяжелый выезд для чемпиона Казахстана
Валентин Васильев

Уже на следующей неделе начнется 71-й сезон Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА. Матчи первого отборочного этапа состоятся 8–9 июля, среди участников будут и команды из бывших республик СССР. Чемпион Казахстана, «Кайрат», сыграет в Словении  против местной «Олимпии». Рассмотрим вероятное развитие событий в Любляне, ориентируясь на актуальные тенденции и коэффициенты лицензированных букмекерских контор.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Олимпия» (Любляна, Словения)

08.07.2025, Вт

20:00 МСК

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)

П1 - 1.62

Х - 4.35

П2 - 4.90

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Стожице»  (Любляна, Словения)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Олимпия»0000-0
«Кайрат»0000-0

Последние пять официальных матчей «Олимпии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Браво»

01:0

«Олимпия»

Первая лига Словении

17.05.2025«Олимпия»

5:0

«Радомлье»

Первая лига Словении

10.05.2025«Мура»

1:1

«Олимпия»

Первая лига Словении

03.05.2025«Олимпия»

1:2

«Марибор»

Первая лига Словении

27.04.2025«Целе»

2:1

«Олимпия»

Первая лига Словении

Последние пять официальных матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.06.2025«Ордабасы»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

21.06.2025«Кайрат»

1:0

«Кызыл-Жар»

Премьер-лига Казахстана

14.06.2025«Жетысу»

2:2

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

30.05.2025«Актобе»

1:2

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

24.05.2025«Кайрат»

1:2

«Окжетпес»

Премьер-лига Казахстана

Календарь всех матчей

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08.07.2025.  18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдавия)

08.07.2025.  19:00. «Ноа» (Армения) – «Будучность» (Черногория)

08.07.2025.  19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мальме» (Швеция)

08.07.2025.  19:30. «Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия)

08.07.2025.  20:00. «Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан)

08.07.2025.  21:00. «Викингур Г» (Фарерские острова) – «Линкольн» (Гибралтар)

08.07.2025.  21:00. ТНС (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония)

08.07.2025.  21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург)

08.07.2025.  22:00. «Виртуc» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

08.07.2025.  22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия)

09.07.2025.  19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

09.07.2025.  20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Мн (Беларусь)

09.07.2025.  20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)

09.07.2025.  21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

Прогноз на матч

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«Кайрат» четвертый раз стартует в главном клубном турнире Европы. Пока похвастать ему особо нечем: два вылета в первом же раунде и один - во втором. У словенского клуба опыта выступлений в состязании чуть больше. В позапрошлом году она даже добралась до третьего круга, где, правда, всухую (0:4 по сумме двух матчей уступила «Галатасараю». В целом же соперники плюс-минус равны. 

У гостей есть одно маленькое, но неоспоримое преимущество перед хозяевами. Если в Словении сезон еще не стартовал, то в Казахстане он в разгаре (там играют по старой «советской» системе весна-осень). Соответственно,  команда Рафаэля Уразбахтина должны быть в лучшем игровом тонусе относительно соперника. Плюс в последнее время она успешно играет на выезде: обыграла «Актобе», «Ордабасы». В двух последних матчах «Кайрата» исход встречи решал - оба раза в пользу алмаатинцев - один мяч. Рискнем предположить, что и Любляне обилия голов не будет. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот исход (1.98).

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекерских компаний и ведущих спортивных СМИ России.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Олимпия»: Швайцер, Ристич (оба - травмы)

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана, Гадрани (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Олимпии» предлагается по коэффициенту 1.62. Ничья котируется за 4.35, а победа гостей - за 9.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Олимпия» - «Кайрат»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча минимальную победу хозяев. На счет 1:0 можно заключить пари  с коэффициентом 7.50.

С кем сыграет победитель пары «Олимпия» - «Кайрат»?

Потенциальные соперники этих команд во втором раунде квалификации -  КуПС (Финляндия) и "Милсами" (Молдова).

Кто тренирует «Кайрат»? 

В сентябре прошлого года знаменитого российского футболиста Александра Кержакова у руля клуба сменил местный специалист Рафаэль Уразбахтин.

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