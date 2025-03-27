Джессика Пегула — Александра Эала, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Эала творит историю. Обладательница wild card из второй сотни мирового рейтинга выбила трех победительниц турниров Большого шлема и добралась уже до полуфинала. Снятие Бадосы с матча помогла филиппинке сэкономить силы и сохранить свежесть, а общее качество игры улучшилось благодаря куражу и вдохновению. В таких случаях ставки слишком рискованны, ведь теперь кажется, что Эала в Майами способна буквально на всё.

Однако и давление на нее возрастает. Вероятно, именно психологический фактор окажется ключевым, ведь если филиппинка всё же перегорит просядет, то более опытная Пегула наверняка этим воспользуется. В противном случае юная звезда вполне может замахнуться на ещё одну сенсацию.

Резюмируя, не будем выбирать чью-то победу. Остановимся на форе в 5,5 гейма через Эалу, которая на этом турнире не отдала ни сета.