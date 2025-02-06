Порту - Спортинг, 7 февраля: где смотреть матч чемпионата Португалии, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 7 февраля, в чемпионате Португалии состоится одно из самых ожидаемых событий сезона - встреча представителей «большой тройки», «Порту» и «Спортинга». У «драконов» есть возможность подсократить отставание от лидера. Удастся ли?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Порту»
07.02.2025, Пт
23:15 МСК
«Спортинг» (Лиссабон)
|П1 - 2.75
Турнир: чемпионат Португалии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Порту»
|93
|73
|86
|339-354
|«Спортинг»
|86
|73
|93
|354-339
Последние пять матчей «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2025
|«Риу Аве»
2:2
«Порту»
Примейра
|30.01.2025
|«Маккаби» Т-А
0:1
«Порту»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Порту»
1:1
«Санта-Клара»
Примейра
|23.01.2025
|«Порту»
0:1
«Олимпиакос»
Лига Европы
|19.01.2025
|«Жил Висенте»
3:1
«Порту»
Примейра
Последние пять игр «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Спортинг»
3:1
«Фаренсе»
Примейра
|29.01.2025
|«Спортинг»
1:1
«Болонья»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Спортинг»
2:0
«Насьонал»
Примейра
|22.01.2025
|«РБ Лейпциг»
2:1
«Спортинг»
Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Риу Аве»
0:3
«Спортинг»
Примейра
В турнирной таблице команды разделяют две позиции и восемь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спортинг
|20
|16
|2
|2
|56-15
|50
|2. Бенфика
|20
|14
|2
|4
|46-16
|44
|3. Порту
|20
|13
|3
|4
|44-17
|42
|4. Брага
|20
|12
|4
|4
|36-20
|40
|5. Санта-Клара
|20
|11
|2
|7
|23-21
|35
|6. Каза Пиа
|20
|8
|6
|6
|26-25
|30
|7. Гимарайнш
|20
|7
|8
|5
|30-25
|29
|8. Эшторил
|20
|7
|6
|7
|24-31
|27
|9. Фамаликан
|20
|5
|9
|6
|22-24
|24
|10. Риу Аве
|20
|6
|6
|8
|22-34
|24
|11. Морейренсе
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|12. Жил Висенте
|20
|5
|7
|8
|23-30
|22
|13. Арока
|20
|6
|4
|10
|18-31
|22
|14. Насьонал
|20
|5
|4
|11
|17-28
|19
|15. АВС
|20
|3
|9
|8
|15-29
|18
|16. Эштрела
|20
|4
|5
|11
|18-33
|17
|17. Фаренсе
|20
|3
|6
|11
|13-28
|15
|18. Боавишта
|20
|2
|6
|12
|13-34
|12
У «Порту» в последнее время дела не очень ладятся. Лучшая новость января - победа над «Маккаби» из Тель-Авива, позволившая «драконам» пробиться в плей-офф Лиги Европы (на следующей стадии их ждет «Рома»). В национальной лиге дела идут намного хуже: набрав всего два очка из 12 возможных, «Порту» не только первого, но и второго места в таблице Примейры лишился. Нужно срочно отвоевывать утраченные позиции.
«Спортинг» в 2025-м в национальной лиге еще не проигрывал: после аномальной ничьей (4:4) с «Гимарайншем» последовательно победил «Риу Аве», «Насьонал» и «Фаренсе» и закрепился на первом месте. Команда Руя Божеша больше всех в чемпионате забивает (56 мячей) и меньше всех пропускает (15). Но «Порту» играет дома, и аура родного «Драгау» должна ему помочь. Матчи португальских грандов - это всегда особая история. Ждем страстного футбола и голов в обе стороны.
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Потери:
«Порту»: Агехова, Маркано, Груйич (все - травмы)
«Спортинг»: Дьекереш, Гонсалвеш, Морита, Катамо, Сантуш (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Порту» - «Спортинг»:
|Позиция
|«Порту»
|«Спортинг»
Позиция
|Вратарь
|99. Кошта
|23. Руй Силва
Вратарь
|Защитник
|3. Джало
|22. Фреснеда
Защитник
|Защитник
|24. Перес
|26. Дьоманде
Защитник
|Защитник
|4. Отавио
|25. Инасиу
Защитник
|Полузащитник
|6. Эуштакиу
|20. Араухо
Защитник
|Полузащитник
|22. Варела
|21. Катамо
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мариу
|42. Юльманн
Полузащитник
|Полузащитник
|74. Моура
|23. Браганса
Полузащитник
|Полузащитник
|70. Боржеш
|57. Кенда
Полузащитник
|Полузащитник
|86. Мора
|17. Тринкан
Нападающий
|Нападающий
|9. Омородион
|19. Хардер
Нападающий
|Главный тренер
|Мартин Ансельми
|Руй Боржеш
Главный тренер
На центральное противостояние Примейры и котировки у букмекеров повышенные. БК PARI оценила вероятность успеха хозяев коэффициентом 2.75, а гостей - 2.65. Ничью в конторе можно взять за 3.20.
Два предыдущих матча с «Порту» «Спортинг» выиграл на ноль - 1:0 и 2:0. Но в новом противостоянии шансы соперников на успех практически равны. Тем более «драконы» играют дома.
Последить за игрой в реальном времени можно на платформах букмекерских компаний, таких как PARI. Альтернативный вариант – оформить тестовую подписку на Okko всего за 1 рубль.
Тот случай, когда действующий чемпион и лидер сезона - одна и та же команда. «Спортинг» защищает свой титул.
Партнерский проект