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14 апреля 4:59ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Реал Мадрид - Арсенал, 16 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

У магии «Реала» еще не истек срок годности?
Валентин Васильев

Пожалуй, главная интрига четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сводится к вопросу: способен ли действующий обладатель трофея на полновесный камбэк после 0:3? Здесь рассуждаем о шансах  мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» в конкретной игре и двухматчевом противостоянии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания) 

16.04.2025, Ср

22:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 1.67

Х - 4.20

П2 - 4.60

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

Прогноз на матч «Астон Вилла» - ПСЖ

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Арсенал»2104-0
«Реал»0120-4

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Алавес»

0:1

«Реал»

Примера

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

05.04.2025«Реал»

1:2

«Валенсия»

Примера

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

29.03.2025«Реал»

3:2

«Леганес»

Примера

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Арсенал»

1:1

«Брентфорд»

АПЛ

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

05.04.2025«Эвертон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.04.2025«Арсенал»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

16.03.2025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

Календарь игр

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1/4 финала  

15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4

15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла»  – ПСЖ. Первый матч - 1:3  

16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3  

16.04.2025. 22:00. «Интер»   – «Бавария». Первый матч - 2:1   

Прогноз на матч

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Разгром «Реала» на «Эмирейтс» - безоговорочно главная сенсация четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. В одном из главных матчей сезона Мбаппе, Винисиус и Беллингем ни разу не сумели вскрыть ворота уроженца Барселоны Давида Райя. В свою очередь Тибо Куртуа получил за тайм три мяча (два - со стандартов от Деклана Райса). Мадрид не раз выпутывался из тяжелейших турнирных передряг, но совершить очередное чудесное спасение ему будет невероятно сложно. 

От хозяев требуется ответить «Арсеналу» зеркально - не менее крупной победой. В этом сезоне еще ни одному сопернику лондонцев такого не удалось. Более чем в два мяча «канониры» никому не уступали. В последний раз при Артете они проигрывали больнее еще в мае 2023 года - 0:3 от «Брайтона». Понятно, что нынешний «Арсенал» гораздо крепче самого себя двухлетней давности.

Но «Реал» всегда остается «Реалом». Эта команда обладает не только колоссальным игровым ресурсом, но и огромнейшим турнирным опытом. В среду хозяева обрушат на соперника девятый вал атак. Сейчас это однозначно главный матч весны для армады Анчелотти. Полагаем, что как минимум пару мячей мадридские звезды дома забьют. С таким подбором исполнителей - обязаны забивать.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России трансляцию матчей Лиги чемпионов официально осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Камавинга (дисквалификация), Карвахаль, Милитао, Менди (все - травмы)

«Арсенал»: Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Арсенал»:

Позиция«Реал»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Куртуа22. РайяВратарь
Защитник17. Васкес49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник22. Рюдигер15. КиверЗащитник
Защитник35. Асенсио2. СалибаЗащитник
Защитник20. Фран Гарсия12. ТимберЗащитник
Полузащитник 14. Тчуамени 5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде41. РайсПолузащитник 
Полузащитник10. Модрич 8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник11. Родриго53. НванериПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор19. ТроссардПолузащитник
Нападающий9. Мбаппе30. СтерлингНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET оценила вероятность успеха хозяев в матче коэффициентом 1.67. Выигрыш гостей котируется за 4.60. Ничья идет за 4.20.

На проход клубного чемпиона Европы в полуфинал можно поставить за 5.80. Предложение на англичан на этом рынке гораздо скромнее - 1.13.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Арсенал»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.50 установлен на ничью 1:1. 

С кем сыграет победитель противостояния «Реал» - «Арсенал»?

В полуфинале победителя испанско-английского противостояния ждет лучшая команда из пары «Астон Вилла» - ПСЖ.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Перед ответными четвертьфиналами явных фаворитов у букмекеров два - «Барселона» (коэффициент на победу 3.20) и «Пари Сен-Жермен» (3.40). «Арсенал» в этом топе пока только третий (4.50), а «Реал» - шестой (20.00).

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