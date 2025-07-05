Олимпия - Кайрат, 8 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» четвертый раз стартует в главном клубном турнире Европы. Пока похвастать ему особо нечем: два вылета в первом же раунде и один - во втором. У словенского клуба опыта выступлений в состязании чуть больше. В позапрошлом году она даже добралась до третьего круга, где, правда, всухую (0:4 по сумме двух матчей уступила «Галатасараю». В целом же соперники плюс-минус равны.

У гостей есть одно маленькое, но неоспоримое преимущество перед хозяевами. Если в Словении сезон еще не стартовал, то в Казахстане он в разгаре (там играют по старой «советской» системе весна-осень). Соответственно, команда Рафаэля Уразбахтина должны быть в лучшем игровом тонусе относительно соперника. Плюс в последнее время она успешно играет на выезде: обыграла «Актобе», «Ордабасы». В двух последних матчах «Кайрата» исход встречи решал - оба раза в пользу алмаатинцев - один мяч. Рискнем предположить, что и Любляне обилия голов не будет. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот исход (1.98).