Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз, прогноз на 18 июня: ставки и коэффициенты на финал Кубка Стэнли

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 15 июня, пройдет пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Пока в противостоянии «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз» ничья. Кто на шаг приблизится к титулу?
Турнир: плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли), финал
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
Счет в серии: 3-2
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|25
|3
|28
|169-173
|«Эдмонтон»
|28
|3
|25
|173-169
Последние пять игр «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Эдмонтон»
2:5
«Флорида»
Кубок Стэнли
|13.06.2025
|«Флорида»
4:5 ОТ
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
Последние пять игр «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Эдмонтон»
2:5
«Флорида»
Кубок Стэнли
|13.06.2025
|«Флорида»
4:5 ОТ
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|10.06.2025
|«Флорида»
6:1
«Эдмонтон»
Кубок Стэнли
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
Кубок Стэнли
1/8 финала
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4 (счет в серии)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 1:4
1/4 финала
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 3:4
1/2 финала
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4
«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1:4
Вот и подобрались команды к моменту, когда каждая игра может оказаться последней в сезоне. Шаг до титула остался «Флориде», и в целом у «Пантерз» пока, пожалуй, чуть больше запаса прочности. Но понятно, что в финале всё решают детали, и у «Эдмонтона» есть как необходимые командные навыки, так и звезды-индивидуальности, чтобы вновь сравнять счет в серии. Ставка на исход по-прежнему кажется слишком рискованной.
Зато продолжается тренд на результативность. Во всех матчах финальной серии было заброшено не менее шести шайб в основное время. И не похоже, что этот компонент резко просядет в следующей встрече. Пробуем вновь заиграть ТБ (5,5) по вполне рабочему коэффициенту.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Легальные трансляции НХЛ в России запрещены, но в соцсетях есть доступные эфиры. Следить за ходом встречи в текстовом формате можно на спортивных порталах.
Потери
«Флорида»: нет
«Эдмонтон»: Зак Хайман, Алек Регула (оба — травмы)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2,90. Выигрыш «Пантерз» идет за 2,18, ничья — за 4,30.