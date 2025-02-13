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13 февраля 8:01ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Осасуна - Реал Мадрид, 15 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Удобный соперник для фаворита
Валентин Васильев

Посреди недели мадридский «Реал» одержал одну из важнейших побед всего сезона - над  «Манчестер Сити» в гостях в Лиге чемпионов УЕФА. Впереди у лидера Примеры еще один выезд - в Памплону, в гости к «Осасуне». Анализируем предстоящую встречу в контексте вариантов для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Осасуна» (Памплона)

15.02.2025, Сб

18:15 МСК

«Реал» (Мадрид) 

П1 - 5.50

Х - 4.20

П2 - 1.58

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 24-й тур

Стадион: «Эль-Садар» (Памплона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Осасуна»13196286-215
«Реал»621913215-86

Последние пять матчей «Осасуны»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2025

«Мальорка»

1:1

«Осасуна»

Примера

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

24.01.2025

«Лас-Пальмас»

1:1

«Осасуна»

Примера

19.01.2025

«Осасуна»

1:1

«Райо Вальекано»

Лига Европы

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

05.02.2025«Леганес»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

01.02.2025«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

29.01.2025«Брест»

0:3

«Реал»

Лига чемпионов

Место в таблице

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После 23 туров «Реал» лидирует в таблице Примеры, а «Осасуна» держится в середине.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид23155351-2250
2. Атлетико23147238-1549
3. Барселона23153564-2548
4. Атлетик23128336-2044
5. Вильярреал23117546-3440
6. Райо Вальекано2398627-2435
7. Реал Сосьедад23941020-2031
8. Жирона23941031-3331
9. Осасуна23710628-3231
10. Мальорка23941020-2931
11. Бетис2378827-3129
12. Севилья2377925-3428
13. Сельта23841134-3728
14. Хетафе2369818-1727
15. Лас-Пальмас23651228-3823
16. Эспаньол23651222-3523
17. Леганес23581019-3223
18. Валенсия23571124-3722
19. Алавес23561225-3521
20. Вальядолид23431615-4815

Прогноз на матч

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Посреди недели мадридский «Реал» включил свой чемпионский характер и очередной раз подтвердил свой исключительный статус. Кажется, так собираться на решающие матчи и побеждать вопреки обстоятельствам умеет только команда Анчелотти. Но долго упиваться победой над «Манчестер Сити» нельзя. Во-первых, там остается еще ответный матч. А во-вторых, ситуация во внутренней лиге не предполагает даже минимальной расслабленности. Ничья в мадридском дерби позволила  «Барселоне» до двух очков сократить отставание от «сливочных». Еще одна осечка может стоит Мадриду лидерства. Концентрация перед игрой на «Эль-Садаре» у «реалистов» должна быть максимальная.

«Осасуна» вполне комфортно устроилась в середине таблицы. Слишком высоко ей уже вряд ли подняться, но и низко, скорее всего, не упасть. При таких вводных можно раскрепоститься и поиграть в свое удовольствие. Фаворит вряд ли станет сильно возражать. В качестве прогноза на матч возьмем комбо: обе забьют, но «Реал» не проиграет. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире игру в Памплоне покажет телеканал «Матч ТВ». Игру можно посмотреть и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Осасуна»: нет

«Реал»: Алаба, Васкес, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Осасуна» - «Реал»:

Позиция«Осасуна»«Реал»Позиция
Вратарь1. Эррера1. КуртуаВратарь
Защитник22. Бойомо23. МендиЗащитник
Защитник24. Катена14. ТчуамениЗащитник
Защитник12. Аресо35. Рауль АсенсиоЗащитник
Полузащитник 3. Крус17. ВаскесПолузащитник
Полузащитник 14. Гарсия10. МодричПолузащитник
Полузащитник 7. Монкайола8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник10. Орос5. БеллингемПолузащитник
Нападающий6. Торро21. ДиасПолузащитник
Нападающий11. Борха7. Винисиус ЖуниорПолузащитник
Нападающий17. Будимир9. МбаппеНападающий
Главный тренерВисенте МореноКарло АнчелоттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Если «Осасуна» внезапно выдаст сенсацию и победит лидера, PARI  умножит номинал ставка на 5.50. Коэффициент на фаворита предсказуемо ниже - 1.58. Вероятность ничьей оценена котировкой 4.20.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Осасуна» - «Реал»?

В последний раз «Осасуна» побеждала «Реал» еще в 2011 году (1:0). После этого матчи заканчивались одним из двух исходов: победа Мадрида (чаще), в лучшем для памплонцев случае - ничья. 

С каким счетом закончится игра «Осасуна» - «Реал»?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является победа гостей со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент 8.50). 

Где бесплатно смотреть матч «Осасуна» - «Реал»?

Если находитесь в РФ, ответ простой: «Матч ТВ», sportbox.ru.

Кто выиграет Примеру?

Топ-3 фаворитов чемпионата Испании от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Реал» - 1.85
  2. «Барселона» - 2.80
  3. «Атлетико» - 4.50
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