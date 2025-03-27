Престон - Астон Вилла, 30 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Престон Норт Энд» - самая дерзкая «выскочка» нынешнего кубкового розыгрыша. Из всех представителей низших лиг эта команда зашла дальше всех. Правда, нужно учитывать, что ей откровенно повезло с сеткой розыгрыша: до сих пор ни одного топа «Престону» на пути не встречалось. «Астон Вилла» - первый соперник из АПЛ, с кем ей предстоит иметь дело.

По всем признакам шансов на преодоление еще одного барьера у середняка Чемпионшипа нет. Но есть нюанс: «Вилла» продолжает борьбу сразу в трех турнирах: в Премьер-лиге - за топ-4, в Лиге чемпионов и Кубке Англии - за полуфинал. На следующей неделе у команды Эмери два важнейших матча в АПЛ - с «Брайтоном» и «Ноттингем Форест». Возможно, в Престоне Унаи прибегнет к ротации состава, и это в некоторой степени снивелирует разницу в классе команд.

Понятно, что переполненный «Дипдейл» будет неистово гнать местных в атаку. Терять им нечего - они уже герои розыгрыша. Так что голы в обе стороны тут не кажутся чем из разряда фантастики. Наш прогноз: обе забьют.

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