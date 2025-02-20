Филадельфия — Эдмонтон, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Для «Эдмонтона» небольшой перерыв в чемпионате наступил довольно своевременно. В своих последних матчах «нефтяники» довольно натужно набирали очки. Из пяти предыдущих встреч «Ойлерз» проиграли три, ни разу не выиграв на обозначенном временном отрезке в основное время. Перевели дух и игроки «Филадельфии». «Летчики» проиграли четыре из пяти матчей перед перерывом.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, возможностей и притязаний, но хоккей тем и хорош, что в нем аутсайдеры довольно часто наказывают зазнавшихся фаворитов. Если хозяева льда справятся с задачей нейтрализации лидеров соперника - Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида, то могут рассчитывать на успех. Другое дело, что остановить эту пару, которая крайне опасна как при игре в равных составах, так и в большинстве, остановить удается далеко не каждому.

Довольно интересной представляется ставку на тотал голов, которых может быть много, но все же это риск. Могут выдать не лучший матч лидеры «Флайерз», а могут пассивно вести себя в атаке хозяева. Делаем выбор в пользу победы гостей в основное время с любым счетом.