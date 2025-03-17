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17 марта 8:34ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс — Калгари, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Супербитва за плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на среду, 19 марта, «Рейнджерс» встретится в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари». Матч на льду «Мэдисон Сквер Гарден» обещает быть очень жарким. Хозяева площадки ведут отчаянную борьбу за восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, являющуюся проходной в плей-офф. У канадского клуба идентичная ситуация на Западе.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс»

19.03.2025, Ср

02:00 МСК

«Калгари Флэймз»

П1 - 2.08

Х - 4.20

П2 - 3.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон  Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»131162-67
«Калгари»111367-62

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Рейнджерс»

1:3

«Эдмонтон»

16.03.2025«Коламбус»

0:4

«Рейнджерс»

14.03.2025«Миннесота»

2:3 ОТ

«Рейнджерс»

12.03.2025«Виннипег»

2:1

«Рейнджерс»

10.03.2025«Рейнджерс»

3:7

«Коламбус»

Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.03.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

13.03.2025«Калгари»

3:4 Б

«Ванкувер»

09.03.2025«Калгари»

1:0

«Монреаль»

07.03.2025«Даллас»

3:2 ОТ

«Калгари»

05.03.2025«Филадельфия»

3:6

«Калгари»

Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Калгари»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.11.2024«Калгари»

3:2

«Рейнджерс»

13.02.2024«Рейнджерс»

2:0

«Калгари»

25.10.2023«Калгари»

1:3

«Рейнджерс»

19.02.2023«Калгари»

3:2 ОТ

«Рейнджерс»

07.02.2023«Рейнджерс»

5:4 ОТ

«Калгари»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Калгари»

Показатель

Бомбардир (очки)Панарин72

Юбердо

49

Снайпер (голы)Панарин29

Юбердо

25

Ассистент (передачи)Фокс44

Уигар

32

Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.77

Вольф

2.54

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6724530629194-21170
12. Айлендерс6624421728179-19668
13. Бостон6823701730184-21868
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6531413620185-16981
7. Миннесота6729532325184-19379
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6524332924169-19071
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Рейнджерс»: Эдстрем (травма)

«Калгари»: Зари (дисквалификация). Кирклэнд, Манта, Баклунд (все - травма)

Прогноз на матч

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Обе команды находятся в турнирной таблице на грани попадания в плей-офф, но не являются фаворитами в своих конференциях в борьбе за путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Каждое набранное очко в такой ситуации на вес золота.

Рассуждать о балансе сил соперников не имеет смысла. Потенциал команд вполне сопоставим. Мотивации хоть отбавляй у каждого. Не станем гадать над именем победителя на «Мэдисон Сквер Гарден», а обратимся к общей результативности. В четырех последних встречах «Рейнджерс» м «Калгари» планка в шесть голов на двоих не была преодолена ни разу. Учитывая высокую ответственность за результат и стоимость очков, предположим, что не случится этого и в этот раз. Будем рассчитывать, что первой звездой матча станет голкипер Игорь Шестеркин, а не бомбардир Артемий Панарин.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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FONBET установил за победу «Рейнджеров» в основное время коэффициент 2.08. Сыгравшая ставка на выигрыш гостей будет увеличена троекратно. На ничью можно заключить пари за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Артемий Панарин?

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Лидер атак «Рейнджеров» не фигурирует в списке травмированных игроков и непременно должен появиться на льду.

Выйдут ли «Рейнджерс» и «Калгари» в плей-офф?

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На попадание «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли можно сделать ставку с коэффициентом 2.25. Пролет мимо плей-офф команды Панарина котируется за 1.65. У «Флэймз» эти цифры соответственно 2.70 и 1.45.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 35.00. На «Калгари» - 75.00.

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