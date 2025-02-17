ПСВ Эйндховен - Ювентус, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Вот где интрига жива и, скорее всего, не умрет до финального свистка ответного матча. «ПСВ Эйндховен» - «Ювентус» - одна из самых многообещающих пар недели с точки зрения непредсказуемости. Команду Петера Боша можно назвать одной из самых веселых команд Лиги чемпионов - с ней почти никогда не бывает скучно. ПСВ и забивает традиционно много, и пропускает немало. За 11 матчей эйндховенцев в 2025 году только раз одни из ворот остались нераспечатанными - во всех остальных 10 ставка на «обе забьют» непременно доезжала. Есть смысл рассмотреть такой вариант и в предстоящем противостоянии. Тем более туринцы только раз за пять предыдущих матчей сработали на ноль в обороне - в свежем матче с «Интером» (1:0).