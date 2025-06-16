Наоми Осака — Людмила Самсонова, 17 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

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Людмила Самсонова в первом круге травяного турнира WTA 500 в Берлине сыграет с Наоми Осакой — одной из самых известных теннисисток мира. Сумеет ли третья ракетка России пройти именитую японку?
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Дата / Время: 17.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб «Рот-Вайс» (Берлин, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победительница этого матча встретится во втором круге с Джессикой Пегула (США, 3)
27 лет, 52-я ракетка мира
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне дошла до финала в Окленде, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 17 побед при семи поражениях. На турнире в Берлине выступала только в прошлом сезоне, когда вылетела в первом круге.
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26 лет, 18-я ракетка мира
Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух травяных. В нынешнем сезоне дошла до финала в Страсбурге на грунте, а на харде пробилась в полуфинал в Аделаиде, в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе. На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 17 побед при 14 поражениях. Турнир в Берлине выиграла в 2021-м, а в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Соперницы провели три официальных очных матча. Осака дважды была сильнее на харде, Самсонова выиграла единственную встречу на грунте.
Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на её победу и 2,09 на успех японки.
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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (22,5) и 1,86 на ТМ (22,5).
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Самсонова открыла травяной турнир в Хертогенбосе, где получила первый номер посева, но сенсационно проиграла уже стартовый матч. Это заставляет скептически воспринимать нынешние кондиции россиянки, у которой немало сил забрал недавний «Ролан Гаррос». Тем более когда напротив будет очень опытная Осака.
В нынешнем сезоне японка уже обыгрывала россиянку, причем довольно уверенно. Бывшая первая ракетка мира вообще брала минимум сет в каждом из трех матчей с Самсоновой. И есть все предпосылки для того, чтобы сценарий повторился в Берлине. Полагаем, как минимум есть смысл заиграть плюсовую фору по геймам через Осаку.