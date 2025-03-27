Реал Мадрид - Леганес, 29 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В первом матче после мартовского «окна ФИФА» мадридский «Реал» принимает «Леганес». Встречи клубов после игр сборных часто преподносят сюрпризы. Избежит ли чемпион Испании внеплановых потерь дома?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
29.03.2024, Сб
23:00 МСК
«Леганес»
|П1 - 1.17
Турнир: чемпионат Испании, 29-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|12
|2
|2
|41-17
|«Леганес»
|2
|2
|12
|17-41
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Вильярреал»
1:2
«Реал»
Примера
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0, пен. 2:4
«Реал»
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Леганеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Леганес»
2:3
«Бетис»
Примера
|08.03.2025
|«Сельта»
2:1
«Леганес»
Примера
|02.03.2025
|«Леганес»
1:0
«Хетафе»
Примера
|23.02.2025
|«Реал Сосьедад»
3:0
«Леганес»
Примера
|15.02.2025
|«Леганес»
3:3
«Алавес»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Леганеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Леганес»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|24.11.2024
|«Леганес»
0:3
«Реал»
Примера
|19.07.2020
|«Леганес»
2:2
«Реал»
Примера
|30.10.2019
|«Реал»
5:0
«Леганес»
Примера
|15.04.2019
|«Леганес»
1:1
«Реал»
Примера
«Реал» борется за чемпионство, «Леганес» - за выживание. Традиционная картина, когда они пересекаются в одном дивизионе.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|27
|19
|3
|5
|75-27
|60
|2. Реал Мадрид
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|3. Атлетико
|28
|16
|8
|4
|46-22
|56
|4. Атлетик
|28
|14
|10
|4
|46-24
|52
|5. Бетис
|28
|12
|8
|8
|38-35
|44
|6. Вильярреал
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|7. Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8. Сельта
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9. Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|31-31
|37
|10. Севилья
|28
|9
|9
|10
|32-37
|36
|11. Хетафе
|28
|9
|9
|10
|25-23
|36
|12. Реал Сосьедад
|28
|10
|5
|13
|25-30
|35
|13. Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|14. Осасуна
|27
|7
|12
|8
|33-39
|33
|15. Эспаньол
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16. Валенсия
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17. Алавес
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18. Леганес
|28
|6
|9
|13
|26-43
|27
|19. Лас-Пальмас
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20. Вальядолид
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
«Реал» продолжает погоню за «Барселоной», но предельной концентрации ему все-таки в этом году периодически не хватает. Отсюда внезапные осечки, казалось бы, на ровном месте - сродни поражениям от «Эспаньола» или «Бетиса». Чемпионского запаса прочности команде Карло Анчелотти объективно недостает. И это обстоятельство привносит пусть небольшую, но все-таки интригу в противостояние фаворита с андердогом.
«Леганес» тоже остро нуждается в очках. Два поражения подряд спустили команду обратно в зону вылета. В столице она будет изо всех сил цепляться за очки, а хозяевам будет невероятно сложно избежать снисходительного отношения к представителю «дна». «Реал» пропускает пять матчей подряд. Если допустит очередной обмен результативными ударами, «Лига Ставок» умножит номинал пари на 2.06. Тут есть о чем подумать.
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Федеральный канал «Матч ТВ» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
|«Лига Ставок»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо, Менди (все - травмы)
«Леганес»: Франкеса, Баришич (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал»:
|Позиция
|«Реал»
|«Леганес»
Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Дмитрович
Вратарь
|Защитник
|17. Васкес
|12. Розье
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|6. Гонсалес
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
|22. Настасич
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
|20. Эрнандес
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|17. Неу
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|5. Тапиа
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
|8. Сиссе
Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
|14. Брашанац
Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|11. Крус
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|10. Раба
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Борха Хименес
Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.17. Ничья котируется в конторе за 8.60. В случае сенсационного успеха гостей букмекер выплатит выигрыш в 17-кратном размере.
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В линии «Лиги Ставок» можно поставить на три точных счета одновременно. Самый реальный вариант - 1:0/2:0/3:0. При любом из этих исходов букмекер рассчитает выигрыш по коэффициенту 2.55.
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Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 предвещает достаточно результативный футбол в испанской столице.
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