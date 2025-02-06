Порту - Спортинг, 7 февраля: где смотреть матч чемпионата Португалии, прогноз, составы

У «Порту» в последнее время дела не очень ладятся. Лучшая новость января - победа над «Маккаби» из Тель-Авива, позволившая «драконам» пробиться в плей-офф Лиги Европы (на следующей стадии их ждет «Рома»). В национальной лиге дела идут намного хуже: набрав всего два очка из 12 возможных, «Порту» не только первого, но и второго места в таблице Примейры лишился. Нужно срочно отвоевывать утраченные позиции.

«Спортинг» в 2025-м в национальной лиге еще не проигрывал: после аномальной ничьей (4:4) с «Гимарайншем» последовательно победил «Риу Аве», «Насьонал» и «Фаренсе» и закрепился на первом месте. Команда Руя Божеша больше всех в чемпионате забивает (56 мячей) и меньше всех пропускает (15). Но «Порту» играет дома, и аура родного «Драгау» должна ему помочь. Матчи португальских грандов - это всегда особая история. Ждем страстного футбола и голов в обе стороны.