ПСВ Эйндховен - Ювентус, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 19 февраля, определятся заключительные четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Одна из самыз любопытных встреч игрового дня намечается в Эйндховене. ПСВ не оставляет надежд выбить легендарный «Ювентус» из сетки розыгрыша.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
19.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Ювентус» (Турин, Италия)
|П1 - 2.30
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч
Стадион: «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСВ Эйндховен»
|0
|0
|2
|2-5
|«Ювентус»
|2
|0
|0
|5-2
Последние пять матчей ПСВ:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.02.2025
ПСВ
2:2
«Утрехт»
Эредивизия
11.02.2025
«Ювентус»
2:1
ПСВ
Лига чемпионов
08.02.2025
ПСВ
1:1
«Виллем II»
Эредивизия
|05.02.2025
|ПСВ
2:0
«Фейеноорд»
Кубок Нидерландов
01.02.2025
«НЕК Неймеген»
3:3
ПСВ
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
11.02.2025
«Ювентус»
2:1
ПСВ
Лига чемпионов
07.02.2025
«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|02.02.2025
|«Ювентус»
4:1
«Эмполи»
Серия А
|29.01.2025
|«Ювентус»
0:2
«Бенфика»
Лига чемпионов
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
Вот где интрига жива и, скорее всего, не умрет до финального свистка ответного матча. «ПСВ Эйндховен» - «Ювентус» - одна из самых многообещающих пар недели с точки зрения непредсказуемости. Команду Петера Боша можно назвать одной из самых веселых команд Лиги чемпионов - с ней почти никогда не бывает скучно. ПСВ и забивает традиционно много, и пропускает немало. За 11 матчей эйндховенцев в 2025 году только раз одни из ворот остались нераспечатанными - во всех остальных 10 ставка на «обе забьют» непременно доезжала. Есть смысл рассмотреть такой вариант и в предстоящем противостоянии. Тем более туринцы только раз за пять предыдущих матчей сработали на ноль в обороне - в свежем матче с «Интером» (1:0).
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Потери:
«ПСВ Эйндховен»: Фламинго (дисквалификация), Тильман, Пепи (оба - травмы)
«Ювентус»: Луис, Милик, Бремер, Кабаль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСВ Эйндховен» - «Ювентус»:
|Позиция
|«ПСВ Эйндховен»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бенитес
|29. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|17. Жуниор
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|4. Обиспо
|12. Вейга
|Защитник
|Защитник
|22. Схаутен
|37. Савона
|Защитник
|Защитник
|39. Нагало
|2. Байо
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маласиа
|19. Тюрам-Юльен
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Верман
|8. Копмейнерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Тиль
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Бакайоко
|10. Йылдыз
|Нападающий
|Полузащитник
|9. де Йонг
|11. Гонсалес
|Нападающий
|Нападающий
|10. Ланг
|9. Влахович
|Нападающий
|Главный тренер
|Петер Бош
|Тьяго Мотта
|Главный тренер
В линии «Бетсити» видим высокие коэффициенты на все три главных исхода встречи. Победа хозяев в конторе идет за 2.30, а гостей - за 2.95. Ничьей традиционно присвоен наиболее высокий кэф - 3.70.
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Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Этот вариант котируется за 7.50. Кстати, по промокоду 2000BET сейчас можно получить фрибет на 2 000 рублей в «Бетсити».
После ухода Лиги чемпионов с «Матч ТВ» легально ее можно смотреть на Okko.
Лучшая команда из этого противостояния в 1/8 финала выходит на «Арсенал» или «Интер».
Партнерский проект