Реал Мадрид - Реал Сосьедад, 1 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 1 апреля, мадридский «Реал» проведет на своем поле ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Реал Сосьедад». Первую встречу в Сан-Себастьене столичный клуб выиграл с минимальным преимуществом- 0:1. Для выхода в финал «сливочным» достаточно не уступить. Победитель пары в решающем матче в борьбе за трофей сыграет с сильнейшим из дуэта «Барселона» - «Атлетико».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
01.04.2024, Вт
22:30 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
|П1 - 1.35
Турнир: Кубок Испании, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 1:0
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|12
|2
|2
|41-17
|«Реал Сосьедад»
|2
|2
|12
|17-41
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Реал»
3:2
«Леганес»
Примера
|15.03.2025
|«Вильярреал»
1:2
«Реал»
Примера
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0, пен. 2:4
«Реал»
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|16.03.2025
|«Райо Вальекано»
2:2
«Реал Сосьедад»
Примера
|13.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Севилья»
Примера
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
Последние пять матчей «Реала» и «Реал Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|14.09.2024
|«Реал Сосьедад»
0:2
«Реал»
Примера
|26.04.2024
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Примера
|17.09.2023
|«Реал»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
|02.05.2023
|«Реал Сосьедад»
2:0
«Реал»
Примера
До полуфинала «Реал Сосьедад» не встречал на пути топовых соперников. Победы над «Осасуной», «Райо Вальекано» и уж тем более над «Понферрадиной» заслуживают уважения, но перехваливать значимость этих успехов не имеет смысла.
Фаворит очевиден, а ставка на проход или победу мадридского гранда не сулит больших барышей. Куда интересней поиграть с результативностью. В четырех последних встречах этих команд «Реал Сосьедад» не только неизменно проигрывал, но и сподобился всего на один гол в ворота «сливочных». Сан-себастянцы имеют в испанской Примере самый скромный показатель по забитым мячам среди команд из верхней части турнирной таблицы. Есть все основания полагать, что и в этот раз игроки «Реал Сосьедад» не порадуют болельщиков большим количеством результативных атак. При этом команда из Сан-Себастьяна и пропускает не так часто. Все вводные говорят о том, что столичный клуб должен победить, но без особого блеска. Выбираем победу команду Карло Анчелотти, рассчитывая, что гости без Захаряна так и не смогут подобрать ключи к воротам хозяев поля.
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Федеральный канал «Матч ТВ» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
|«Лига Ставок»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо, Менди (все - травмы)
«Реал Сосьедад»: Пачеко, Захарян, Бекер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Реал»
«Сосьедад»
Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
1. Ремиро
Вратарь
|Защитник
|17. Васкес
27. Арамбуру
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
5. Субельдия
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
21. Агер
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
12. Лопес
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
4. Субименди
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
24. Сучич
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
23. Мендес
Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
14. Кубо
Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
28. Марин
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
10. Оярсабаль
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.35. Ничья котируется в конторе за 8.20. В случае сенсационного успеха гостей букмекер рассчитает ставку по кэфу 8.20.
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Полузащитник «Реал Сосьедад» вновь в списках травмированных. Российский футболист отсутствовал в заявке на предыдущий матч Примеры, пропустит и эту игру.
В линии «Лиги Ставок» самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу мадридцев 2:0. Сыгравшее пари на такой исход будет рассчитано по кэфу 6.60. 1:0 идет за 7.60. 3:0 - за 8.20.
«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире без оплаты.
Тройка главных претендентов на победу в турнире от букмекера выглядит следующим образом:
Партнерский проект