Престон - Астон Вилла, 30 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

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В ближайшие выходные количество соискателей Кубка Англии по футболу сократится вдвое - с восьми до четырех команд. На бумаге самый простой соперник достался «Астон Вилле». Но удастся ли команде Эмери на деле подтвердить свое превосходство над «Престоном» в классе? Заглянем в котировки букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Престон Норт Энд»
30.03.2025, Вс
15:30 МСК
«Астон Вилла» (Бирмингем)
|П1 - 6.80
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Дипдейл» (Престон, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Престон»
|38
|20
|56
|159-205
|«Астон Вилла»
|56
|20
|38
|205-159
Последние пять матчей «Престона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Престон»
2:1
«Портсмут»
Чемпионшип
|11.03.2025
|«Сандерленд»
1:1
«Престон»
Чемпионшип
|08.03.2025
|«Шеффилд Юнайтед»
1:0
«Престон»
Чемпионшип
|04.03.2025
|«Престон»
0:0
«Суонси»
Чемпионшип
|01.03.2025
|«Престон»
3:0
«Бернли»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Астон Вилла»
3:0
«Брюгге»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Брентфорд»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|04.03.2025
|«Брюгге»
1:3
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|28.02.2025
|«Астон Вилла»
2:0
«Кардифф Сити»
Кубок Англии
|25.02.2025
|«Кристал Пэлас»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
1/4 финала
29.03.2025. 15:15. «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
29.03.2025. 20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ноттингем Форест»
30.03.2025. 15:30. «Престон Норт Энд» – «Астон Вилла»
30.03.2025. 18:30. «Борнмут» – «Манчестер Сити»
«Престон Норт Энд» - самая дерзкая «выскочка» нынешнего кубкового розыгрыша. Из всех представителей низших лиг эта команда зашла дальше всех. Правда, нужно учитывать, что ей откровенно повезло с сеткой розыгрыша: до сих пор ни одного топа «Престону» на пути не встречалось. «Астон Вилла» - первый соперник из АПЛ, с кем ей предстоит иметь дело.
По всем признакам шансов на преодоление еще одного барьера у середняка Чемпионшипа нет. Но есть нюанс: «Вилла» продолжает борьбу сразу в трех турнирах: в Премьер-лиге - за топ-4, в Лиге чемпионов и Кубке Англии - за полуфинал. На следующей неделе у команды Эмери два важнейших матча в АПЛ - с «Брайтоном» и «Ноттингем Форест». Возможно, в Престоне Унаи прибегнет к ротации состава, и это в некоторой степени снивелирует разницу в классе команд.
Понятно, что переполненный «Дипдейл» будет неистово гнать местных в атаку. Терять им нечего - они уже герои розыгрыша. Так что голы в обе стороны тут не кажутся чем из разряда фантастики. Наш прогноз: обе забьют.
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|Приветственный
На российском ТВ английский футбол легально не транслируется.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Престон Норт Энд»: Сири (травма)
«Астон Вилла»: Баркли, Хаусе, Уоткинс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Брюгге»:
|Позиция
|«Престон Норт Энд»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Радд
|1. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|5. Кларк
|16. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|16. Хьюз
|3. Дисаси
|Защитник
|Защитник
|14. Стори
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|23. Хантингтон
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|12. Галлахер
|8. Тилеманс
|Защитник
|Полузащитник
|11. Джонсон
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Ледсон
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Баркуйзен
|21. Асенсио
|Полузащитник
|Нападающий
|45. Нмеча
|9. Рашфорд
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Бурк
|31. Бэйли
|Нападающий
|Главный тренер
|Поль Хекингботтом
|Унаи Эмери
|Главный тренер
PARI оценила шансы «Астон Виллы» на успех в основное время коэффициентом 1.45. Котировка на успех делегата Чемпионшипа более чем в четыре раза выше (6.80). Ничья в основное время идет за 4.60.
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