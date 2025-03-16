Райо Вальекано - Реал Сосьедад, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
16 марта в рамках 28-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет в Мадриде «Реал Сосьедад». Соседи по турнирной таблице на данный момент не входят в группу основных претендентов на путевки в еврокубки, но победитель встречи может значительному повысить свои шансы на участие в их дележе на финише сезона. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Райо Вальекано» (Мадрид)
16.03.2024, Вс
20:30 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
|П1 - 2.39
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Турнир: Чемпионат Испании, 28-й тур
Стадион: «Вальекас» (Мадрид, Испания)
Главный арбитр: Алехандро Муньис Руис
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Райо Вальекано»
|15
|14
|22
|63-86
|«Реал Сосьедад»
|71
|36
|71
|86-63
Последние пять матчей «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|01.03.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Севилья»
Примера
|22.02.2025
|«Райо Вальекано»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
|07.02.2025
|«Райо Вальекано»
1:0
«Вальядолид»
Примера
Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
|4:1
|«Реал Сосьедад»
|Лига Европы
|09.03.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Севилья»
Примера
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2025
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Райо Вальекано»
Кубок Испании
|18.08.2024
|«Реал Сосьедад»
1:2
«Райо Вальекано»
Примера
|27.01.2024
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Райо Вальекано»
Примера
|29.10.2023
|«Райо Вальекано»
2:2
«Реал Сосьедад»
Примера
|22.04.2023
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
Прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»
После 27-ми туров соперники расположились в самом центре турнирной таблицы. «Райо Вальекано» на 10-й строчке, «Реал Сосьедад» - на 11-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|2. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|3. Атлетико
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4. Атлетик
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5. Вильярреал
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|6. Бетис
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7. Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8. Сельта
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9. Севилья
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|10. Райо Вальекано
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|11. Реал Сосьедад
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12. Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|13. Хетафе
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|14. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15. Эспаньол
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16. Валенсия
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17. Алавес
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18. Леганес
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|19. Лас-Пальмас
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20. Вальядолид
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
Соседи по турнирной таблице еще не потеряли шансы попасть в зону еврокубков, но с каждым туром континентальные перспективы становятся все более призрачными. «Райо Вальекано» в четырех своих последних матчах Ла Лиги набрал лишь одно очко, а «Реал Сосьедад» в предыдущих пяти играх уступил четыре раза. Единственный раз на заданном временном отрезке сан-себастьянцы избежали поражения в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Это не помогло испанскому клубу пройти в четвертьфинал. На «Олд Траффорд» «манкунианцы» разгромили гостей (4:1).
Цена трех очков в предстоящей игре крайне высока, но не только повышенная ответственность за результат способна негативно отразиться на общей результативности. «Реал Сосьедад» имеет абсолютно худший показатель в Ла Лиге по забитым голам (23 в 28 матчах), да и «Райо Вальекано» не часто радует зрителей забитыми мячам (29 - 29). Есть основания предполагать, что и воскресная встреча в Мадриде станет «низовой», а исход матча может решить один единственный гол. Если таковой вообще случится.
Прогноз на матч «Вильярреал» - «Реал»
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. На спортивных порталах доступны текстовые трансляции.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Райо Вальекано»: Мумин, Камельо, Паласон, Нтекья (все - травма)
«Реал Сосьедад»: Захарян, Пачеко, Сучич, Мендес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Райо Вальекано» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Райо Вальекано»
«Реал Сосьедад»
Позиция
|Вратарь
|13. Баталья
1. Ремиро
Вратарь
|Защитник
|2. Рациу
27. Арамбуру
Защитник
|Защитник
|24. Лежен
5. Субельдия
Защитник
|Защитник
|16. Мумин
21. Агер
Защитник
|Защитник
|3. Чаварриа
12. Лопес
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сисс
4. Субименди
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Диас
22. Туррьендес
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Эспино
28. Марин
Полузащитник
|Нападающий
|13. Гумбау
14. Кубо
Нападающий
|Нападающий
|21. Эмбарба
11. Марин
Бекер
|Нападающий
|18. Гарсия
10. Оярсабаль
Нападающий
|Главный тренер
|Иньиго Перес
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Эксперты Winline предлагают одинаковый коэффициент (5.20) на ничью 1:1 и победу хозяев 1:0. Если после финального свистка на табло будут гореть нули, то ставка на этот счет будет рассчитана по коэффициенту 5.40.
У российского полузащитника на одной из последних тренировок команды вновь возникли проблемы с прямой мышцей правого бедра и игрок отправился к клубным докторам. Его участие в предстоящей игре маловероятно. В текущем сезоне Захарян принял участие в четырех матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Букмекеры полагают, что встреча не должна завершиться нулевой ничьей. На то, что будет забит хотя бы один гол (ТБ 0.5) можно поставить за 1.10. А вот рассчитывать на голевое пиршество не стоит. ТМ 2.5 - скромные 1.44.
Партнерский проект