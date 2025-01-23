ПСЖ — Манчестер Сити, 22 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Встреча двух суперклубов обещает быть интересной и богатой на голы. Люорона - не тот конек, на котором катаются манкунианцы и парижане. Хозяева всегда играют от атаки, в которой у них собраны выдающиеся исполнители, а гости точно не отстают от команды Луиса Энрике в агрессии на чужой половине поля.

Матч, как принято говорить в таких случаях, будет идти на три результата. Пытаться угадать победителя или точный счет - занятие сомнительное. Но можно с определенной цверенностью предположить, что зрители увидят в этой встрече не один гол. Делаем выбор в пользу ставки на то, что обе команды смогут поразить ворота.