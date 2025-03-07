Реал Мадрид — Райо Вальекано, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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В воскресенье, 9 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» сыграет с «Райо Вальекано». Команда Карло Анчелотти на три очка отстает в чемпионской гонке от «Барселоны» и не имеет права терять баллы в малом мадридском дерби. Оцениваем шансы соперников и букмекерскую линию.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
09.03.2025, Вс
18:15 МСК
«Райо Вальекано» (Мадрид)
|П1 - 1.27
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 27-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Реал»
32
6
7
117-47
|«Райо Вальекано»
7
6
32
47-117
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Реал»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал»
2:0
«Жирона»
Примера
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Севилья»
Примера
|22.02.2025
|«Райо Вальекано»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
|07.02.2025
|«Райо Вальекано»
1:0
«Вальядолид»
Примера
|31.01.2025
|«Леганес»
0:1
«Райо Вальекано»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2024
|«Райо Вальекано»
3:3
«Реал»
Примера
|18.02.2024
|«Райо Вальекано»
1:1
«Реал»
Примера
|05.11.2023
|«Реал»
0:0
«Райо Вальекано»
Примера
|24.05.2023
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|07.11.2022
|«Райо Вальекано»
3:2
«Реал»
Примера
После 26-ти туров «Реал» расположился на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от «Барсы» на 3 очка, а от «Атлетико» - на 2. «Райо Вальекано» занимает 8-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Атлетико
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|3. Реал Мадрид
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4. Атлетик
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Бетис
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7. Мальорка
|26
|10
|6
|10
|25-32
|36
|8. Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|9. Реал Сосьедад
|26
|10
|4
|12
|23-27
|34
|10. Сельта
|26
|9
|6
|11
|38-40
|33
|11. Севилья
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|12. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|13. Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|14. Хетафе
|26
|7
|9
|10
|21-21
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|26
|6
|9
|11
|23-38
|27
|17. Лас-Пальмас
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|18. Валенсия
|26
|5
|9
|12
|28-44
|24
|19. Алавес
|26
|5
|8
|13
|29-40
|23
|20. Вальядолид
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
Поражение в предыдущем туре в Севилье, где «Реал» крайне неожиданно проиграл «Бетису» (2:1) заметно изменило расстановку в тройке лидеров Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти откатилась на 3-ю строчку и теперь вынуждена догонять «Барселону» и «Атлетико». Терять очки во встрече с «Райо Вальекано» «сливочные» права не имеют, но в трех последних встречах с земляками «Реал» не смог победить ни разу.
Отвлеченность на Лигу чемпионов, в которой мадридский гранд на неделе в первом матче 1/8 финала переиграл «Атлетико», уже не раз играла с командой Анчелотти злую шутку. У «Реала» плохо получается переключаться с турнира на турнир. Подобное наблюдается и в национальном кубке, в котором «сливочные» уже неоднократно успели пощекотать нервы своим поклонникам.
Матч первого круга между воскресными соперниками вничью (3:3). Тогда на столичном стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» еще в пером тайме вышло на два мяча вперед, но затем пропустило трижды и избежало поражения, благодаря голу Иси Паласона. Последний, к слову, в предстоящей игре участие принять не сможет из-за травмы.
Ждать схожей результативности от обеих команд в воскресенье не приходится, «Райо Вальекано» довольно охотно соглашается на ничью с соперниками в Ла Лиге. Чаще команды Иньиго Переса (9) в Примере миром расходится с противниками лишь «Осасуна» (12). Практически нет сомнений, что и в предстоящей встрече гости изначально будут настроены на ничейный расход.
«Реалу» очки терять никак нельзя. Хозяева «Сантьяго Бернабеу» непременно пойдут вперед, вскрывая оборону земляков. Сумеют ли хоть раз завершить результативным ударом свои атаки футболисты «Райо Вальекано» - вопрос серьезный. «Пчелы» имеют весьма скромный показатель результативности (28 голов в 26 матчах).
Имя фаворита очевидно. На своем поле «Реал» имеет значительно больше шансов на победу. Предположим, что победа эта будет «сухой».
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Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Реал»: Беллингем (дисквалификация). Вальехо, Себальос, Карвахаль, Милитао (все - травма)
«Райо Вальекано»: Де Фрутос (дисквалификация). Лопес, Камельо, Паласон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Райо Вальекано»:
|Позиция
|«Реал»
«Райо Вальекано»
Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
13. Баталья
Вратарь
|Защитник
|23. Менди
2. Рациу
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
24. Лежен
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
16. Мумин
Защитник
|Защитник
|17. Васкес
3. Чаварриа
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
6. Сисс
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
4. Диас
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Родриго
8. Трехо
Полузащитник
|Нападающий
|21. Диас
11. Нтекья
Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
21. Эмбарба
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
18. Гарсия
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Иньиго Перес
Главный тренер
Успешную ставку на «Райо Вальекано» PARI увеличит десятикратно. Победа хозяев поля оценена скромным коэффициентом 1.27. Заключить пари на мирный расход можно за 5.90.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.50) предлагается за победу хозяев со счетом 2:0. 3:0 котируется за 8.00,1:0 - за 8.50.
Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:
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