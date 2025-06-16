Наоми Осака — Людмила Самсонова, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

Людмила Самсонова в первом круге травяного турнира WTA 500 в Берлине сыграет с Наоми Осакой — одной из самых известных теннисисток мира. Сумеет ли третья ракетка России пройти именитую японку?

Дата / Время: 17.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб «Рот-Вайс» (Берлин, Германия)