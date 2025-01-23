ПСЖ — Манчестер Сити, 22 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 22 января, в рамках Лиги чемпионов «ПСЖ». примет «Манчестер Сити». Переживающий не лучшие времена клуб АПЛ встретится с лучшей командой французского чемпионата.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ПСЖ (Франция)
22.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Манчестер Сити» (Англия)
|П1 - 2.40
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Судьи: Шимон Марциняк
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|1
|2
|4
|6-9
|«МС»
|4
|2
|1
|9-6
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Ланс»
|1:2
|«ПСЖ»
|Лига 1
|15.01.2025
|«Эспали»
|2:4
|«ПСЖ»
|Кубок Франции
|12.01.2025
|«ПСЖ»
2:1
«Сент-Этьен»
Лига 1
|05.01.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Монако»
Суперкубок Франции
|22.12.2024
|«Ланс»
1:1 (3:4 - пен.)
«ПСЖ»
Кубок Франции
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.01.2025
|«Ипсвич»
|0:6
|«МС»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Брентфорд»
|2:2
|«МС»
|АПЛ
|11.01.2025
|«МС»
|8:0
|«Солфорд»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«МС»
|4:1
|«Вест Хэм»
|АПЛ
|29.12.2024
|«Лестер»
0:2
«МС»
АПЛ
Матчи «ПСЖ» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.11.2021
|«МС»
|2:1
|«ПСЖ»
|Лига чемпионов
|28.09.2021
|«ПСЖ»
|2:0
|«МС»
|Лига чемпионов
|04.05.2021
|«МС»
|2:0
|«ПСЖ»
|Лига чемпионов
|28.04.2021
|«ПСЖ»
|1:2
|«МС»
|Лига чемпионов
|12.04.2016
|«ПСЖ»
|2:2
|«МС»
|Лига чемпионов
Встреча двух суперклубов обещает быть интересной и богатой на голы. Люорона - не тот конек, на котором катаются манкунианцы и парижане. Хозяева всегда играют от атаки, в которой у них собраны выдающиеся исполнители, а гости точно не отстают от команды Луиса Энрике в агрессии на чужой половине поля.
Матч, как принято говорить в таких случаях, будет идти на три результата. Пытаться угадать победителя или точный счет - занятие сомнительное. Но можно с определенной цверенностью предположить, что зрители увидят в этой встрече не один гол. Делаем выбор в пользу ставки на то, что обе команды смогут поразить ворота.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«ПСЖ»: Маркиньос, Мбайе (оба - травма)
«Манчестер Сити»: Родри, Стоунз, Аке (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|25. Мендеш
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|21. Эрнандес
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|8. Руис
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|26. Савио
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
БК PARI не видит фаворита в этой встрече. Победа парижан котируется за 2.40. Поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается за 2.65. Котировки на ничью составляют 3.80.
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу гостей 0:2 или ничью со счетом 1:1. Поставить на это можно с коэффициентом 8.50. 0:0 идет за 9.50. Заключить пари на победу гостей со счетом 1:2 можно за 11.00.
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 5.00
«Барселона» - 6.50
«Арсенал» - 6.50
На победу «Манчестер Сити» в турнире можно поставить за 8.00.
Партнерский проект