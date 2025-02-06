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6 февраля 9:57ГлавнаяПрогнозыФутболПримейра

Порту - Спортинг, 7 февраля: где смотреть матч чемпионата Португалии, прогноз, составы

Самое ожидаемое событие недели в Примейре
Валентин Васильев

В пятницу, 7 февраля, в чемпионате Португалии состоится одно из самых ожидаемых событий сезона - встреча представителей «большой тройки», «Порту» и «Спортинга». У «драконов» есть возможность подсократить отставание от лидера. Удастся ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Порту» 

07.02.2025, Пт

23:15 МСК

«Спортинг» (Лиссабон)

П1 - 2.75

Х - 3.20

П2 - 2.65

Турнир: чемпионат Португалии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Драгау»  (Порту, Португалия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Порту»937386339-354
«Спортинг»867393354-339

Последние пять матчей «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2025«Риу Аве»

2:2

«Порту»

Примейра

30.01.2025«Маккаби» Т-А

0:1

«Порту»

Лига Европы

26.01.2025«Порту»

1:1

«Санта-Клара»

Примейра

23.01.2025«Порту»

0:1

«Олимпиакос»

Лига Европы

19.01.2025«Жил Висенте»

3:1

«Порту»

Примейра

Последние пять игр «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Спортинг»

3:1

«Фаренсе»

Примейра

29.01.2025«Спортинг»

1:1

«Болонья»

Лига чемпионов

25.01.2025«Спортинг»

2:0

«Насьонал»

Примейра

22.01.2025«РБ Лейпциг»

2:1

«Спортинг»

Лига чемпионов

18.01.2025«Риу Аве»

0:3

«Спортинг»

Примейра

Место в турнирной таблице

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В турнирной таблице команды разделяют две позиции и восемь очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спортинг20162256-1550
2. Бенфика20142446-1644
3. Порту20133444-1742
4. Брага20124436-2040
5. Санта-Клара20112723-2135
6. Каза Пиа2086626-2530
7. Гимарайнш2078530-2529
8. Эшторил2076724-3127
9. Фамаликан2059622-2424
10. Риу Аве2066822-3424
11. Морейренсе2065923-2823
12. Жил Висенте2057823-3022
13. Арока20641018-3122
14. Насьонал20541117-2819
15. АВС2039815-2918
16. Эштрела20451118-3317
17. Фаренсе20361113-2815
18. Боавишта20261213-3412

Прогноз на матч

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У «Порту» в последнее время дела не очень ладятся. Лучшая новость января - победа над «Маккаби» из Тель-Авива, позволившая «драконам» пробиться в плей-офф Лиги Европы (на следующей стадии их ждет «Рома»). В национальной лиге дела идут намного хуже: набрав всего два очка из 12 возможных, «Порту» не только первого, но и второго места в таблице Примейры лишился. Нужно срочно отвоевывать утраченные позиции.

«Спортинг» в 2025-м в национальной лиге еще не проигрывал: после аномальной ничьей (4:4) с «Гимарайншем» последовательно победил «Риу Аве», «Насьонал» и «Фаренсе» и закрепился на первом месте. Команда Руя Божеша больше всех в чемпионате забивает (56 мячей) и меньше всех пропускает (15). Но «Порту» играет дома, и аура родного «Драгау» должна ему помочь. Матчи португальских грандов - это всегда особая история. Ждем страстного футбола и голов в обе стороны.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ матчи португальской Примейры легально показывает онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Порту»: Агехова, Маркано, Груйич (все - травмы)

«Спортинг»: Дьекереш, Гонсалвеш, Морита, Катамо, Сантуш (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Порту» - «Спортинг»:

Позиция«Порту»«Спортинг»

Позиция

Вратарь99. Кошта23. Руй Силва

Вратарь

Защитник3. Джало22. Фреснеда

Защитник

Защитник24. Перес26. Дьоманде

Защитник

Защитник4. Отавио25. Инасиу

Защитник

Полузащитник 6. Эуштакиу20. Араухо

Защитник

Полузащитник 22. Варела21. Катамо

Полузащитник 

Полузащитник 23. Мариу42. Юльманн

Полузащитник 

Полузащитник74. Моура23. Браганса

Полузащитник

Полузащитник70. Боржеш57. Кенда

Полузащитник

Полузащитник86. Мора17. Тринкан

Нападающий

Нападающий9. Омородион19. Хардер

Нападающий

Главный тренерМартин АнсельмиРуй Боржеш

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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На центральное противостояние Примейры и котировки у букмекеров повышенные. БК PARI оценила вероятность успеха хозяев коэффициентом 2.75, а гостей - 2.65. Ничью в конторе можно взять за 3.20.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Порту» - «Спортинг»?

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Два предыдущих матча с  «Порту» «Спортинг» выиграл на ноль - 1:0 и 2:0. Но в новом противостоянии шансы соперников на успех практически равны. Тем более  «драконы» играют дома.

Где смотреть бесплатно матч «Порту» - «Спортинг»?

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Последить за игрой в реальном времени можно на платформах букмекерских компаний, таких как PARI. Альтернативный вариант – оформить тестовую подписку на Okko всего за 1 рубль.

Кто сейчас чемпион Португалии?

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Тот случай, когда действующий чемпион и лидер сезона - одна и та же команда. «Спортинг» защищает свой титул.

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