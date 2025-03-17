Питтсбург — Айлендерс, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на среду, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной Лиги встретятся «Питтсбург» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда во главе со своими главными звездами - Сидни Кросби и Евгением Малкиным - могут спокойно доигрывать сезон, не теша себя надеждой пробиться в плей-офф. А вот у «Островитян» есть едва минимальный шанс финишировать в первой восьмерке.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Питтсбург Пингвинз»
19.03.2025, Ср
02:00 МСК
«Нью-Йорк Айлендерс»
|П1 - 2.42
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Питтсбург»
|54
|41
|321-274
|«Айлендерс»
|19
|32
|274-321
Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.03.2025
|«Питтсбург»
7:3
«Нью-Джерси»
|14.03.2025
|«Питтсбург»
5:3
«Сент-Луис»
|12.03.2025
|«Питтсбург»
3:2 ОТ
«Вегас»
|09.03.2025
|«Миннесота»
1:3
«Питтсбург»
|08.03.2025
|«Вегас»
4:0
«Питтсбург»
Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Айлендерс»
4:2
«Флорида»
|15.03.2025
|«Айлендерс»
1:2 ОТ
«Эдмонтон»
|12.03.2025
|«Лос-Анджелес»
4:1
«Айлендерс»
|10.03.2025
|«Анахайм»
4:1
«Айлендерс»
|09.03.2025
|«Сан-Хосе»
2:4
«Айлендерс»
Последние пять матчей «Питтсбурга» и «Айлендерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.12.2024
|«Питтсбург»
3:2
«Айлендерс»
|29.12.2024
|«Айлендерс»
6:3
«Питтсбург»
|06.11.2024
|«Айлендерс»
4:3 Б
«Питтсбург»
|18.04.2024
|«Айлендерс»
5:4
«Питтсбург»
|21.02.2024
|«Питтсбург»
4:5 ОТ
«Айлендерс»
«Питтсбург»
|Показатель
«Айлендерс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кросби
|73
Ли
45
|Снайпер (голы)
|Раелль
|31
Ли
25
|Ассистент (передачи)
|Кросби
|50
Пажо
23
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Джерри
|3.13
Сорокин
2.77
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|12. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|13. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|65
|31
|4
|1
|3
|6
|20
|185-169
|81
|7. Миннесота
|67
|29
|5
|3
|2
|3
|25
|184-193
|79
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|65
|24
|3
|3
|2
|9
|24
|169-190
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Питтсбург»: Бломквист, Новак (оба - травма)
«Айлендерс»: Боквист, Варзал, Пелеч, Варламов (все - травма)
Потеряв реальный шанс выйти в плей-офф, «Питтсбург» одерживает победу за победой. Выигрышная серия «Пингвинов» достигла четырех матчей, а числе поверженных значится статусный «Вегас». Обыграть набравшего ход соперника «Островитянам» будет проблематично.
Главная надежда гостей в предстоящей встрече будет возложена на Илью Сорокина. Только безупречная и самоотверженная игра российского голкипера может позволит «Айлендерс» заработать в Питтсбурге столь необходимые очки. Не станем выбирать в этой паре победителя. Есть основания полагать, что высокая цена баллов для гостей отразится на действиях команды Патрика Руа и заставит гостей сыграть предельно осторожно и дисциплинированно в обороне. Если будет реализован именно такой игровой план, то на пользу результативности это не пойдет. Наш прогноз - на двоих соперники забросят не больше пяти шайб в основное время.
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Эксперты Лиги Ставок не видят явного фаворита в предстоящей игре. За победу «Питтсбурга» в основное время предлагается коэффициент 2.42. Вероятность успеха гостей котируется за 2.34. На ничью можно заключить пари за 4.10.
В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» непременно займет место Илья Сорокин. На счету голкипера в текущем первенстве участие в 49 матчах, в которых россиянин пропустил 122 шайбы и забил один гол. А вот его соотечественник и коллега Семен Варламов встречу точно пропустит из-за травмы. В обороне гостей мы увидим Александра Романова, набравшего в регулярке-2024/25 18 (4+14) результативных балла в 52 матчах. одном из звеньев нападения «Островитян» сыграет Максим Цыплаков, у которого 8 голов и 20 передач в 61 встрече.
В составе «Питтсбурга» на лед выйдет опытный Евгений Малкин, уже набравший в этом сезоне 44 (13+31) результативный балл.
Встречи этих команд традиционно получаются довольно результативными. Букмекер предлагает коэффициент 1.66 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за весомые 2.10.
Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:
«Флорида» - 8.00
«Даллас» - 8.00
«Эдмонтон» - 8.50
Поставить на победу в плей-офф «Питтсбурга» есть возможность с космическим коэффициентом 70.00, а на «Айлендерс» - за 186.00.
Партнерский проект