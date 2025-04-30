Оренбург — Факел, 21 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Факел»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют хозяев как фаворитов. Статистика - за “Оренбург”: 11 побед при всего трех поражениях. Отдельно обратим внимание, что до сих пор команды только раз разошлись миром.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Факел»?

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Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Факел» ?

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газовик» или онлайн - на официальном сайте «Оренбурга». Цена - от 300 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, с 2023 года паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей РПЛ. На Кубок России это требование не распространяется.