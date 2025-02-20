Филадельфия — Эдмонтон, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В субботу, 22 февраля, «Филадельфия» и «Эдмонтон» сыграют матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Начало встречи в 21:00 по Москве. После перерыва в регулярке на время Турнира четырех наций возобновляются баталии в НХЛ. По мнению букмекеров «нефтяники» являются одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, в розыгрыш которого «летчики» с большой долей вероятности не попадут вовсе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Филадельфия Флайерз»
22.02.2025, Сб
21:00 МСК
«Эдмонтон Ойлерз»
|П1 - 3.45
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Филадельфия»
|11
|13
|68-77
|«Эдмонтон»
|13
|11
|77-68
Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.02.2025
|«Филадельфия»
|3:2
|«Питтсбург»
|07.02.2025
|«Филадельфия»
|3:4
|«Вашингтон»
|05.02.2025
|«Юта»
|3:2 ОТ
|«Филадельфия»
|02.02.2025
|«Колорадо»
|2:0
|«Филадельфия»
|31.01.2025
|«Филадельфия»
|0:3
|«Айлендерс»
Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.02.2025
|«Эдмонтон»
4:5
«Колорадо»
|06.02.2025
|«Чикаго»
3:4 ОТ
«Эдмонтон»
|05.02.2025
|«Сент-Луис»
2:3 ОТ
«Эдмонтон»
|02.02.2025
|«Эдмонтон»
3:4
«Торонто»
|31.01.2025
|«Эдмонтон»
2:3 Б
«Детройт»
«Филадельфия»
|Показатель
«Эдмонтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Конекны
|60
|Драйзайтль
|83
|Снайпер (голы)
|Конекны
|22
|Драйзайтль
|40
|Ассистент (передачи)
|Конекны
|38
|Макдэвид
|49
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эрссон
|2.81
|Пикар
|2.46
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|55
|31
|5
|0
|3
|5
|11
|196-140
|80
|2. Флорида
|57
|28
|2
|4
|0
|3
|20
|192-165
|71
|3. Каролина
|56
|29
|4
|0
|2
|2
|19
|184-154
|70
|4. Торонто
|55
|28
|5
|0
|0
|2
|20
|169-156
|68
|5. Нью-Джерси
|57
|27
|3
|1
|1
|5
|20
|175-142
|68
|6. Тампа-Бэй
|55
|26
|4
|1
|1
|3
|20
|197-153
|66
|7. Оттава
|56
|22
|6
|1
|1
|3
|23
|158-156
|62
|8. Детройт
|55
|21
|4
|3
|0
|5
|22
|160-171
|61
|9. Коламбус
|56
|18
|4
|4
|1
|7
|22
|184-186
|60
|10. Бостон
|57
|20
|7
|0
|1
|5
|24
|157-182
|60
|11. Рейнджерс
|55
|25
|1
|1
|0
|4
|24
|165-168
|58
|12. Айлендерс
|55
|19
|4
|2
|1
|6
|23
|152-162
|57
|13. Монреаль
|56
|18
|5
|2
|2
|3
|26
|163-194
|55
|14. Питтсбург
|57
|16
|6
|1
|5
|4
|25
|164-201
|55
|15. Филадельфия
|57
|15
|6
|3
|3
|4
|26
|161-192
|55
|16. Баффало
|54
|18
|2
|2
|1
|4
|27
|171-185
|49
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|56
|33
|6
|0
|0
|3
|14
|202-134
|81
|2. Даллас
|55
|29
|4
|2
|1
|1
|18
|182-139
|72
|3. Эдмонтон
|55
|25
|9
|0
|1
|3
|17
|182-152
|72
|4. Вегас
|56
|30
|2
|1
|2
|4
|17
|185-155
|72
|5. Миннесота
|56
|27
|4
|2
|2
|2
|19
|163-158
|70
|6. Колорадо
|57
|28
|4
|1
|1
|1
|22
|186-174
|68
|7. Лос-Анджелес
|53
|26
|2
|1
|2
|5
|17
|151-136
|65
|8. Ванкувер
|55
|21
|4
|1
|1
|10
|18
|155-166
|63
|9. Калгари
|55
|20
|3
|3
|1
|7
|21
|148-165
|60
|10. Юта
|56
|16
|7
|1
|2
|7
|23
|158-170
|57
|11. Сент-Луис
|56
|17
|5
|3
|0
|5
|26
|154-171
|55
|12. Анахайм
|54
|17
|4
|3
|2
|4
|24
|137-165
|54
|13. Сиэтл
|57
|19
|4
|1
|3
|1
|29
|169-183
|52
|14. Нэшвилл
|54
|16
|2
|1
|0
|7
|28
|144-179
|45
|15. Чикаго
|55
|15
|1
|1
|2
|5
|31
|149-191
|41
|16. Сан-Хосе
|57
|11
|4
|0
|4
|3
|35
|148-216
|37
«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Типпетт, Пилинг (все - травма)
«Эдмонтон»: нет игроков в списке травмированных
Для «Эдмонтона» небольшой перерыв в чемпионате наступил довольно своевременно. В своих последних матчах «нефтяники» довольно натужно набирали очки. Из пяти предыдущих встреч «Ойлерз» проиграли три, ни разу не выиграв на обозначенном временном отрезке в основное время. Перевели дух и игроки «Филадельфии». «Летчики» проиграли четыре из пяти матчей перед перерывом.
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, возможностей и притязаний, но хоккей тем и хорош, что в нем аутсайдеры довольно часто наказывают зазнавшихся фаворитов. Если хозяева льда справятся с задачей нейтрализации лидеров соперника - Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида, то могут рассчитывать на успех. Другое дело, что остановить эту пару, которая крайне опасна как при игре в равных составах, так и в большинстве, остановить удается далеко не каждому.
Довольно интересной представляется ставку на тотал голов, которых может быть много, но все же это риск. Могут выдать не лучший матч лидеры «Флайерз», а могут пассивно вести себя в атаке хозяева. Делаем выбор в пользу победы гостей в основное время с любым счетом.
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
«Нефтяники» довольно уверенно держатся в группе лидеров Запада. Букмекеры не сомневаются, что команда участие в розыгрыше Кубка Стэнли, не принимая ставки на выход «Ойлерз» в плей-офф. У «Филадельфии» все куда грустней. Эксперты FONBET оценивают вероятность их попадания в кубковую стадию сезона кэфом 12.00. Поставить на то, что «летчики» не примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли предлагается за 1.04.
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