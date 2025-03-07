Анастасия Потапова — Мэдисон Киз, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Киз была лучшей теннисисткой мира на старте сезона, но после Australian Open она взяла соревновательную паузу. Теперь статус фаворитки по отношению к американке очевиден, вот только её актуальные кондиции под вопросом. И даже если они всё ещё на высоком уровне, для набора соревновательного тонуса какое-то время потребуется.

Потапова из тех теннисисток, которые регулярно могут доставлять проблемы топовым соперницам. Впрочем, самой россиянке стабильности не хватает, что порой приводит, наоборот, к провалам. Однако в нынешнем сезоне она уже взяла титул, что серьезно повысило уверенность спортсменки в себе.

Резюмируя, не ждем разгрома от американки. Возможно, на старте матча она вовсе забуксует. Но когда Киз поймает ритм, справиться с ней Потаповой будет крайне сложно. Предположим, что американка в итоге на классе заберет победу в двух сетах — пусть, возможно, и в упорной борьбе.