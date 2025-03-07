Реал Мадрид — Райо Вальекано, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Поражение в предыдущем туре в Севилье, где «Реал» крайне неожиданно проиграл «Бетису» (2:1) заметно изменило расстановку в тройке лидеров Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти откатилась на 3-ю строчку и теперь вынуждена догонять «Барселону» и «Атлетико». Терять очки во встрече с «Райо Вальекано» «сливочные» права не имеют, но в трех последних встречах с земляками «Реал» не смог победить ни разу.

Отвлеченность на Лигу чемпионов, в которой мадридский гранд на неделе в первом матче 1/8 финала переиграл «Атлетико», уже не раз играла с командой Анчелотти злую шутку. У «Реала» плохо получается переключаться с турнира на турнир. Подобное наблюдается и в национальном кубке, в котором «сливочные» уже неоднократно успели пощекотать нервы своим поклонникам.

Матч первого круга между воскресными соперниками вничью (3:3). Тогда на столичном стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» еще в пером тайме вышло на два мяча вперед, но затем пропустило трижды и избежало поражения, благодаря голу Иси Паласона. Последний, к слову, в предстоящей игре участие принять не сможет из-за травмы.

Ждать схожей результативности от обеих команд в воскресенье не приходится, «Райо Вальекано» довольно охотно соглашается на ничью с соперниками в Ла Лиге. Чаще команды Иньиго Переса (9) в Примере миром расходится с противниками лишь «Осасуна» (12). Практически нет сомнений, что и в предстоящей встрече гости изначально будут настроены на ничейный расход.

«Реалу» очки терять никак нельзя. Хозяева «Сантьяго Бернабеу» непременно пойдут вперед, вскрывая оборону земляков. Сумеют ли хоть раз завершить результативным ударом свои атаки футболисты «Райо Вальекано» - вопрос серьезный. «Пчелы» имеют весьма скромный показатель результативности (28 голов в 26 матчах).

Имя фаворита очевидно. На своем поле «Реал» имеет значительно больше шансов на победу. Предположим, что победа эта будет «сухой».