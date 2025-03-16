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16 марта 7:37ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Райо Вальекано - Реал Сосьедад, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Захарян вновь вне игры
Руслан Ипполитов

16 марта в рамках 28-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет в Мадриде «Реал Сосьедад». Соседи по турнирной таблице на данный момент не входят в группу основных претендентов на путевки в еврокубки, но победитель встречи может значительному повысить свои шансы на участие в их дележе на финише сезона. Разбираемся в предматчевых раскладах.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Райо Вальекано» (Мадрид) 

16.03.2024, Вс

20:30 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 2.39

Х - 3.00

П2 - 3.30

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Турнир:  Чемпионат Испании, 28-й тур

Стадион:  «Вальекас» (Мадрид, Испания)

Главный арбитр: Алехандро Муньис Руис

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Райо Вальекано» 15142263-86
«Реал Сосьедад»71367186-63

Последние пять матчей «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

01.03.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Севилья»

Примера

22.02.2025«Райо Вальекано»

0:1

«Вильярреал»

Примера

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

07.02.2025«Райо Вальекано»

 1:0

«Вальядолид»

Примера

Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Манчестер Юнайтед»4:1«Реал Сосьедад»Лига Европы
09.03.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Севилья»

Примера

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«Барселона»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2025«Реал Сосьедад»

3:1

«Райо Вальекано»

Кубок Испании

18.08.2024«Реал Сосьедад»

1:2

«Райо Вальекано»

Примера

27.01.2024«Реал Сосьедад»

0:0

«Райо Вальекано»

Примера

29.10.2023«Райо Вальекано»

2:2

«Реал Сосьедад»

Примера

22.04.2023«Реал Сосьедад»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

Прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»

Турнирное положение

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После 27-ми туров соперники расположились в самом центре турнирной таблицы. «Райо Вальекано» на 10-й строчке, «Реал Сосьедад» - на 11-й.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид28186459-2760
2. Барселона26183571-2557
3. Атлетико27168344-1856
4. Атлетик271310445-2449
5. Вильярреал27128749-3844
6. Бетис27118835-3341
7. Мальорка281171028-3440
8. Сельта281161141-4139
9. Севилья2799932-3636
10. Райо Вальекано2799929-2936
11. Реал Сосьедад271041323-2834
12. Жирона28971236-4134
13. Хетафе27891023-2233
14. Осасуна26712732-3733
15. Эспаньол27771326-3928
16. Валенсия286101231-4628
17. Алавес28691332-4227
18. Леганес27691224-4027
19. Лас-Пальмас28671532-4725
20. Вальядолид28442018-6316

Прогноз на матч

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Соседи по турнирной таблице еще не потеряли шансы попасть в зону еврокубков, но с каждым туром континентальные перспективы становятся все более призрачными. «Райо Вальекано» в четырех своих последних матчах Ла Лиги набрал лишь одно очко, а «Реал Сосьедад» в предыдущих пяти играх уступил четыре раза. Единственный раз на заданном временном отрезке сан-себастьянцы избежали поражения в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Это не помогло испанскому клубу пройти в четвертьфинал. На «Олд Траффорд» «манкунианцы» разгромили гостей (4:1).

Цена трех очков в предстоящей игре крайне высока, но не только повышенная ответственность за результат способна негативно отразиться на общей результативности. «Реал Сосьедад» имеет абсолютно худший показатель в Ла Лиге по забитым голам (23 в 28 матчах), да и «Райо Вальекано» не часто радует зрителей забитыми мячам (29 - 29). Есть основания предполагать, что и воскресная встреча в Мадриде станет «низовой», а исход матча может решить один единственный гол. Если таковой вообще случится.

Прогноз на матч «Вильярреал» - «Реал»

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. На спортивных порталах доступны текстовые трансляции.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Райо Вальекано»: Мумин, Камельо, Паласон, Нтекья (все - травма)

«Реал Сосьедад»: Захарян, Пачеко, Сучич, Мендес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Райо Вальекано» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад»

Позиция

Вратарь13. Баталья

1. Ремиро

Вратарь

Защитник2. Рациу

27. Арамбуру

Защитник

Защитник24. Лежен

5. Субельдия

Защитник

Защитник16. Мумин

21. Агер

Защитник

Защитник3. Чаварриа

12. Лопес

Полузащитник

Полузащитник6. Сисс

4. Субименди

Полузащитник

Полузащитник 4. Диас

22. Туррьендес

Полузащитник 

Полузащитник22. Эспино

28. Марин

Полузащитник

Нападающий13. Гумбау

14. Кубо

Нападающий

Нападающий21. Эмбарба

11. Марин

Бекер

Нападающий18. Гарсия

10. Оярсабаль

Нападающий

Главный тренерИньиго Перес

Иманол Альгуасиль

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В этой паре нет явного фаворита, хотя букмекеры и отдают цифровое предпочтение хозяевам поля. Winline гарантировано утроит номинал успешной ставки на ничью. На выигрыш «Райо Вальекано» установлен коэффициент 2.39, успех гостей идет за 3.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Райо Вальекано» - «Реал Сосьедад»?

Эксперты Winline предлагают одинаковый коэффициент (5.20) на ничью 1:1 и победу хозяев 1:0. Если после финального свистка на табло будут гореть нули, то ставка на этот счет будет рассчитана по коэффициенту 5.40.

Сыграет ли Арсен Захарян?

У российского полузащитника на одной из последних тренировок команды вновь возникли проблемы с прямой мышцей правого бедра и игрок отправился к клубным докторам. Его участие в предстоящей игре маловероятно. В текущем сезоне Захарян принял участие в четырех матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.  

Будет ли много голов в матче «Райо Вальекано» - «Реал Сосьедад»?

Букмекеры полагают, что встреча не должна завершиться нулевой ничьей. На то, что будет забит хотя бы один гол (ТБ 0.5) можно поставить за 1.10. А вот рассчитывать на голевое пиршество не стоит. ТМ 2.5 - скромные 1.44.  

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