Рейнджерс — Калгари, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на среду, 19 марта, «Рейнджерс» встретится в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари». Матч на льду «Мэдисон Сквер Гарден» обещает быть очень жарким. Хозяева площадки ведут отчаянную борьбу за восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, являющуюся проходной в плей-офф. У канадского клуба идентичная ситуация на Западе.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
19.03.2025, Ср
02:00 МСК
«Калгари Флэймз»
|П1 - 2.08
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|13
|11
|62-67
|«Калгари»
|11
|13
|67-62
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Рейнджерс»
1:3
«Эдмонтон»
|16.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Рейнджерс»
|14.03.2025
|«Миннесота»
2:3 ОТ
«Рейнджерс»
|12.03.2025
|«Виннипег»
2:1
«Рейнджерс»
|10.03.2025
|«Рейнджерс»
3:7
«Коламбус»
Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.03.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
|13.03.2025
|«Калгари»
3:4 Б
«Ванкувер»
|09.03.2025
|«Калгари»
1:0
«Монреаль»
|07.03.2025
|«Даллас»
3:2 ОТ
«Калгари»
|05.03.2025
|«Филадельфия»
3:6
«Калгари»
Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Калгари»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.11.2024
|«Калгари»
3:2
«Рейнджерс»
|13.02.2024
|«Рейнджерс»
2:0
«Калгари»
|25.10.2023
|«Калгари»
1:3
«Рейнджерс»
|19.02.2023
|«Калгари»
3:2 ОТ
«Рейнджерс»
|07.02.2023
|«Рейнджерс»
5:4 ОТ
«Калгари»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Калгари»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|72
Юбердо
49
|Снайпер (голы)
|Панарин
|29
Юбердо
25
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|44
Уигар
32
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.77
Вольф
2.54
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|12. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|13. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|65
|31
|4
|1
|3
|6
|20
|185-169
|81
|7. Миннесота
|67
|29
|5
|3
|2
|3
|25
|184-193
|79
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|65
|24
|3
|3
|2
|9
|24
|169-190
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Рейнджерс»: Эдстрем (травма)
«Калгари»: Зари (дисквалификация). Кирклэнд, Манта, Баклунд (все - травма)
Обе команды находятся в турнирной таблице на грани попадания в плей-офф, но не являются фаворитами в своих конференциях в борьбе за путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Каждое набранное очко в такой ситуации на вес золота.
Рассуждать о балансе сил соперников не имеет смысла. Потенциал команд вполне сопоставим. Мотивации хоть отбавляй у каждого. Не станем гадать над именем победителя на «Мэдисон Сквер Гарден», а обратимся к общей результативности. В четырех последних встречах «Рейнджерс» м «Калгари» планка в шесть голов на двоих не была преодолена ни разу. Учитывая высокую ответственность за результат и стоимость очков, предположим, что не случится этого и в этот раз. Будем рассчитывать, что первой звездой матча станет голкипер Игорь Шестеркин, а не бомбардир Артемий Панарин.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
FONBET установил за победу «Рейнджеров» в основное время коэффициент 2.08. Сыгравшая ставка на выигрыш гостей будет увеличена троекратно. На ничью можно заключить пари за 4.20.
Лидер атак «Рейнджеров» не фигурирует в списке травмированных игроков и непременно должен появиться на льду.
На попадание «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли можно сделать ставку с коэффициентом 2.25. Пролет мимо плей-офф команды Панарина котируется за 1.65. У «Флэймз» эти цифры соответственно 2.70 и 1.45.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 35.00. На «Калгари» - 75.00.
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