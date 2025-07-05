Олимпия - Кайрат, 8 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Уже на следующей неделе начнется 71-й сезон Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА. Матчи первого отборочного этапа состоятся 8–9 июля, среди участников будут и команды из бывших республик СССР. Чемпион Казахстана, «Кайрат», сыграет в Словении против местной «Олимпии». Рассмотрим вероятное развитие событий в Любляне, ориентируясь на актуальные тенденции и коэффициенты лицензированных букмекерских контор.
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Стожице» (Любляна, Словения)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Олимпия»
|0
|0
|0
|0-0
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Олимпии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Браво»
01:0
«Олимпия»
Первая лига Словении
|17.05.2025
|«Олимпия»
5:0
«Радомлье»
Первая лига Словении
|10.05.2025
|«Мура»
1:1
«Олимпия»
Первая лига Словении
|03.05.2025
|«Олимпия»
1:2
«Марибор»
Первая лига Словении
|27.04.2025
|«Целе»
2:1
«Олимпия»
Первая лига Словении
Последние пять официальных матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.06.2025
|«Ордабасы»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|21.06.2025
|«Кайрат»
1:0
«Кызыл-Жар»
Премьер-лига Казахстана
|14.06.2025
|«Жетысу»
2:2
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|30.05.2025
|«Актобе»
1:2
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|24.05.2025
|«Кайрат»
1:2
«Окжетпес»
Премьер-лига Казахстана
08.07.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдавия)
08.07.2025. 19:00. «Ноа» (Армения) – «Будучность» (Черногория)
08.07.2025. 19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мальме» (Швеция)
08.07.2025. 19:30. «Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия)
08.07.2025. 20:00. «Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан)
08.07.2025. 21:00. «Викингур Г» (Фарерские острова) – «Линкольн» (Гибралтар)
08.07.2025. 21:00. ТНС (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония)
08.07.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург)
08.07.2025. 22:00. «Виртуc» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
08.07.2025. 22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия)
09.07.2025. 19:00. «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
09.07.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» Мн (Беларусь)
09.07.2025. 20:30. ФКСБ (Румыния) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)
09.07.2025. 21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Кайрат» четвертый раз стартует в главном клубном турнире Европы. Пока похвастать ему особо нечем: два вылета в первом же раунде и один - во втором. У словенского клуба опыта выступлений в состязании чуть больше. В позапрошлом году она даже добралась до третьего круга, где, правда, всухую (0:4 по сумме двух матчей уступила «Галатасараю». В целом же соперники плюс-минус равны.
У гостей есть одно маленькое, но неоспоримое преимущество перед хозяевами. Если в Словении сезон еще не стартовал, то в Казахстане он в разгаре (там играют по старой «советской» системе весна-осень). Соответственно, команда Рафаэля Уразбахтина должны быть в лучшем игровом тонусе относительно соперника. Плюс в последнее время она успешно играет на выезде: обыграла «Актобе», «Ордабасы». В двух последних матчах «Кайрата» исход встречи решал - оба раза в пользу алмаатинцев - один мяч. Рискнем предположить, что и Любляне обилия голов не будет. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот исход (1.98).
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Олимпия»: Швайцер, Ристич (оба - травмы)
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана, Гадрани (все - травмы)
Аналитики отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Олимпии» предлагается по коэффициенту 1.62. Ничья котируется за 4.35, а победа гостей - за 9.20.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча минимальную победу хозяев. На счет 1:0 можно заключить пари с коэффициентом 7.50.
Потенциальные соперники этих команд во втором раунде квалификации - КуПС (Финляндия) и "Милсами" (Молдова).
В сентябре прошлого года знаменитого российского футболиста Александра Кержакова у руля клуба сменил местный специалист Рафаэль Уразбахтин.