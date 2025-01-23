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21 января 14:38ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСЖ — Манчестер Сити, 22 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Парижане не отпустят британцев без голов
Руслан Ипполитов

В среду, 22 января, в рамках Лиги чемпионов «ПСЖ». примет «Манчестер Сити». Переживающий не лучшие времена клуб АПЛ встретится с лучшей командой французского чемпионата.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Франция)

22.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Манчестер Сити» (Англия)

П1 - 2.40

Х - 3.80

П2 - 2.65

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Судьи: Шимон Марциняк

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»1246-9
«МС»4219-6

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Ланс»1:2«ПСЖ»Лига 1
15.01.2025«Эспали»2:4«ПСЖ»Кубок Франции
12.01.2025«ПСЖ»

2:1

«Сент-Этьен»

Лига 1

05.01.2025«ПСЖ»

1:0

«Монако»

Суперкубок Франции

22.12.2024«Ланс»

1:1 (3:4 - пен.)

«ПСЖ»

Кубок Франции

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.01.2025«Ипсвич»0:6«МС»АПЛ
14.01.2025«Брентфорд»2:2«МС»АПЛ
11.01.2025«МС»8:0«Солфорд»Кубок Англии
04.01.2025«МС»4:1«Вест Хэм»АПЛ
29.12.2024«Лестер»

0:2

«МС»

АПЛ

Матчи «ПСЖ» и «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2021«МС»2:1«ПСЖ»Лига чемпионов
28.09.2021«ПСЖ»2:0«МС»Лига чемпионов
04.05.2021«МС»2:0«ПСЖ»Лига чемпионов
28.04.2021«ПСЖ»1:2«МС»Лига чемпионов
12.04.2016«ПСЖ»2:2«МС»Лига чемпионов

Прогноз на матч

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Встреча двух суперклубов обещает быть интересной и богатой на голы. Люорона - не тот конек, на котором катаются манкунианцы и парижане. Хозяева всегда играют от атаки, в которой у них собраны выдающиеся исполнители, а гости точно не отстают от команды Луиса Энрике в агрессии на чужой половине поля.

Матч, как принято говорить в таких случаях, будет идти на три результата. Пытаться угадать победителя или точный счет - занятие сомнительное. Но можно с определенной цверенностью предположить, что зрители увидят в этой встрече не один гол. Делаем выбор в пользу ставки на то, что обе команды смогут поразить ворота. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСЖ»: Маркиньос, Мбайе (оба - травма)

«Манчестер Сити»:  Родри, Стоунз, Аке (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити»:

Позиция«ПСЖ»«МС»Позиция
Вратарь1. Доннарумма31. ЭдерсонВратарь
Защитник25. Мендеш82. ЛьюисЗащитник
Защитник21. Эрнандес3. ДиашЗащитник
Защитник51. Пачо25. АканджиЗащитник
Защитник2. Хакими24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 8. Руис8. КовачичПолузащитник
Полузащитник 17. Витинья47. ФоденПолузащитник 
Полузащитник33. Заир-Эмери20. СилваПолузащитник
Нападающий29. Баркола17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий10. Дембеле26. СавиоПолузащитник
Нападающий14. Дуэ9. ХоландНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI не видит фаворита в этой встрече. Победа парижан котируется за 2.40. Поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается за 2.65. Котировки на ничью составляют 3.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу гостей 0:2 или ничью со счетом 1:1. Поставить на это можно с коэффициентом 8.50. 0:0 идет за 9.50. Заключить пари на победу гостей со счетом 1:2 можно за 11.00.

Где бесплатно смотреть матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити»?

Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет лигу чемпионов?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 5.00

«Барселона» - 6.50

«Арсенал» - 6.50

На победу «Манчестер Сити» в турнире можно поставить за 8.00.

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