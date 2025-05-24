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23 мая 16:42ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Франции по футболу

Пари Сен-Жермен - Реймс, 24 мая: где смотреть финал Кубка Франции, прогноз, составы

Сафонов близок к третьему трофею за сезон!
Валентин Васильев

«Пари Сен-Жермен» идет на третий (но не последний) трофей за год. Вслед за Суперкубком и чемпионатом Франции команда Сафонова и Кварацхелии готовится завоевать Кубок страны. Сможет ли что-то противостоять скромный «Реймс»? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж) 

24.05.2025, Сб

22:00 МСК

«Реймс»

П1 - 1.14

Х - 8.50

П2 - 22.00

Турнир: Кубок Франции, финал

Стадион: «Стад де Франс»  (Сен-Дени, Франция)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)

Форма команд

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История матчей:

Команды встретятся впервые в истории.

 ПобедыНичьиПораженияМячи
ПСЖ1612869-51
«Реймс»8121651-69

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025ПСЖ

3:1

«Осер»

Лига 1

10.05.2025«Монпелье»

1:4

ПСЖ

Лига 1

07.05.2025ПСЖ

2:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

03.05.2025«Страсбург»

2:1

ПСЖ

Лига 1

29.04.2025«Арсенал»

0:1

ПСЖ

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реймса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.05.2024«Метц»

1:1

«Реймс»

Переходные матчи

17.05.2025«Лилль»

2:1

«Реймс»

Лига 1

10.05.2025«Реймс»

0:2

«Сент-Этьен»

Лига 1

02.05.2025«Ницца»

1:0

«Реймс»

Лига 1

27.04.2025«Монпелье»

0:0

«Реймс»

Лига 1

Прогноз на матч

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Оба клуба на исходе весны вынуждены решать две задачи одновременно. Но если у парижан обе - исключительно возвышенные, то у «Реймса» одна - приземленная. Финалист Кубка Франции вынужден доказывать свое право на место в Лиге 1 в переходных матчах, и какая задача для него приоритетнее - сразу не определить. С одной стороны, никому не хочется во второй дивизион, а с другой - Кубка у «Реймса» не было с далекого 1958 года. Соблазн отдать все силы битве с ПСЖ очень велик. А первый стык с «Метцем» команда Самба Диавара сыграла вничью - 1:1.

У парижан отношение к национальному Кубку гораздо проще. Одной чашей больше, одной меньше - для них не слишком существенно. Гораздо больше их заботит другой финал - лигочемпионский. Поэтому андердог может рассчитывать на несколько снисходительное отношение со стороны гранда. 

Очевидно, что парижане попытаются выиграть в эконом-режиме. Луис Энрике наверняка прибегнет к широкой ротации, дабы поберечь лидеров. А «Реймс» совершенно точно упрется - для него это матч года. Так что голевой фестиваль на «Стад де Франс» вряд ли случится. Как для аутсайдера красно-белые немного пропускают. Наш прогноз: тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Решающий матч Кубка Франции на территории Российской Федерации покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

ПСЖ: нет

«Реймс»: Кадра, Дарами, Диахон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Реймс»:

ПозицияПСЖ«Реймс»Позиция
Вратарь39. Сафонов94. ДиуфВратарь
Защитник2. Хакими3. СэкинэЗащитник
Защитник25. Мендеш2. ОкумуЗащитник
Защитник5. Маркиньос21. КипреЗащитник
Защитник87. Невеш18. АкьемЗащитник
Полузащитник 17. Витинья24. ГбанеПолузащитник
Полузащитник 8. Руис6. АтаньянаПолузащитник 
Полузащитник10. Ли30. ФиннПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия17. НакамураПолузащитник
Нападающий10. Дембеле7. ИтоПолузащитник
Нападающий29. Баркола12. СибачоНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеСамба ДиавараГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET настолько не верят в андердога, что задрали коэффициент на его победу до аномальной как для финала отметки 22.00. Соответственно, на Париж котировка чисто символическая - 1.14. Ничья в конторе идет за 8.50.

Итоговая победа столичной команды идет вообще за 1.05. За выигрыш аутсайдера БК обещает 11-кратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится основное время матча ПСЖ - «Реймс»?

Аналитики оценили два счета 2:0 и 3:0 одинаковой котировкой 7.00.

Сколько Кубков Франции у ПСЖ?

Парижане 15 раз забирали второй по престижности трофей Франции. Это рекорд страны. 

Будет ли играть Сафонов?

С высокой степенью вероятности Луис Энрике даст отдохнуть Джанлуиджи Доннарумме, а Матвею - последний в сезоне шанс показать себя. 

Когда финал Лиги чемпионов?  

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая на стадионе «Альянц Арена», расположенном в Мюнхене, Германия. ПСЖ поспорит за трофей с «Интером».

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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