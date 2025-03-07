Анастасия Потапова — Мэдисон Киз, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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Россиянка Анастасия Потапова во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе сыграет с американкой Мэдисон Киз. Сумеет ли отечественная спортсменка навязать борьбу победительнице недавнего Australian Open?
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Дата / Время: 08.03.2025, время определится позднее
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Анастасия Потапова (23 года, 34-я ракетка мира)
Мэдисон Киз (30 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Элизе Мертенс (Бельгия, 28) — Кимберли Биррелл (Австралия)
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде — один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Клуж-Напоке, дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 12 побед при четырех поражениях. Лучший результат в Индиан-Уэллсе показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.
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Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул в Аделаиде. Всего в 2025 году одержала 14 побед при одном поражении. В Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
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Соперницы провели два официальных очных матча на харде и обменялись победами.
Букмекеры считают американку явной фавориткой матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,34 на её победу и 3,25 на успех Потаповой.
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Оба очных матча спортсменок продлились 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 2,00 на ТБ (21,5) и 1,80 на ТМ (21,5).
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Киз была лучшей теннисисткой мира на старте сезона, но после Australian Open она взяла соревновательную паузу. Теперь статус фаворитки по отношению к американке очевиден, вот только её актуальные кондиции под вопросом. И даже если они всё ещё на высоком уровне, для набора соревновательного тонуса какое-то время потребуется.
Потапова из тех теннисисток, которые регулярно могут доставлять проблемы топовым соперницам. Впрочем, самой россиянке стабильности не хватает, что порой приводит, наоборот, к провалам. Однако в нынешнем сезоне она уже взяла титул, что серьезно повысило уверенность спортсменки в себе.
Резюмируя, не ждем разгрома от американки. Возможно, на старте матча она вовсе забуксует. Но когда Киз поймает ритм, справиться с ней Потаповой будет крайне сложно. Предположим, что американка в итоге на классе заберет победу в двух сетах — пусть, возможно, и в упорной борьбе.
Партнерский проект