Питтсбург — Айлендерс, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» непременно займет место Илья Сорокин. На счету голкипера в текущем первенстве участие в 49 матчах, в которых россиянин пропустил 122 шайбы и забил один гол. А вот его соотечественник и коллега Семен Варламов встречу точно пропустит из-за травмы. В обороне гостей мы увидим Александра Романова, набравшего в регулярке-2024/25 18 (4+14) результативных балла в 52 матчах. одном из звеньев нападения «Островитян» сыграет Максим Цыплаков, у которого 8 голов и 20 передач в 61 встрече.

В составе «Питтсбурга» на лед выйдет опытный Евгений Малкин, уже набравший в этом сезоне 44 (13+31) результативный балл.