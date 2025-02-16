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16 февраля 3:26ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Реал Мадрид - Манчестер Сити, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

Мбаппе против Холанда - ждем голов!
Валентин Васильев

На этой неделе определятся все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Одним суперклубом в турнире точно станет меньше. В среду в Мадриде закончат свой спор сильнейшие клубы Испании и Англии по итогам прошлого сезона - «Реал» и «Манчестер Сити». Разбираем главный матч недели сквозь призму статистики, трендов и беттинговых раскладов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания) 

19.02.2025, Ср

23:00 МСК

 «Манчестер Сити» (Англия)

П1 - 1.80

Х - 4.40

П2 - 3.75

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч

Стадион: Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»45421-23
«Ман Сити»45423-21

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Осасуна»

1:1

«Реал»

Примера

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

05.02.2025«Леганес»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

01.02.2025«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Манчестер Сити»

4:0

«Ньюкасл»

АПЛ

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

08.02.2025«Лейтон Ориент»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Брюгге»

Лига чемпионов

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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«Манчестер Сити» драматично уступил в первом матче «Реалу»: дважды по ходу дела вел в счете, но получил два мяча в последнюю десятиминутку (последний - уже в компенсированное время) и проиграл. Впрочем, разница в один мяч в противостоянии клубов такого калибра ровным счетом ни о чем не говорит. Когда действовало правило выездного гола, испанцы могли бы себя чувствовать после успеха на «Этихаде» более-менее комфортно. При одинаковой же цене домашних и гостевых результатов минимальная победа в первом матче - это практически ни о чем. Все в этом гранд-противостоянии решится в ответной игре. 

Соперники к ней подходит в разном расположении духа.  «Реал» явно удручен последними результатами в Ла Лиге. Команда Анчелотти третий раз подряд не смогла добиться успеха в чемпионате, вследствие чего растеряла все преимущество перед преследователями. После поражения от  «Эспаньола» и ничьей с «Атлетико» «сливочные» неожиданно разделили очки с «Осасуной». Больше тайма мадридцы провели в Памплоне в меньшинстве после удаления Беллингема и наиграли только на 1:1.

 «Ман Сити», напротив, поднял себе настроение разгромом крепкого «Ньюкасла» со счетом 4:0. Эта победа была важна для пока еще чемпиона АПЛ не столько даже в турнирном, сколько психологическом состоянии. Понятно, что Лига чемпионов у «горожан» сейчас в приоритете.

В противостоянии команд, обладающих такими звездными атакующими линиями, вроде бы напрашивается прогноз на «верховой» результат с обоюдными голами. Но поскольку коэффициент на обе исхода в FONBET предсказуемо невысок, берем комбо: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.60.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямую трансляцию суперматча в Мадриде будет вести онлайн-кинотеатр Okko. Кроме того, следить за ходом игры можно на платформах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Алаба, Васкес, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Грилиш, Бобб, Аканджи, Родри (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Реал»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь1. Куртуа31. ЭдерсонВратарь
Защитник23. Менди27. НунесЗащитник
Защитник14. Тчуамени5. СтоунзЗащитник
Защитник35. Рауль Асенсио45. ХусановЗащитник
Полузащитник 17. Васкес24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 10. Модрич8. КовачичПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде47. ФоденПолузащитник 
Полузащитник5. Беллингем20. СилваПолузащитник
Нападающий21. Диас17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий9. Мбаппе9. ХоландНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Если в первом матче аналитики отдавали небольшое преимущество англичанам (и просчитались!), то теперь в линиях наблюдаем противоположную ситуацию. Коэффициент на «Реал» более чем вдвое ниже, чем на его соперника: 1.80 против 3.75. Если же 90 минут основного времени не выявят победителя, FONBET умножит номинал ставки на 4.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Реал» - «Манчестер Сити»?

Согласно расчетам экспертов, вероятность победы Мадрида в основное время составляет около 55%, а «Манчестер Сити» - чуть больше 26%. В статистике взаимоотношений команд теперь полное равенство: по четыре победы каждой команды и пять ничьих.

С каким счетом закончится игра «Реал» - «Манчестер Сити»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу хозяев со счетом 2:1 (коэффициент на это событие составляет 9.50). 

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Манчестер Сити»?

С сезона-2024/25 эксклюзивным транслятором Лиги чемпионов в России является онлайн-кинотеатр Okko.

С кем сыграет победитель пары «Реал» - «Манчестер Сити» в 1/8 финала?

Победитель испанско-мадридского противоборства в следующем раунде сыграет с «Атлетико» или «Байером».

Кто выиграет Лигу чемпионов?

После первых стыковых матчей «Реал» взлетел с четвертого на второе место в топе главных фаворитов розыгрыша от FONBET, и теперь он выглядит так:

  1. «Ливерпуль» - 5.50
  2. «Реал» - 6.50
  3. «Арсенал» - 7.00
  4. «Барселона» - 7.00
  5. «Бавария» - 8.00
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