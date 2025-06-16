Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз, прогноз на 18 июня: ставки и коэффициенты на финал Кубка Стэнли

Вот и подобрались команды к моменту, когда каждая игра может оказаться последней в сезоне. Шаг до титула остался «Флориде», и в целом у «Пантерз» пока, пожалуй, чуть больше запаса прочности. Но понятно, что в финале всё решают детали, и у «Эдмонтона» есть как необходимые командные навыки, так и звезды-индивидуальности, чтобы вновь сравнять счет в серии. Ставка на исход по-прежнему кажется слишком рискованной.

Зато продолжается тренд на результативность. Во всех матчах финальной серии было заброшено не менее шести шайб в основное время. И не похоже, что этот компонент резко просядет в следующей встрече. Пробуем вновь заиграть ТБ (5,5) по вполне рабочему коэффициенту.