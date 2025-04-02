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30 марта 11:28ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Реал Мадрид - Реал Сосьедад, 1 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Команда из Сан-Себастьяна вновь сыграет без Арсена Захаряна
Руслан Ипполитов

Во вторник, 1 апреля, мадридский «Реал» проведет на своем поле ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Реал Сосьедад». Первую встречу в Сан-Себастьене столичный клуб выиграл с минимальным преимуществом- 0:1. Для выхода в финал «сливочным» достаточно не уступить. Победитель пары в решающем матче в борьбе за трофей сыграет с сильнейшим из дуэта «Барселона» - «Атлетико». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

01.04.2024, Вт

22:30 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 1.35

Х - 5.60

П2 - 8.20

Турнир: Кубок Испании, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 1:0

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»122241-17
«Реал Сосьедад»221217-41

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Реал»

3:2

«Леганес»

Примера

15.03.2025«Вильярреал»

1:2

«Реал»

Примера

12.03.2025«Атлетико»

1:0, пен. 2:4

«Реал»

Лига чемпионов

09.03.2025«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Реал Сосьедад»

2:1

«Вальядолид»

Примера

16.03.2025«Райо Вальекано»

2:2

«Реал Сосьедад»

Примера

13.03.2025«Манчестер Юнайтед»

4:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.03.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Севилья»

Примера

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

Последние пять матчей «Реала» и «Реал Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

14.09.2024«Реал Сосьедад»

0:2

«Реал»

Примера

26.04.2024«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Примера

17.09.2023«Реал»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

02.05.2023«Реал Сосьедад»

2:0

«Реал»

Примера

Прогноз на матч

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До полуфинала «Реал Сосьедад» не встречал на пути топовых соперников. Победы над «Осасуной», «Райо Вальекано» и уж тем более над «Понферрадиной» заслуживают уважения, но перехваливать значимость этих успехов не имеет смысла.

Фаворит очевиден, а ставка на проход или победу мадридского гранда не сулит больших барышей. Куда интересней поиграть с результативностью. В четырех последних встречах этих команд «Реал Сосьедад» не только неизменно проигрывал, но и сподобился всего на один гол в ворота «сливочных». Сан-себастянцы имеют в испанской Примере самый скромный показатель по забитым мячам среди команд из верхней части турнирной таблицы. Есть все основания полагать, что и в этот раз игроки «Реал Сосьедад» не порадуют болельщиков большим количеством результативных атак. При этом команда из Сан-Себастьяна и пропускает не так часто. Все вводные говорят о том, что столичный клуб должен победить, но без особого блеска. Выбираем победу команду Карло Анчелотти, рассчитывая, что гости без Захаряна так и не смогут подобрать ключи к воротам хозяев поля.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Федеральный канал «Матч ТВ» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDБесплатно
«Лига Ставок»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо, Менди (все - травмы)

«Реал Сосьедад»: Пачеко, Захарян, Бекер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Реал»

«Сосьедад»

Позиция

Вратарь1. Куртуа

1. Ремиро

Вратарь

Защитник17. Васкес

27. Арамбуру

Защитник

Защитник14. Тчуамени

5. Субельдия

Защитник

Защитник35. Асенсио

21. Агер

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия

12. Лопес

Защитник

Полузащитник10. Модрич

4. Субименди

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

24. Сучич

Полузащитник 

Нападающий5. Беллингем

23. Мендес

Полузащитник

Нападающий11. Родриго

14. Кубо

Нападающий

Нападающий7. Винисиус Жуниор

28. Марин

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе

10. Оярсабаль

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Иманол Альгуасиль

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.35. Ничья котируется в конторе за 8.20. В случае сенсационного успеха гостей букмекер рассчитает ставку по кэфу 8.20.

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Вопросы и ответы

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Сыграет ли Арсен Захарян?

Полузащитник «Реал Сосьедад» вновь в списках травмированных. Российский футболист отсутствовал в заявке на предыдущий матч Примеры, пропустит и эту игру.

С каким счетом завершится матч «Реал» - «Реал Сосьедад»?

В линии «Лиги Ставок» самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу мадридцев 2:0. Сыгравшее пари на такой исход будет рассчитано по кэфу 6.60. 1:0 идет за 7.60. 3:0 - за 8.20.

Где смотреть бесплатно матч «Реал» - «Реал Сосьедад»?

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире без оплаты.  

Кто выиграет Кубок Испании?

Тройка главных претендентов на победу в турнире от букмекера выглядит следующим образом:

  1. «Реал» - 1.80
  2. «Барселона» - 3.75
  3. «Атлетико» - 4.00
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