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17 февраля 4:42ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСВ Эйндховен - Ювентус, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

С голландцами не соскучишься!
Валентин Васильев

В среду, 19 февраля, определятся заключительные четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Одна из самыз любопытных встреч игрового дня намечается в Эйндховене. ПСВ не оставляет надежд выбить легендарный «Ювентус» из сетки розыгрыша.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

19.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Ювентус» (Турин, Италия)  

П1 - 2.30

Х - 3.70

П2 - 2.95

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч

Стадион: «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСВ Эйндховен»0022-5
«Ювентус»2005-2

Последние пять матчей ПСВ:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025

ПСВ

2:2

«Утрехт»

Эредивизия

11.02.2025

«Ювентус»

2:1

ПСВ

Лига чемпионов

08.02.2025

ПСВ

1:1

«Виллем II»

Эредивизия

05.02.2025ПСВ

2:0

«Фейеноорд»

Кубок Нидерландов

01.02.2025

«НЕК Неймеген»

3:3

ПСВ

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

11.02.2025

«Ювентус»

2:1

ПСВ

Лига чемпионов

07.02.2025

«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

02.02.2025«Ювентус»

4:1

«Эмполи»

Серия А

29.01.2025«Ювентус»

0:2

«Бенфика»

Лига чемпионов

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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Вот где интрига жива и, скорее всего, не умрет до финального свистка ответного матча. «ПСВ Эйндховен» - «Ювентус» - одна из самых многообещающих пар недели с точки зрения непредсказуемости. Команду Петера Боша можно назвать одной из самых веселых команд Лиги чемпионов - с ней почти никогда не бывает скучно. ПСВ и забивает традиционно много, и пропускает немало. За 11 матчей эйндховенцев в 2025 году только раз одни из ворот остались нераспечатанными - во всех остальных 10 ставка на «обе забьют» непременно доезжала. Есть смысл рассмотреть такой вариант и в предстоящем противостоянии. Тем более туринцы только раз за пять предыдущих матчей сработали на ноль в обороне - в свежем матче с «Интером» (1:0).

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«ПСВ  Эйндховен»: Фламинго (дисквалификация), Тильман, Пепи (оба - травмы)

«Ювентус»: Луис, Милик, Бремер, Кабаль (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСВ  Эйндховен» - «Ювентус»:

Позиция«ПСВ  Эйндховен»«Ювентус»Позиция
Вратарь1. Бенитес29. Ди ГрегориоВратарь
Защитник17. Жуниор4. ГаттиЗащитник
Защитник4. Обиспо12. ВейгаЗащитник
Защитник22. Схаутен37. СавонаЗащитник
Защитник39. Нагало2. Байо Защитник
Полузащитник3. Маласиа19. Тюрам-ЮльенПолузащитник 
Полузащитник 23. Верман8. КопмейнерсПолузащитник 
Полузащитник20. Тиль5. ЛокателлиПолузащитник
Полузащитник11. Бакайоко10. ЙылдызНападающий
Полузащитник9. де Йонг11. ГонсалесНападающий
Нападающий10. Ланг9. ВлаховичНападающий
Главный тренерПетер БошТьяго МоттаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии «Бетсити» видим высокие коэффициенты на все три главных исхода встречи. Победа хозяев в конторе идет за 2.30, а гостей - за 2.95. Ничьей традиционно присвоен наиболее высокий кэф - 3.70. 

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Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Эйндховен» - «Ювентус»?

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Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Этот вариант котируется за 7.50. Кстати, по промокоду 2000BET сейчас можно получить фрибет на 2 000 рублей в «Бетсити».

Где бесплатно смотреть матч «Эйндховен» - «Ювентус»?

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После ухода Лиги чемпионов с «Матч ТВ» легально ее можно смотреть на  Okko.

С кем сыграет победитель пары «Эйндховен» - «Ювентус»? 

Лучшая команда из этого противостояния в 1/8 финала выходит на «Арсенал» или «Интер».

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