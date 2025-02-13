Осасуна - Реал Мадрид, 15 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Посреди недели мадридский «Реал» включил свой чемпионский характер и очередной раз подтвердил свой исключительный статус. Кажется, так собираться на решающие матчи и побеждать вопреки обстоятельствам умеет только команда Анчелотти. Но долго упиваться победой над «Манчестер Сити» нельзя. Во-первых, там остается еще ответный матч. А во-вторых, ситуация во внутренней лиге не предполагает даже минимальной расслабленности. Ничья в мадридском дерби позволила «Барселоне» до двух очков сократить отставание от «сливочных». Еще одна осечка может стоит Мадриду лидерства. Концентрация перед игрой на «Эль-Садаре» у «реалистов» должна быть максимальная.

«Осасуна» вполне комфортно устроилась в середине таблицы. Слишком высоко ей уже вряд ли подняться, но и низко, скорее всего, не упасть. При таких вводных можно раскрепоститься и поиграть в свое удовольствие. Фаворит вряд ли станет сильно возражать. В качестве прогноза на матч возьмем комбо: обе забьют, но «Реал» не проиграет.