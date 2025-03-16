Райо Вальекано - Реал Сосьедад, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Соседи по турнирной таблице еще не потеряли шансы попасть в зону еврокубков, но с каждым туром континентальные перспективы становятся все более призрачными. «Райо Вальекано» в четырех своих последних матчах Ла Лиги набрал лишь одно очко, а «Реал Сосьедад» в предыдущих пяти играх уступил четыре раза. Единственный раз на заданном временном отрезке сан-себастьянцы избежали поражения в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Это не помогло испанскому клубу пройти в четвертьфинал. На «Олд Траффорд» «манкунианцы» разгромили гостей (4:1).

Цена трех очков в предстоящей игре крайне высока, но не только повышенная ответственность за результат способна негативно отразиться на общей результативности. «Реал Сосьедад» имеет абсолютно худший показатель в Ла Лиге по забитым голам (23 в 28 матчах), да и «Райо Вальекано» не часто радует зрителей забитыми мячам (29 - 29). Есть основания предполагать, что и воскресная встреча в Мадриде станет «низовой», а исход матча может решить один единственный гол. Если таковой вообще случится.