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27 марта 14:52ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид - Леганес, 29 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Эксперты предвкушают веселую игру в испанской столице
Валентин Васильев

В первом матче после мартовского «окна ФИФА» мадридский «Реал» принимает «Леганес». Встречи  клубов после игр сборных часто преподносят сюрпризы. Избежит ли чемпион Испании внеплановых потерь дома?   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

29.03.2024, Сб

23:00 МСК

«Леганес» 

П1 - 1.17

Х - 8.60

П2 - 17.00

Турнир:  чемпионат Испании, 29-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»122241-17
«Леганес»221217-41

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Вильярреал»

1:2

«Реал»

Примера

12.03.2025«Атлетико»

1:0, пен. 2:4

«Реал»

Лига чемпионов

09.03.2025«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

01.03.2025«Бетис»

2:1

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Леганеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Леганес»

2:3

«Бетис»

Примера

08.03.2025«Сельта»

2:1

«Леганес»

Примера

02.03.2025«Леганес»

1:0

«Хетафе»

Примера

23.02.2025«Реал Сосьедад»

3:0

«Леганес»

Примера

15.02.2025«Леганес»

3:3

«Алавес»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Леганеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Леганес» 

2:3

«Реал»

Кубок Испании

24.11.2024«Леганес» 

0:3

«Реал»

Примера

19.07.2020«Леганес» 

2:2

«Реал»

Примера

30.10.2019«Реал»

5:0

«Леганес»

Примера

15.04.2019«Леганес» 

1:1

«Реал»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» борется за чемпионство, «Леганес» - за выживание. Традиционная картина, когда они пересекаются в одном дивизионе. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона27193575-2760
2. Реал Мадрид28186459-2760
3. Атлетико28168446-2256
4. Атлетик281410446-2452
5. Бетис28128838-3544
6. Вильярреал27128749-3844
7. Мальорка281171028-3440
8. Сельта281161141-4139
9. Райо Вальекано28910931-3137
10. Севилья28991032-3736
11. Хетафе28991025-2336
12. Реал Сосьедад281051325-3035
13. Жирона28971236-4134
14. Осасуна27712833-3933
15. Эспаньол27771326-3928
16. Валенсия286101231-4628
17. Алавес28691332-4227
18. Леганес28691326-4327
19. Лас-Пальмас28671532-4725
20. Вальядолид28442018-6316

Прогноз на матч

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«Реал» продолжает погоню за «Барселоной», но предельной концентрации ему все-таки в этом году периодически не хватает. Отсюда внезапные осечки, казалось бы, на ровном месте - сродни поражениям от «Эспаньола» или «Бетиса». Чемпионского запаса прочности команде Карло Анчелотти объективно недостает. И это обстоятельство привносит пусть небольшую, но все-таки интригу в противостояние фаворита с андердогом.

 «Леганес» тоже остро нуждается в очках. Два поражения подряд спустили команду обратно в зону вылета. В столице она будет изо всех сил цепляться за очки, а хозяевам будет невероятно сложно избежать снисходительного отношения к представителю «дна». «Реал» пропускает пять матчей подряд. Если допустит очередной обмен результативными ударами, «Лига Ставок» умножит номинал пари на 2.06. Тут есть о чем подумать.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Федеральный канал «Матч ТВ» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDБесплатно
«Лига Ставок»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо, Менди (все - травмы)

«Леганес»: Франкеса, Баришич (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал»:

Позиция«Реал»«Леганес»

Позиция

Вратарь1. Куртуа13. Дмитрович

Вратарь

Защитник17. Васкес12. Розье

Защитник

Защитник14. Тчуамени6. Гонсалес

Защитник

Защитник35. Асенсио22. Настасич

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия20. Эрнандес

Полузащитник

Полузащитник10. Модрич17. Неу

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде5. Тапиа

Полузащитник 

Нападающий5. Беллингем8. Сиссе

Полузащитник

Нападающий11. Родриго14. Брашанац

Нападающий

Нападающий7. Винисиус Жуниор11. Крус

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе10. Раба

Нападающий

Главный тренерКарло АнчелоттиБорха Хименес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.17. Ничья котируется в конторе за 8.60. В случае сенсационного успеха гостей букмекер выплатит выигрыш в 17-кратном размере.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал» - «Леганес»?

В линии «Лиги Ставок» можно поставить на три точных счета одновременно. Самый реальный вариант - 1:0/2:0/3:0. При любом из этих исходов букмекер рассчитает выигрыш по коэффициенту 2.55.

Где смотреть бесплатно матч «Реал» - «Леганес»?

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире без оплаты.  

В игре будет много голов?

Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 предвещает достаточно результативный футбол в испанской столице.

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