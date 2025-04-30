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29 апреля 10:16ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид — Сельта, 4 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Команда Анчелотти не имеет права терять очки перед Эль-Классико
Руслан Ипполитов
Реал - Сельта.jpg
Реал - Сельта.jpg

В воскресенье, 4 мая, в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» принимает на своем поле «Сельту». Команда Карло Анчелотти  уступила «Барсе» в финале национального Кубка и готовится к очередной встречей с каталонцами, которая станет определяющей в чемпионской гонке Примеры. Права на ошибку в матче с командой из Виго у столичного клуба нет. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

04.05.2025, Вс

15:00 МСК

«Сельта» (Виго) 

П1 - 1.65

Х - 3.90

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 34-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Реал»

81

21

34

319-170

«Сельта»

34

21

81

170-319

Последние пять матчей «Сельты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Сельта»

3:0

«Вильярреал»

Примера

19.04.2025«Барселона»

4:3

«Сельта»

Примера

12.04.2025«Сельта»

0:2

«Эспаньол»

Примера

05.04.2025«Мальорка»

1:2

«Сельта»

Примера

31.03.2025«Сельта»

1:1

«Лас-Пальмас»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Барселона»

3:2 ДВ

«Реал»

Кубок Испании

23.04.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Примера

20.04.2025«Реал»

1:0

«Атлетик»

Примера

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

13.04.2025«Алавес»

0:1

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Сельты» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2025«Реал»

5:2 ДВ

«Сельта»

Кубок Испании

19.10.2024«Сельта»

1:2

«Реал»

Примера

10.03.2024«Реал»

4:0

«Сельта»

Примера

25.08.2023«Сельта»

0:1

«Реал»

Примера

22.04.2023«Реал»

2:0

«Сельта»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» после 33-х туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. «Сельта» занимает 7-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона33244589-3276
2. Реал Мадрид33226566-3172
3. Атлетико33199556-2766
4. Атлетик331612550-2660
5. Вильярреал331510856-4555
6. Бетис33159950-4154
7. Сельта331371350-4946
8. Осасуна331014940-4644
9. Мальорка331281331-3844
10. Реал Сосьедад331261532-3742
11. Райо Вальекано3310111235-4241
12. Хетафе331091431-3039
13. Эспаньол331091435-4239
14. Валенсия339121237-4939
15. Севилья339101435-4437
16. Жирона33981640-5235
17. Алавес338101535-4634
18. Лас-Пальмас33881738-5332
19. Леганес336121530-4930
20. Вальядолид33442524-8116

Прогноз на матч

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В десяти предыдущих встречах этих команд победу неизменно праздновал «Реал». В последний раз «Сельта» набирала очки в играх со «сливочными» в феврале 2020-го года (2:2). Последняя победа команды из Виго над мадридским грандом в Ла Лиге случилась более десяти лет назад - 11  мая 2014 года (2:0). Но на этот раз, пусть статистика и неумолима к «Сельте», у сверхмотивированного аутсайдера шансы имеются.

«Сельта» ведет сражение за еврокубки. Перед 34-м туром команда Клаудио Хиральдеса занимает место в еврокубковой зоны, из которой, впрочем, может вылететь уже по итогам этого игрового уикенда. На финише предстоит ожесточенная борьба за путевки в европейские соревнования, участие в которой примет приличное количество конкурентов. Команда из Виго в этом списке не выглядит записным фаворитом, так что пытаться зацепить очки «Сельте» надо пытаться даже в матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Сливочные» играют с клубом из Виго аккурат между двух встреч с «Барселоной». Первое Эль-Классико на неделе, которое случилось в рамках финала Кубка Испании, уже проиграно. Впереди ключевой матч чемпионской гонки, который пройдет через тур в Барселоне. Даже победа в гостях на каталонцами оставит команде из Мадрида лишь призрачные шансы на чемпионство, но любой другой вариант гарантированно приведет к триумфу «Барсы». Впрочем, выезда в Барселону можно и не ждать, если потерять очки в матче с «Сельтой».

Команда Карло Анчелотти утомлена, что было заметно невооруженным глазом в кубковом финале. Но и командный, и индивидуальный класс игроков, помноженные на опыт и амбициозность мадридского клуба, не позволяют усомниться в победе «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».  Выбираем выигрыш «сливочных» при общей результативности не ниже трех голов. Забитых мячей может быть гораздо больше, но, учитывая скромные показатели мадридцев в атаке в последних играх, перестрахуемся.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
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Составы команд

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Потери

«Сельта»: Эль-Абделлауи, Старфельт (травма)

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга, Рюдигер (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:

Позиция«Реал»

«Сельта»

Позиция

Вратарь26. Гонсалес

13. Гуайта

Вратарь

Защитник17. Васкес

20. Алонсо

Защитник

Защитник14. Тчуамени

24. Домингес

Защитник

Защитник35. Асенсио

32. Родригес

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия

3. Мингеса

Защитник

Полузащитник10. Модрич

5. Каррейра

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

6. Мориба

Полузащитник 

Полузащитник6. Камавинга

8. Бельтран

Полузащитник

Нападающий5. Беллингем

12. Гонсалес

Нападающий

Нападающий11. Родриго

10. Аспас

Нападающий

Нападающий7. Винисиус Жуниор

18. Дуран

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Клаудио Хиральдес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.35. Успешная ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 7.40. Заключить пари на ничью можно за 5.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Сельта»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) предложен за выигрыш «Реала» 2:0 и 2:1.

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Сельта»?

«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.12. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 5.00, а на «Атлетико» - за 1000.00.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных