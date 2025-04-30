Реал Мадрид — Сельта, 4 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 4 мая, в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» принимает на своем поле «Сельту». Команда Карло Анчелотти уступила «Барсе» в финале национального Кубка и готовится к очередной встречей с каталонцами, которая станет определяющей в чемпионской гонке Примеры. Права на ошибку в матче с командой из Виго у столичного клуба нет. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 34-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Реал»
81
21
34
319-170
|«Сельта»
34
21
81
170-319
Последние пять матчей «Сельты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Сельта»
3:0
«Вильярреал»
Примера
|19.04.2025
|«Барселона»
4:3
«Сельта»
Примера
|12.04.2025
|«Сельта»
0:2
«Эспаньол»
Примера
|05.04.2025
|«Мальорка»
1:2
«Сельта»
Примера
|31.03.2025
|«Сельта»
1:1
«Лас-Пальмас»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 ДВ
«Реал»
Кубок Испании
|23.04.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Примера
|20.04.2025
|«Реал»
1:0
«Атлетик»
Примера
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|13.04.2025
|«Алавес»
0:1
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Сельты» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2025
|«Реал»
5:2 ДВ
«Сельта»
Кубок Испании
|19.10.2024
|«Сельта»
1:2
«Реал»
Примера
|10.03.2024
|«Реал»
4:0
«Сельта»
Примера
|25.08.2023
|«Сельта»
0:1
«Реал»
Примера
|22.04.2023
|«Реал»
2:0
«Сельта»
Примера
«Реал» после 33-х туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. «Сельта» занимает 7-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|2. Реал Мадрид
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|3. Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|4. Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|5. Вильярреал
|33
|15
|10
|8
|56-45
|55
|6. Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|7. Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|8. Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|9. Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|10. Реал Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|11. Райо Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|12. Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|13. Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|35-42
|39
|14. Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|15. Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|16. Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|17. Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|18. Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|19. Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|20. Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
В десяти предыдущих встречах этих команд победу неизменно праздновал «Реал». В последний раз «Сельта» набирала очки в играх со «сливочными» в феврале 2020-го года (2:2). Последняя победа команды из Виго над мадридским грандом в Ла Лиге случилась более десяти лет назад - 11 мая 2014 года (2:0). Но на этот раз, пусть статистика и неумолима к «Сельте», у сверхмотивированного аутсайдера шансы имеются.
«Сельта» ведет сражение за еврокубки. Перед 34-м туром команда Клаудио Хиральдеса занимает место в еврокубковой зоны, из которой, впрочем, может вылететь уже по итогам этого игрового уикенда. На финише предстоит ожесточенная борьба за путевки в европейские соревнования, участие в которой примет приличное количество конкурентов. Команда из Виго в этом списке не выглядит записным фаворитом, так что пытаться зацепить очки «Сельте» надо пытаться даже в матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».
«Сливочные» играют с клубом из Виго аккурат между двух встреч с «Барселоной». Первое Эль-Классико на неделе, которое случилось в рамках финала Кубка Испании, уже проиграно. Впереди ключевой матч чемпионской гонки, который пройдет через тур в Барселоне. Даже победа в гостях на каталонцами оставит команде из Мадрида лишь призрачные шансы на чемпионство, но любой другой вариант гарантированно приведет к триумфу «Барсы». Впрочем, выезда в Барселону можно и не ждать, если потерять очки в матче с «Сельтой».
Команда Карло Анчелотти утомлена, что было заметно невооруженным глазом в кубковом финале. Но и командный, и индивидуальный класс игроков, помноженные на опыт и амбициозность мадридского клуба, не позволяют усомниться в победе «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Выбираем выигрыш «сливочных» при общей результативности не ниже трех голов. Забитых мячей может быть гораздо больше, но, учитывая скромные показатели мадридцев в атаке в последних играх, перестрахуемся.
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Потери
«Сельта»: Эль-Абделлауи, Старфельт (травма)
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга, Рюдигер (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:
|Позиция
|«Реал»
«Сельта»
Позиция
|Вратарь
|26. Гонсалес
13. Гуайта
Вратарь
|Защитник
|17. Васкес
20. Алонсо
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
24. Домингес
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
32. Родригес
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
3. Мингеса
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
5. Каррейра
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
6. Мориба
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
8. Бельтран
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
12. Гонсалес
Нападающий
|Нападающий
|11. Родриго
10. Аспас
Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
18. Дуран
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.35. Успешная ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 7.40. Заключить пари на ничью можно за 5.60.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) предложен за выигрыш «Реала» 2:0 и 2:1.
«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.12. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 5.00, а на «Атлетико» - за 1000.00.
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