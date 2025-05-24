Пари Сен-Жермен - Реймс, 24 мая: где смотреть финал Кубка Франции, прогноз, составы

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«Пари Сен-Жермен» идет на третий (но не последний) трофей за год. Вслед за Суперкубком и чемпионатом Франции команда Сафонова и Кварацхелии готовится завоевать Кубок страны. Сможет ли что-то противостоять скромный «Реймс»?
Турнир: Кубок Франции, финал
Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция)
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
История матчей:
Команды встретятся впервые в истории.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|ПСЖ
|16
|12
|8
|69-51
|«Реймс»
|8
|12
|16
|51-69
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|ПСЖ
3:1
«Осер»
Лига 1
|10.05.2025
|«Монпелье»
1:4
ПСЖ
Лига 1
|07.05.2025
|ПСЖ
2:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Страсбург»
2:1
ПСЖ
Лига 1
|29.04.2025
|«Арсенал»
0:1
ПСЖ
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реймса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.05.2024
|«Метц»
1:1
«Реймс»
Переходные матчи
|17.05.2025
|«Лилль»
2:1
«Реймс»
Лига 1
|10.05.2025
|«Реймс»
0:2
«Сент-Этьен»
Лига 1
|02.05.2025
|«Ницца»
1:0
«Реймс»
Лига 1
|27.04.2025
|«Монпелье»
0:0
«Реймс»
Лига 1
Оба клуба на исходе весны вынуждены решать две задачи одновременно. Но если у парижан обе - исключительно возвышенные, то у «Реймса» одна - приземленная. Финалист Кубка Франции вынужден доказывать свое право на место в Лиге 1 в переходных матчах, и какая задача для него приоритетнее - сразу не определить. С одной стороны, никому не хочется во второй дивизион, а с другой - Кубка у «Реймса» не было с далекого 1958 года. Соблазн отдать все силы битве с ПСЖ очень велик. А первый стык с «Метцем» команда Самба Диавара сыграла вничью - 1:1.
У парижан отношение к национальному Кубку гораздо проще. Одной чашей больше, одной меньше - для них не слишком существенно. Гораздо больше их заботит другой финал - лигочемпионский. Поэтому андердог может рассчитывать на несколько снисходительное отношение со стороны гранда.
Очевидно, что парижане попытаются выиграть в эконом-режиме. Луис Энрике наверняка прибегнет к широкой ротации, дабы поберечь лидеров. А «Реймс» совершенно точно упрется - для него это матч года. Так что голевой фестиваль на «Стад де Франс» вряд ли случится. Как для аутсайдера красно-белые немного пропускают. Наш прогноз: тотал меньше 3.5.
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Потери
ПСЖ: нет
«Реймс»: Кадра, Дарами, Диахон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Реймс»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Реймс»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|94. Диуф
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|3. Сэкинэ
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|2. Окуму
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|21. Кипре
|Защитник
|Защитник
|87. Невеш
|18. Акьем
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|24. Гбане
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|6. Атаньяна
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
|30. Финн
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|17. Накамура
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|7. Ито
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
|12. Сибачо
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Самба Диавара
|Главный тренер
Аналитики FONBET настолько не верят в андердога, что задрали коэффициент на его победу до аномальной как для финала отметки 22.00. Соответственно, на Париж котировка чисто символическая - 1.14. Ничья в конторе идет за 8.50.
Итоговая победа столичной команды идет вообще за 1.05. За выигрыш аутсайдера БК обещает 11-кратный выигрыш.
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Аналитики оценили два счета 2:0 и 3:0 одинаковой котировкой 7.00.
Парижане 15 раз забирали второй по престижности трофей Франции. Это рекорд страны.
С высокой степенью вероятности Луис Энрике даст отдохнуть Джанлуиджи Доннарумме, а Матвею - последний в сезоне шанс показать себя.
Финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая на стадионе «Альянц Арена», расположенном в Мюнхене, Германия. ПСЖ поспорит за трофей с «Интером».
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