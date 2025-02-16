Реал Мадрид - Манчестер Сити, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

«Манчестер Сити» драматично уступил в первом матче «Реалу»: дважды по ходу дела вел в счете, но получил два мяча в последнюю десятиминутку (последний - уже в компенсированное время) и проиграл. Впрочем, разница в один мяч в противостоянии клубов такого калибра ровным счетом ни о чем не говорит. Когда действовало правило выездного гола, испанцы могли бы себя чувствовать после успеха на «Этихаде» более-менее комфортно. При одинаковой же цене домашних и гостевых результатов минимальная победа в первом матче - это практически ни о чем. Все в этом гранд-противостоянии решится в ответной игре.

Соперники к ней подходит в разном расположении духа. «Реал» явно удручен последними результатами в Ла Лиге. Команда Анчелотти третий раз подряд не смогла добиться успеха в чемпионате, вследствие чего растеряла все преимущество перед преследователями. После поражения от «Эспаньола» и ничьей с «Атлетико» «сливочные» неожиданно разделили очки с «Осасуной». Больше тайма мадридцы провели в Памплоне в меньшинстве после удаления Беллингема и наиграли только на 1:1.

«Ман Сити», напротив, поднял себе настроение разгромом крепкого «Ньюкасла» со счетом 4:0. Эта победа была важна для пока еще чемпиона АПЛ не столько даже в турнирном, сколько психологическом состоянии. Понятно, что Лига чемпионов у «горожан» сейчас в приоритете.

В противостоянии команд, обладающих такими звездными атакующими линиями, вроде бы напрашивается прогноз на «верховой» результат с обоюдными голами. Но поскольку коэффициент на обе исхода в FONBET предсказуемо невысок, берем комбо: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.60.