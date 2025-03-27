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27 марта 10:43ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Джессика Пегула — Александра Эала, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Прорыв филиппинки продолжится?
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Филиппинка Александра Эала уже стала главной сенсацией на хардовом турнире WTA 1000 в Майами и обеспечила себе дебют в топ-100 мирового рейтинга. Сумеет ли 140-я ракетка планеты пройти еще дальше и выбить в полуфинале американку Джессику Пегулу?

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Дата / Время: 28.03.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Анна Калинская (Россия, 32) — 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2)
  • 4-й круг: Марта Костюк (Украина, 23) — 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Александра Эала (19 лет, 140-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кэти Волынец (США) — 6:3, 7:6 (7:3)
  • 2-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 25) — 7:6 (7:2), 7:5
  • 3-й круг: Мэдисон Киз (США, 5) — 6,4, 6:2
  • 4-й круг: Паула Бадоса (Испания, 10) — отказ
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:2, 7:5

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 6)

Джессика Пегула

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Остине, дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 19 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2022-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

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Александра Эала

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Бронзовый призер Азиатских игр 20222 года в одиночном и смешанном парном разрядах. Никогда не поднималась выше 134-й позиции в мировом рейтинге и не доходила до финалов турниров WTA. В нынешнем сезоне впервые выступила в основной сетке соревнований такого уровня. На Australian Open вылетела в первом круге квалификации. Всего в 2025 году одержала 14 побед при семи поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на её победу и 3,55 на успех филиппинки.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ждут, что матч, скорее, продлится около двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (20,5) и 1,89 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ПегулыПобеда ЭалыТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,343,551,991,89

Прогноз и ставка

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Эала творит историю. Обладательница wild card из второй сотни мирового рейтинга выбила трех победительниц турниров Большого шлема и добралась уже до полуфинала. Снятие Бадосы с матча помогла филиппинке сэкономить силы и сохранить свежесть, а общее качество игры улучшилось благодаря куражу и вдохновению. В таких случаях ставки слишком рискованны, ведь теперь кажется, что Эала в Майами способна буквально на всё.

Однако и давление на нее возрастает. Вероятно, именно психологический фактор окажется ключевым, ведь если филиппинка всё же перегорит просядет, то более опытная Пегула наверняка этим воспользуется. В противном случае юная звезда вполне может замахнуться на ещё одну сенсацию.

Резюмируя, не будем выбирать чью-то победу. Остановимся на форе в 5,5 гейма через Эалу, которая на этом турнире не отдала ни сета.

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