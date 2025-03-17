Рейнджерс — Калгари, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды находятся в турнирной таблице на грани попадания в плей-офф, но не являются фаворитами в своих конференциях в борьбе за путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Каждое набранное очко в такой ситуации на вес золота.

Рассуждать о балансе сил соперников не имеет смысла. Потенциал команд вполне сопоставим. Мотивации хоть отбавляй у каждого. Не станем гадать над именем победителя на «Мэдисон Сквер Гарден», а обратимся к общей результативности. В четырех последних встречах «Рейнджерс» м «Калгари» планка в шесть голов на двоих не была преодолена ни разу. Учитывая высокую ответственность за результат и стоимость очков, предположим, что не случится этого и в этот раз. Будем рассчитывать, что первой звездой матча станет голкипер Игорь Шестеркин, а не бомбардир Артемий Панарин.