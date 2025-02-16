Реал Мадрид - Манчестер Сити, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

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На этой неделе определятся все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Одним суперклубом в турнире точно станет меньше. В среду в Мадриде закончат свой спор сильнейшие клубы Испании и Англии по итогам прошлого сезона - «Реал» и «Манчестер Сити». Разбираем главный матч недели сквозь призму статистики, трендов и беттинговых раскладов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид, Испания)
19.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Манчестер Сити» (Англия)
|П1 - 1.80
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч
Стадион: Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|4
|5
|4
|21-23
|«Ман Сити»
|4
|5
|4
|23-21
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Осасуна»
1:1
«Реал»
Примера
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|05.02.2025
|«Леганес»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|01.02.2025
|«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Лейтон Ориент»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Брюгге»
Лига чемпионов
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
«Манчестер Сити» драматично уступил в первом матче «Реалу»: дважды по ходу дела вел в счете, но получил два мяча в последнюю десятиминутку (последний - уже в компенсированное время) и проиграл. Впрочем, разница в один мяч в противостоянии клубов такого калибра ровным счетом ни о чем не говорит. Когда действовало правило выездного гола, испанцы могли бы себя чувствовать после успеха на «Этихаде» более-менее комфортно. При одинаковой же цене домашних и гостевых результатов минимальная победа в первом матче - это практически ни о чем. Все в этом гранд-противостоянии решится в ответной игре.
Соперники к ней подходит в разном расположении духа. «Реал» явно удручен последними результатами в Ла Лиге. Команда Анчелотти третий раз подряд не смогла добиться успеха в чемпионате, вследствие чего растеряла все преимущество перед преследователями. После поражения от «Эспаньола» и ничьей с «Атлетико» «сливочные» неожиданно разделили очки с «Осасуной». Больше тайма мадридцы провели в Памплоне в меньшинстве после удаления Беллингема и наиграли только на 1:1.
«Ман Сити», напротив, поднял себе настроение разгромом крепкого «Ньюкасла» со счетом 4:0. Эта победа была важна для пока еще чемпиона АПЛ не столько даже в турнирном, сколько психологическом состоянии. Понятно, что Лига чемпионов у «горожан» сейчас в приоритете.
В противостоянии команд, обладающих такими звездными атакующими линиями, вроде бы напрашивается прогноз на «верховой» результат с обоюдными голами. Но поскольку коэффициент на обе исхода в FONBET предсказуемо невысок, берем комбо: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.60.
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|-
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Потери
«Реал»: Алаба, Васкес, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Грилиш, Бобб, Аканджи, Родри (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Реал»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|23. Менди
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|5. Стоунз
|Защитник
|Защитник
|35. Рауль Асенсио
|45. Хусанов
|Защитник
|Полузащитник
|17. Васкес
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Диас
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мбаппе
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Если в первом матче аналитики отдавали небольшое преимущество англичанам (и просчитались!), то теперь в линиях наблюдаем противоположную ситуацию. Коэффициент на «Реал» более чем вдвое ниже, чем на его соперника: 1.80 против 3.75. Если же 90 минут основного времени не выявят победителя, FONBET умножит номинал ставки на 4.40.
Согласно расчетам экспертов, вероятность победы Мадрида в основное время составляет около 55%, а «Манчестер Сити» - чуть больше 26%. В статистике взаимоотношений команд теперь полное равенство: по четыре победы каждой команды и пять ничьих.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу хозяев со счетом 2:1 (коэффициент на это событие составляет 9.50).
С сезона-2024/25 эксклюзивным транслятором Лиги чемпионов в России является онлайн-кинотеатр Okko.
Победитель испанско-мадридского противоборства в следующем раунде сыграет с «Атлетико» или «Байером».
После первых стыковых матчей «Реал» взлетел с четвертого на второе место в топе главных фаворитов розыгрыша от FONBET, и теперь он выглядит так:
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