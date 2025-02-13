Осасуна - Реал Мадрид, 15 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Посреди недели мадридский «Реал» одержал одну из важнейших побед всего сезона - над «Манчестер Сити» в гостях в Лиге чемпионов УЕФА. Впереди у лидера Примеры еще один выезд - в Памплону, в гости к «Осасуне». Анализируем предстоящую встречу в контексте вариантов для ставки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Осасуна» (Памплона)
15.02.2025, Сб
18:15 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 5.50
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 24-й тур
Стадион: «Эль-Садар» (Памплона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Осасуна»
|13
|19
|62
|86-215
|«Реал»
|62
|19
|13
|215-86
Последние пять матчей «Осасуны»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
10.02.2025
«Мальорка»
1:1
«Осасуна»
Примера
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
24.01.2025
«Лас-Пальмас»
1:1
«Осасуна»
Примера
19.01.2025
«Осасуна»
1:1
«Райо Вальекано»
Лига Европы
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|05.02.2025
|«Леганес»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|01.02.2025
|«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
|29.01.2025
|«Брест»
0:3
«Реал»
Лига чемпионов
После 23 туров «Реал» лидирует в таблице Примеры, а «Осасуна» держится в середине.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2. Атлетико
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3. Барселона
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4. Атлетик
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5. Вильярреал
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6. Райо Вальекано
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7. Реал Сосьедад
|23
|9
|4
|10
|20-20
|31
|8. Жирона
|23
|9
|4
|10
|31-33
|31
|9. Осасуна
|23
|7
|10
|6
|28-32
|31
|10. Мальорка
|23
|9
|4
|10
|20-29
|31
|11. Бетис
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|12. Севилья
|23
|7
|7
|9
|25-34
|28
|13. Сельта
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|14. Хетафе
|23
|6
|9
|8
|18-17
|27
|15. Лас-Пальмас
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16. Эспаньол
|23
|6
|5
|12
|22-35
|23
|17. Леганес
|23
|5
|8
|10
|19-32
|23
|18. Валенсия
|23
|5
|7
|11
|24-37
|22
|19. Алавес
|23
|5
|6
|12
|25-35
|21
|20. Вальядолид
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
Посреди недели мадридский «Реал» включил свой чемпионский характер и очередной раз подтвердил свой исключительный статус. Кажется, так собираться на решающие матчи и побеждать вопреки обстоятельствам умеет только команда Анчелотти. Но долго упиваться победой над «Манчестер Сити» нельзя. Во-первых, там остается еще ответный матч. А во-вторых, ситуация во внутренней лиге не предполагает даже минимальной расслабленности. Ничья в мадридском дерби позволила «Барселоне» до двух очков сократить отставание от «сливочных». Еще одна осечка может стоит Мадриду лидерства. Концентрация перед игрой на «Эль-Садаре» у «реалистов» должна быть максимальная.
«Осасуна» вполне комфортно устроилась в середине таблицы. Слишком высоко ей уже вряд ли подняться, но и низко, скорее всего, не упасть. При таких вводных можно раскрепоститься и поиграть в свое удовольствие. Фаворит вряд ли станет сильно возражать. В качестве прогноза на матч возьмем комбо: обе забьют, но «Реал» не проиграет.
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В прямом эфире игру в Памплоне покажет телеканал «Матч ТВ». Игру можно посмотреть и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Осасуна»: нет
«Реал»: Алаба, Васкес, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Осасуна» - «Реал»:
|Позиция
|«Осасуна»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Эррера
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|22. Бойомо
|23. Менди
|Защитник
|Защитник
|24. Катена
|14. Тчуамени
|Защитник
|Защитник
|12. Аресо
|35. Рауль Асенсио
|Защитник
|Полузащитник
|3. Крус
|17. Васкес
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Гарсия
|10. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Монкайола
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Орос
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|6. Торро
|21. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Борха
|7. Винисиус Жуниор
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Будимир
|9. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Висенте Морено
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Если «Осасуна» внезапно выдаст сенсацию и победит лидера, PARI умножит номинал ставка на 5.50. Коэффициент на фаворита предсказуемо ниже - 1.58. Вероятность ничьей оценена котировкой 4.20.
В последний раз «Осасуна» побеждала «Реал» еще в 2011 году (1:0). После этого матчи заканчивались одним из двух исходов: победа Мадрида (чаще), в лучшем для памплонцев случае - ничья.
Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является победа гостей со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент 8.50).
Если находитесь в РФ, ответ простой: «Матч ТВ», sportbox.ru.
Топ-3 фаворитов чемпионата Испании от PARI выглядит следующим образом:
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