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17 марта 11:13ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Питтсбург — Айлендерс, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Российские голкиперы еще могут затащить «Островитян» в плей-офф, а у «Пингвинов» Малкина практически нет на это шансов
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной Лиги встретятся «Питтсбург» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда во главе со своими главными звездами - Сидни Кросби и Евгением Малкиным - могут спокойно доигрывать сезон, не теша себя надеждой пробиться в плей-офф. А вот у «Островитян» есть едва минимальный шанс финишировать в первой восьмерке. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Питтсбург Пингвинз»

19.03.2025, Ср

02:00 МСК

«Нью-Йорк Айлендерс»

П1 - 2.42

Х - 4.10

П2 - 2.34

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Питтсбург»5441321-274
«Айлендерс»1932274-321

Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.03.2025«Питтсбург»

7:3

«Нью-Джерси»

14.03.2025«Питтсбург»

5:3

«Сент-Луис»

12.03.2025«Питтсбург»

3:2 ОТ

«Вегас»

09.03.2025«Миннесота»

1:3

«Питтсбург»

08.03.2025«Вегас»

4:0

«Питтсбург»

Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Айлендерс»

4:2

«Флорида»

15.03.2025«Айлендерс»

1:2 ОТ

«Эдмонтон»

12.03.2025«Лос-Анджелес»

4:1

«Айлендерс»

10.03.2025«Анахайм»

4:1

«Айлендерс»

09.03.2025«Сан-Хосе»

2:4

«Айлендерс»

Последние пять матчей «Питтсбурга» и «Айлендерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.12.2024«Питтсбург»

3:2

«Айлендерс»

29.12.2024«Айлендерс»

6:3

«Питтсбург»

06.11.2024«Айлендерс»

4:3 Б

«Питтсбург»

18.04.2024«Айлендерс»

5:4

«Питтсбург»

21.02.2024«Питтсбург»

4:5 ОТ

«Айлендерс»

Лидеры

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«Питтсбург»

Показатель

«Айлендерс»

Показатель

Бомбардир (очки)Кросби73

Ли

45

Снайпер (голы)Раелль31

Ли

25

Ассистент (передачи)Кросби50

Пажо

23

Вратарь (коэфф. надежности)Джерри3.13

Сорокин

2.77

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6724530629194-21170
12. Айлендерс6624421728179-19668
13. Бостон6823701730184-21868
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6531413620185-16981
7. Миннесота6729532325184-19379
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6524332924169-19071
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Питтсбург»: Бломквист, Новак (оба - травма)

«Айлендерс»: Боквист, Варзал, Пелеч, Варламов (все - травма)

Прогноз на матч

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Потеряв реальный шанс выйти в плей-офф, «Питтсбург» одерживает победу за победой. Выигрышная серия «Пингвинов» достигла четырех матчей, а числе поверженных значится статусный «Вегас». Обыграть набравшего ход соперника «Островитянам» будет проблематично.

Главная надежда гостей в предстоящей встрече будет возложена на Илью Сорокина. Только безупречная и самоотверженная игра российского голкипера может позволит «Айлендерс» заработать в Питтсбурге столь необходимые очки. Не станем выбирать в этой паре победителя. Есть основания полагать, что высокая цена баллов для гостей отразится на действиях команды Патрика Руа и заставит гостей сыграть предельно осторожно и дисциплинированно в обороне. Если будет реализован именно такой игровой план, то на пользу результативности это не пойдет. Наш прогноз - на двоих соперники забросят не больше пяти шайб в основное время.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок не видят явного фаворита в предстоящей игре. За победу «Питтсбурга» в основное время предлагается коэффициент 2.42. Вероятность успеха гостей котируется за 2.34. На ничью можно заключить пари за 4.10.

Вопросы и ответы

Какие российские игроки сыграют в матче «Питтсбург» - «Айлендерс»?

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В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» непременно займет место Илья Сорокин. На счету голкипера в текущем первенстве участие в 49 матчах, в которых россиянин пропустил 122 шайбы и забил один гол. А вот его соотечественник и коллега Семен Варламов встречу точно пропустит из-за травмы. В обороне гостей мы увидим Александра Романова, набравшего в регулярке-2024/25 18 (4+14) результативных балла в 52 матчах. одном из звеньев нападения «Островитян» сыграет Максим Цыплаков, у которого 8 голов и 20 передач в 61 встрече.

В составе «Питтсбурга» на лед выйдет опытный Евгений Малкин, уже набравший в этом сезоне 44 (13+31) результативный балл. 

Будет ли много голов в матче «Питтсбург» - «Айлендерс»?

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Встречи этих команд традиционно получаются довольно результативными. Букмекер предлагает коэффициент 1.66 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за весомые 2.10.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Питтсбурга» есть возможность с космическим коэффициентом 70.00, а на «Айлендерс» - за 186.00.

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