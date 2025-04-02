Реал Мадрид - Реал Сосьедад, 1 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Испании, прогноз, составы

До полуфинала «Реал Сосьедад» не встречал на пути топовых соперников. Победы над «Осасуной», «Райо Вальекано» и уж тем более над «Понферрадиной» заслуживают уважения, но перехваливать значимость этих успехов не имеет смысла.

Фаворит очевиден, а ставка на проход или победу мадридского гранда не сулит больших барышей. Куда интересней поиграть с результативностью. В четырех последних встречах этих команд «Реал Сосьедад» не только неизменно проигрывал, но и сподобился всего на один гол в ворота «сливочных». Сан-себастянцы имеют в испанской Примере самый скромный показатель по забитым мячам среди команд из верхней части турнирной таблицы. Есть все основания полагать, что и в этот раз игроки «Реал Сосьедад» не порадуют болельщиков большим количеством результативных атак. При этом команда из Сан-Себастьяна и пропускает не так часто. Все вводные говорят о том, что столичный клуб должен победить, но без особого блеска. Выбираем победу команду Карло Анчелотти, рассчитывая, что гости без Захаряна так и не смогут подобрать ключи к воротам хозяев поля.