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19 октября 8:21ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург — Факел, 21 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Теперь серии пенальти точно не будет
Валентин Васильев

Ровно месяц назад “Оренбург” с “Факелом” соперничали в Кубке России. Тогда победитель на “Газовике” в игровое время выявлен не был. Как будет теперь, в стартовом матче 12-го тура РПЛ?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

21.10.2023, Сб

12:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 1.80

Х - 3.80

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»111329-12
«Факел»311112-29

Последние пять игр «Оренбурга»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.10.2023«Балтика»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

04.10.2023«Сочи»

1:2

«Оренбург»

Кубок России

30.09.2023«Оренбург»

3:1

«Зенит»

РПЛ

24.09.2023«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

21.09.2023«Оренбург»

0:0 пен. 4:2

«Факел»

Кубок России

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.10.2023«Динамо»

0:0

«Факел»

РПЛ

04.10.2023«Факел»

1:1, пен. 4:3

ЦСКА

Кубок России

01.10.2023«Факел»

2:0

«Сочи»

РПЛ

25.09.2023«Факел»

0:1

«Рубин»

РПЛ

21.09.2023«Оренбург»

0:0, пен. 4:2

«Факел»

Кубок России

17.09.2023«Урал»

0:0

«Факел»

РПЛ

Турнирная таблица

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“Оренбург” после провального старта сезона уже покинул зону вылета, прямого и непрямого. “Факел” только пытается это сделать. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1183019-527
2. Крылья Советов1163225-1421
3. Зенит1162322-1120
4. Локомотив1154218-1619
5. Пари НН1152411-917
6. Спартак1152416-1817
7. ЦСКА1145222-1717
8. Динамо1145217-1517
9. Урал1144312-1416
10. Рубин1133511-2012
11. Ахмат1133512-1212
12. Оренбург1132613-1811
13. Балтика1131710-1610
14. Ростов1124517-2410
15. Факел112367-149
16. Сочи112099-186

Прогноз на матч

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С приходом Сергея Ташуева “Факел” стал гораздо внимательнее и строже действовать в обороне. По пропущенным мячам воронежцы превосходят даже “Спартак” и идут вровень со второй на данный момент командой сезона - “Крылья Советов”.  Очная встреча прямых конкурентов и борцов за выживание тем более не предполагает расхристанности в защите. Полагаем, что игра будет упорной, вязкой и малорезультативной.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча «Оренбург» - «Факел» читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы)

«Факел»: Мендель, Ивахнов  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Факел»:

Позиция«Оренбург»«Факел»Позиция
Вратарь99. Сысуев31. БеленовВратарь
Защитник6. Адамов15. СусловЗащитник
Защитник15. Гойкович2. ЧеровЗащитник
Защитник3. Сиваков47. БожинЗащитник
Защитник81. Сидоров10. АльшинПолузащитник
Полузащитник8. Башич88. МастернойПолузащитник
Полузащитник 22. Перес23. ЯкимовПолузащитник 
Полузащитник23. Вера33. КвеквескириПолузащитник
Полузащитник80. Марин11. МоцпанПолузащитник
Нападающий9. Мансилья14. АппаевНападающий
Нападающий13. Обухов20. МарковНападающий
Главный тренерДавид ДеограсияСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам. Котировки на победу “Оренбурга” установлены на отметке 1.80. Коэффициент на “Факел” более чем в два с половиной раза выше - 4.70. На ничью тоже интересное предложение - 3.80.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Оренбург» - «Факел»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют хозяев как фаворитов. Статистика - за “Оренбург”: 11 побед при всего трех поражениях. Отдельно обратим внимание, что до сих пор команды только раз разошлись миром

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Факел»?

Бесплатную трансляцию предложит любителям футбола официальный беттинговый партнер РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Факел»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газовик» или онлайн - на официальном сайте «Оренбурга». Цена - от 300 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.

UPD: результат

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«Факел» выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Альшина (35 минута) и Моцпана (90+2), который добил мяч, не реализовав пенальти. У «Оренбурга» отличился Воробьёв (76).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных