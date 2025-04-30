Реал Мадрид — Сельта, 4 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В десяти предыдущих встречах этих команд победу неизменно праздновал «Реал». В последний раз «Сельта» набирала очки в играх со «сливочными» в феврале 2020-го года (2:2). Последняя победа команды из Виго над мадридским грандом в Ла Лиге случилась более десяти лет назад - 11 мая 2014 года (2:0). Но на этот раз, пусть статистика и неумолима к «Сельте», у сверхмотивированного аутсайдера шансы имеются.

«Сельта» ведет сражение за еврокубки. Перед 34-м туром команда Клаудио Хиральдеса занимает место в еврокубковой зоны, из которой, впрочем, может вылететь уже по итогам этого игрового уикенда. На финише предстоит ожесточенная борьба за путевки в европейские соревнования, участие в которой примет приличное количество конкурентов. Команда из Виго в этом списке не выглядит записным фаворитом, так что пытаться зацепить очки «Сельте» надо пытаться даже в матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Сливочные» играют с клубом из Виго аккурат между двух встреч с «Барселоной». Первое Эль-Классико на неделе, которое случилось в рамках финала Кубка Испании, уже проиграно. Впереди ключевой матч чемпионской гонки, который пройдет через тур в Барселоне. Даже победа в гостях на каталонцами оставит команде из Мадрида лишь призрачные шансы на чемпионство, но любой другой вариант гарантированно приведет к триумфу «Барсы». Впрочем, выезда в Барселону можно и не ждать, если потерять очки в матче с «Сельтой».

Команда Карло Анчелотти утомлена, что было заметно невооруженным глазом в кубковом финале. Но и командный, и индивидуальный класс игроков, помноженные на опыт и амбициозность мадридского клуба, не позволяют усомниться в победе «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Выбираем выигрыш «сливочных» при общей результативности не ниже трех голов. Забитых мячей может быть гораздо больше, но, учитывая скромные показатели мадридцев в атаке в последних играх, перестрахуемся.