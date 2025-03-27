Реал Мадрид - Леганес, 29 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Реал» продолжает погоню за «Барселоной», но предельной концентрации ему все-таки в этом году периодически не хватает. Отсюда внезапные осечки, казалось бы, на ровном месте - сродни поражениям от «Эспаньола» или «Бетиса». Чемпионского запаса прочности команде Карло Анчелотти объективно недостает. И это обстоятельство привносит пусть небольшую, но все-таки интригу в противостояние фаворита с андердогом.

«Леганес» тоже остро нуждается в очках. Два поражения подряд спустили команду обратно в зону вылета. В столице она будет изо всех сил цепляться за очки, а хозяевам будет невероятно сложно избежать снисходительного отношения к представителю «дна». «Реал» пропускает пять матчей подряд. Если допустит очередной обмен результативными ударами, «Лига Ставок» умножит номинал пари на 2.06. Тут есть о чем подумать.