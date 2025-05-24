Пари Сен-Жермен - Реймс, 24 мая: где смотреть финал Кубка Франции, прогноз, составы

Оба клуба на исходе весны вынуждены решать две задачи одновременно. Но если у парижан обе - исключительно возвышенные, то у «Реймса» одна - приземленная. Финалист Кубка Франции вынужден доказывать свое право на место в Лиге 1 в переходных матчах, и какая задача для него приоритетнее - сразу не определить. С одной стороны, никому не хочется во второй дивизион, а с другой - Кубка у «Реймса» не было с далекого 1958 года. Соблазн отдать все силы битве с ПСЖ очень велик. А первый стык с «Метцем» команда Самба Диавара сыграла вничью - 1:1.

У парижан отношение к национальному Кубку гораздо проще. Одной чашей больше, одной меньше - для них не слишком существенно. Гораздо больше их заботит другой финал - лигочемпионский. Поэтому андердог может рассчитывать на несколько снисходительное отношение со стороны гранда.

Очевидно, что парижане попытаются выиграть в эконом-режиме. Луис Энрике наверняка прибегнет к широкой ротации, дабы поберечь лидеров. А «Реймс» совершенно точно упрется - для него это матч года. Так что голевой фестиваль на «Стад де Франс» вряд ли случится. Как для аутсайдера красно-белые немного пропускают. Наш прогноз: тотал меньше 3.5.