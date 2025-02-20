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20 февраля 17:14ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Филадельфия — Эдмонтон, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Летчики» попытаются притормозить главного претендента на Кубок Стэнли
Руслан Ипполитов
Филадельфия - Эдмонтон.jpg
Филадельфия - Эдмонтон.jpg

 

В субботу, 22 февраля, «Филадельфия» и «Эдмонтон» сыграют матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Начало встречи в 21:00 по Москве. После перерыва в регулярке на время Турнира четырех наций возобновляются баталии в НХЛ. По мнению букмекеров «нефтяники» являются одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, в розыгрыш которого «летчики» с большой долей вероятности не попадут вовсе.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Филадельфия Флайерз»

22.02.2025, Сб

21:00 МСК

«Эдмонтон Ойлерз»

П1 - 3.45

Х - 4.70

П2 - 1.83

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Филадельфия»111368-77
«Эдмонтон»131177-68

Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.02.2025«Филадельфия»3:2«Питтсбург»
07.02.2025«Филадельфия»3:4«Вашингтон»
05.02.2025«Юта»3:2 ОТ«Филадельфия»
02.02.2025«Колорадо»2:0«Филадельфия»
31.01.2025«Филадельфия»0:3«Айлендерс»

Последние пять матчей «Эдмонтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.02.2025«Эдмонтон»

4:5

«Колорадо»

06.02.2025«Чикаго»

3:4 ОТ

«Эдмонтон»

05.02.2025«Сент-Луис»

2:3 ОТ

«Эдмонтон»

02.02.2025«Эдмонтон»

3:4

«Торонто»

31.01.2025«Эдмонтон»

2:3 Б

«Детройт»

Лидеры

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«Филадельфия»

Показатель

«Эдмонтон»

Показатель
Бомбардир (очки)Конекны60Драйзайтль83
Снайпер (голы)Конекны22Драйзайтль40
Ассистент (передачи)Конекны38Макдэвид49
Вратарь (коэфф. надежности)Эрссон2.81Пикар2.46

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5531503511196-14080
2. Флорида5728240320192-16571
3. Каролина5629402219184-15470
4. Торонто5528500220169-15668
5. Нью-Джерси5727311520175-14268
6. Тампа-Бэй5526411320197-15366
7. Оттава5622611323158-15662
8. Детройт5521430522160-17161
9. Коламбус5618441722184-18660
10. Бостон5720701524157-18260
11. Рейнджерс5525110424165-16858
12. Айлендерс5519421623152-16257
13. Монреаль5618522326163-19455
14. Питтсбург5716615425164-20155
15. Филадельфия5715633426161-19255
16. Баффало5418221427171-18549

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5633600314202-13481
2. Даллас5529421118182-13972
3. Эдмонтон5525901317182-15272
4. Вегас5630212417185-15572
5. Миннесота5627422219163-15870
6. Колорадо5728411122186-17468
7. Лос-Анджелес5326212517151-13665
8. Ванкувер55214111018155-16663
9. Калгари5520331721148-16560
10. Юта5616712723158-17057
11. Сент-Луис5617530526154-17155
12. Анахайм5417432424137-16554
13. Сиэтл5719413129169-18352
14. Нэшвилл5416210728144-17945
15. Чикаго5515112531149-19141
16. Сан-Хосе5711404335148-21637

Потери

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«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Типпетт, Пилинг (все - травма)

«Эдмонтон»: нет игроков в списке травмированных

Прогноз на матч

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Для «Эдмонтона» небольшой перерыв в чемпионате наступил довольно своевременно. В своих последних матчах «нефтяники» довольно натужно набирали очки. Из пяти предыдущих встреч «Ойлерз» проиграли три, ни разу не выиграв на обозначенном временном отрезке в основное время. Перевели дух и игроки «Филадельфии». «Летчики» проиграли четыре из пяти матчей перед перерывом.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, возможностей и притязаний, но хоккей тем и хорош, что в нем аутсайдеры довольно часто наказывают зазнавшихся фаворитов. Если хозяева льда справятся с задачей нейтрализации лидеров соперника - Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида, то могут рассчитывать на успех. Другое дело, что остановить эту пару, которая крайне опасна как при игре в равных составах, так и в большинстве, остановить удается далеко не каждому.

Довольно интересной представляется ставку на тотал голов, которых может быть много, но все же это риск. Могут выдать не лучший матч лидеры «Флайерз», а могут пассивно вести себя в атаке хозяева. Делаем выбор в пользу победы гостей в основное время с любым счетом.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET считают шансы одного из лидеров Западной конференции на победу значительно более высокими. Вероятность выигрыша «Ойлерз» в основное время эксперты оценивают коэффициентом 1.83, а на успех хозяев площадки в этой встрече можно поставить за 3.45. На ничью можно заключить пари за 4.70.

Вопросы и ответы

Выйдут ли «Филадельфия» и «Эдмонтон» в плей-офф?

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«Нефтяники» довольно уверенно держатся в группе лидеров Запада. Букмекеры не сомневаются, что команда участие в розыгрыше Кубка Стэнли, не принимая ставки на выход «Ойлерз» в плей-офф. У «Филадельфии» все куда грустней. Эксперты FONBET оценивают вероятность их попадания в кубковую стадию сезона кэфом 12.00. Поставить на то, что «летчики» не примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли предлагается за 1.04.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Филадельфии» можно поставить с коэффициентом 165.00.

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