Реал Мадрид - Арсенал, 16 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Разгром «Реала» на «Эмирейтс» - безоговорочно главная сенсация четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. В одном из главных матчей сезона Мбаппе, Винисиус и Беллингем ни разу не сумели вскрыть ворота уроженца Барселоны Давида Райя. В свою очередь Тибо Куртуа получил за тайм три мяча (два - со стандартов от Деклана Райса). Мадрид не раз выпутывался из тяжелейших турнирных передряг, но совершить очередное чудесное спасение ему будет невероятно сложно.

От хозяев требуется ответить «Арсеналу» зеркально - не менее крупной победой. В этом сезоне еще ни одному сопернику лондонцев такого не удалось. Более чем в два мяча «канониры» никому не уступали. В последний раз при Артете они проигрывали больнее еще в мае 2023 года - 0:3 от «Брайтона». Понятно, что нынешний «Арсенал» гораздо крепче самого себя двухлетней давности.

Но «Реал» всегда остается «Реалом». Эта команда обладает не только колоссальным игровым ресурсом, но и огромнейшим турнирным опытом. В среду хозяева обрушат на соперника девятый вал атак. Сейчас это однозначно главный матч весны для армады Анчелотти. Полагаем, что как минимум пару мячей мадридские звезды дома забьют. С таким подбором исполнителей - обязаны забивать.