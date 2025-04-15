Реал Мадрид - Арсенал, 16 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Пожалуй, главная интрига четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сводится к вопросу: способен ли действующий обладатель трофея на полновесный камбэк после 0:3? Здесь рассуждаем о шансах мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» в конкретной игре и двухматчевом противостоянии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид, Испания)
16.04.2025, Ср
22:00 МСК
«Арсенал» (Лондон, Англия)
|П1 - 1.67
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
Прогноз на матч «Астон Вилла» - ПСЖ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Арсенал»
|2
|1
|0
|4-0
|«Реал»
|0
|1
|2
|0-4
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Алавес»
0:1
«Реал»
Примера
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Реал»
1:2
«Валенсия»
Примера
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Реал»
3:2
«Леганес»
Примера
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Арсенал»
1:1
«Брентфорд»
АПЛ
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Эвертон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.04.2025
|«Арсенал»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4
15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла» – ПСЖ. Первый матч - 1:3
16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3
16.04.2025. 22:00. «Интер» – «Бавария». Первый матч - 2:1
Разгром «Реала» на «Эмирейтс» - безоговорочно главная сенсация четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. В одном из главных матчей сезона Мбаппе, Винисиус и Беллингем ни разу не сумели вскрыть ворота уроженца Барселоны Давида Райя. В свою очередь Тибо Куртуа получил за тайм три мяча (два - со стандартов от Деклана Райса). Мадрид не раз выпутывался из тяжелейших турнирных передряг, но совершить очередное чудесное спасение ему будет невероятно сложно.
От хозяев требуется ответить «Арсеналу» зеркально - не менее крупной победой. В этом сезоне еще ни одному сопернику лондонцев такого не удалось. Более чем в два мяча «канониры» никому не уступали. В последний раз при Артете они проигрывали больнее еще в мае 2023 года - 0:3 от «Брайтона». Понятно, что нынешний «Арсенал» гораздо крепче самого себя двухлетней давности.
Но «Реал» всегда остается «Реалом». Эта команда обладает не только колоссальным игровым ресурсом, но и огромнейшим турнирным опытом. В среду хозяева обрушат на соперника девятый вал атак. Сейчас это однозначно главный матч весны для армады Анчелотти. Полагаем, что как минимум пару мячей мадридские звезды дома забьют. С таким подбором исполнителей - обязаны забивать.
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Потери
«Реал»: Камавинга (дисквалификация), Карвахаль, Милитао, Менди (все - травмы)
«Арсенал»: Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Реал»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|22. Райя
|Вратарь
|Защитник
|17. Васкес
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|15. Кивер
|Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Родриго
|53. Нванери
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мбаппе
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Микель Артета
|Главный тренер
Компания FONBET оценила вероятность успеха хозяев в матче коэффициентом 1.67. Выигрыш гостей котируется за 4.60. Ничья идет за 4.20.
На проход клубного чемпиона Европы в полуфинал можно поставить за 5.80. Предложение на англичан на этом рынке гораздо скромнее - 1.13.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.50 установлен на ничью 1:1.
В полуфинале победителя испанско-английского противостояния ждет лучшая команда из пары «Астон Вилла» - ПСЖ.
Перед ответными четвертьфиналами явных фаворитов у букмекеров два - «Барселона» (коэффициент на победу 3.20) и «Пари Сен-Жермен» (3.40). «Арсенал» в этом топе пока только третий (4.50), а «Реал» - шестой (20.00).
Партнерский проект