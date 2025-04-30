Оренбург — Факел, 21 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Ровно месяц назад “Оренбург” с “Факелом” соперничали в Кубке России. Тогда победитель на “Газовике” в игровое время выявлен не был. Как будет теперь, в стартовом матче 12-го тура РПЛ?
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|11
|1
|3
|29-12
|«Факел»
|3
|1
|11
|12-29
Последние пять игр «Оренбурга»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.10.2023
|«Балтика»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.10.2023
|«Сочи»
1:2
«Оренбург»
Кубок России
|30.09.2023
|«Оренбург»
3:1
«Зенит»
РПЛ
|24.09.2023
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|21.09.2023
|«Оренбург»
0:0 пен. 4:2
«Факел»
Кубок России
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.10.2023
|«Динамо»
0:0
«Факел»
РПЛ
|04.10.2023
|«Факел»
1:1, пен. 4:3
ЦСКА
Кубок России
|01.10.2023
|«Факел»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|25.09.2023
|«Факел»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|21.09.2023
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Факел»
Кубок России
|17.09.2023
|«Урал»
0:0
«Факел»
РПЛ
“Оренбург” после провального старта сезона уже покинул зону вылета, прямого и непрямого. “Факел” только пытается это сделать.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|2. Крылья Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|3. Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|4. Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|5. Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|6. Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|7. ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|8. Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|9. Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|10. Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|11. Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|12. Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|13. Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|14. Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|15. Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|16. Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
С приходом Сергея Ташуева “Факел” стал гораздо внимательнее и строже действовать в обороне. По пропущенным мячам воронежцы превосходят даже “Спартак” и идут вровень со второй на данный момент командой сезона - “Крылья Советов”. Очная встреча прямых конкурентов и борцов за выживание тем более не предполагает расхристанности в защите. Полагаем, что игра будет упорной, вязкой и малорезультативной.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Оренбург» - «Факел» читайте на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы)
«Факел»: Мендель, Ивахнов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Факел»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|6. Адамов
|15. Суслов
|Защитник
|Защитник
|15. Гойкович
|2. Черов
|Защитник
|Защитник
|3. Сиваков
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|10. Альшин
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Башич
|88. Мастерной
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Перес
|23. Якимов
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Вера
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Марин
|11. Моцпан
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|14. Аппаев
|Нападающий
|Нападающий
|13. Обухов
|20. Марков
|Нападающий
|Главный тренер
|Давид Деограсия
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Аналитики БК PARI предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам. Котировки на победу “Оренбурга” установлены на отметке 1.80. Коэффициент на “Факел” более чем в два с половиной раза выше - 4.70. На ничью тоже интересное предложение - 3.80.
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют хозяев как фаворитов. Статистика - за “Оренбург”: 11 побед при всего трех поражениях. Отдельно обратим внимание, что до сих пор команды только раз разошлись миром.
Бесплатную трансляцию предложит любителям футбола официальный беттинговый партнер РПЛ - Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газовик» или онлайн - на официальном сайте «Оренбурга». Цена - от 300 рублей.
Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.
«Факел» выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Альшина (35 минута) и Моцпана (90+2), который добил мяч, не реализовав пенальти. У «Оренбурга» отличился Воробьёв (76).
Партнерский проект