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27 марта 13:30ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Престон - Астон Вилла, 30 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Эмери идет за очередным кубком
Валентин Васильев

В ближайшие выходные количество соискателей Кубка Англии по футболу сократится вдвое - с восьми до четырех команд. На бумаге самый простой соперник достался «Астон Вилле». Но удастся ли команде Эмери на деле подтвердить свое превосходство над «Престоном» в классе? Заглянем в котировки букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Престон Норт Энд»

30.03.2025, Вс

15:30 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 6.80

Х - 4.60

П2 - 1.45

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Дипдейл» (Престон, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Престон»382056159-205
«Астон Вилла»562038205-159

Последние пять матчей «Престона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Престон»

2:1

«Портсмут»

Чемпионшип

11.03.2025«Сандерленд»

1:1

«Престон»

Чемпионшип

08.03.2025«Шеффилд Юнайтед»

1:0

«Престон»

Чемпионшип

04.03.2025«Престон»

0:0

«Суонси»

Чемпионшип

01.03.2025«Престон»

3:0

«Бернли»

 Кубок Англии

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Астон Вилла»

3:0

«Брюгге»

Лига чемпионов

08.03.2025«Брентфорд»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

04.03.2025«Брюгге»

1:3

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

28.02.2025«Астон Вилла»

2:0

«Кардифф Сити»

Кубок Англии

25.02.2025«Кристал Пэлас»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Календарь игр

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1/4 финала

29.03.2025.  15:15. «Фулхэм»  – «Кристал Пэлас»  

29.03.2025.  20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Ноттингем Форест»  

30.03.2025.  15:30. «Престон Норт Энд»  – «Астон Вилла»  

30.03.2025.  18:30. «Борнмут»  – «Манчестер Сити» 

Прогноз на матч

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«Престон Норт Энд»  - самая дерзкая «выскочка» нынешнего кубкового розыгрыша. Из всех представителей низших лиг эта команда зашла дальше всех. Правда, нужно учитывать, что ей откровенно повезло с сеткой розыгрыша: до сих пор ни одного топа «Престону» на пути не встречалось. «Астон Вилла» - первый соперник из АПЛ, с кем ей предстоит иметь дело. 

По всем признакам шансов на преодоление еще одного барьера у середняка Чемпионшипа нет. Но есть нюанс: «Вилла» продолжает борьбу сразу в трех турнирах: в Премьер-лиге - за топ-4, в Лиге чемпионов и Кубке Англии - за полуфинал. На следующей неделе у команды Эмери два важнейших матча в АПЛ - с  «Брайтоном»  и «Ноттингем Форест». Возможно, в Престоне Унаи прибегнет к ротации состава, и это в некоторой степени снивелирует разницу в классе команд.  

Понятно, что переполненный «Дипдейл» будет неистово гнать местных в атаку. Терять им нечего - они уже герои розыгрыша. Так что голы в обе стороны тут не кажутся чем из разряда фантастики. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На российском ТВ английский футбол легально не транслируется.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Престон Норт Энд»: Сири (травма)

«Астон Вилла»: Баркли, Хаусе, Уоткинс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Брюгге»:

Позиция«Престон Норт Энд»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Радд1. МартинесВратарь
Защитник5. Кларк16. ГарсияЗащитник
Защитник16. Хьюз3. ДисасиЗащитник
Защитник14. Стори4. КонсаЗащитник
Защитник23. Хантингтон12. ДиньЗащитник
Полузащитник 12. Галлахер8. ТилемансЗащитник
Полузащитник 11. Джонсон7. МакгиннПолузащитник 
Полузащитник18. Ледсон27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник29. Баркуйзен21. АсенсиоПолузащитник
Нападающий45. Нмеча9. РашфордПолузащитник
Нападающий19. Бурк31. БэйлиНападающий
Главный тренерПоль ХекингботтомУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI оценила шансы «Астон Виллы» на успех в основное время коэффициентом 1.45. Котировка на успех делегата Чемпионшипа более чем в четыре раза выше (6.80). Ничья в основное время идет за 4.60.

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