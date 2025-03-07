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7 марта 10:39ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид — Райо Вальекано, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В трех предыдущих малых мадридских дерби были ничьи
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 9 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» сыграет с «Райо Вальекано». Команда Карло Анчелотти на три очка отстает в чемпионской гонке от «Барселоны» и не имеет права терять баллы в малом мадридском дерби. Оцениваем шансы соперников и букмекерскую линию.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

09.03.2025, Вс

18:15 МСК

«Райо Вальекано» (Мадрид) 

П1 - 1.27

Х - 5.90

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 27-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Реал»

32

6

7

117-47

«Райо Вальекано»

7

6

32

47-117

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

01.03.2025«Бетис»

2:1

«Реал»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал»

2:0

«Жирона»

Примера

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Севилья»

Примера

22.02.2025«Райо Вальекано»

0:1

«Вильярреал»

Примера

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

07.02.2025«Райо Вальекано»

 1:0

«Вальядолид»

Примера

31.01.2025«Леганес»

 0:1

«Райо Вальекано»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2024«Райо Вальекано»

3:3

«Реал»

Примера

18.02.2024«Райо Вальекано»

1:1

«Реал»

Примера

05.11.2023«Реал»

0:0

«Райо Вальекано»

Примера

24.05.2023«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

07.11.2022«Райо Вальекано»

3:2

«Реал»

Примера

Турнирное положение

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После 26-ти туров «Реал» расположился на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от «Барсы» на 3 очка, а от «Атлетико» - на 2. «Райо Вальекано» занимает 8-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Атлетико26168243-1656
3. Реал Мадрид26166455-2554
4. Атлетик26139444-2348
5. Вильярреал25128548-3544
6. Бетис26108834-3338
7. Мальорка261061025-3236
8. Райо Вальекано2699828-2736
9. Реал Сосьедад261041223-2734
10. Сельта26961138-4033
11. Севилья2689931-3633
12. Осасуна26712732-3733
13. Жирона26951234-3932
14. Хетафе26791021-2130
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес26691123-3827
17. Лас-Пальмас26661430-4424
18. Валенсия26591228-4424
19. Алавес26581329-4023
20. Вальядолид26441817-6016

Прогноз на матч

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Поражение в предыдущем туре в Севилье, где «Реал» крайне неожиданно проиграл «Бетису» (2:1) заметно изменило расстановку в тройке лидеров Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти откатилась на 3-ю строчку и теперь вынуждена догонять «Барселону» и «Атлетико». Терять очки во встрече с «Райо Вальекано» «сливочные» права не имеют, но в трех последних встречах с земляками «Реал» не смог победить ни разу.

Отвлеченность на Лигу чемпионов, в которой мадридский гранд на неделе в первом матче 1/8 финала переиграл «Атлетико», уже не раз играла с командой Анчелотти злую шутку. У «Реала» плохо получается переключаться с турнира на турнир. Подобное наблюдается и в национальном кубке, в котором «сливочные» уже неоднократно успели пощекотать нервы своим поклонникам.

Матч первого круга между воскресными соперниками вничью (3:3). Тогда на столичном стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» еще в пером тайме вышло на два мяча вперед, но затем пропустило трижды и избежало поражения, благодаря голу Иси Паласона. Последний, к слову, в предстоящей игре участие принять не сможет из-за травмы.

Ждать схожей результативности от обеих команд в воскресенье не приходится, «Райо Вальекано» довольно охотно соглашается на ничью с соперниками в Ла Лиге. Чаще команды Иньиго Переса (9) в Примере миром расходится с противниками лишь «Осасуна» (12). Практически нет сомнений, что и в предстоящей встрече гости изначально будут настроены на ничейный расход.

«Реалу» очки терять никак нельзя. Хозяева «Сантьяго Бернабеу» непременно пойдут вперед, вскрывая оборону земляков. Сумеют ли хоть раз завершить результативным ударом свои атаки футболисты «Райо Вальекано» - вопрос серьезный. «Пчелы» имеют весьма скромный показатель результативности (28 голов в 26 матчах).

Имя фаворита очевидно. На своем поле «Реал» имеет значительно больше шансов на победу. Предположим, что победа эта будет «сухой».

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Беллингем (дисквалификация). Вальехо, Себальос, Карвахаль, Милитао (все - травма) 

«Райо Вальекано»: Де Фрутос (дисквалификация). Лопес, Камельо, Паласон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Райо Вальекано»:

Позиция«Реал»

«Райо Вальекано»

Позиция

Вратарь1. Куртуа

13. Баталья

Вратарь

Защитник23. Менди

2. Рациу

Защитник

Защитник14. Тчуамени

24. Лежен

Защитник

Защитник35. Асенсио

16. Мумин

Защитник

Защитник17. Васкес

3. Чаварриа

Защитник

Полузащитник10. Модрич

6. Сисс

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

4. Диас

Полузащитник 

Полузащитник11. Родриго

8. Трехо

Полузащитник

Нападающий21. Диас

11. Нтекья

Нападающий

Нападающий7. Винисиус Жуниор

21. Эмбарба

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе

18. Гарсия

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Иньиго Перес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Успешную ставку на «Райо Вальекано» PARI  увеличит десятикратно. Победа хозяев поля оценена скромным коэффициентом 1.27. Заключить пари на мирный расход можно за 5.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Райо Вальекано»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.50) предлагается за победу хозяев со счетом 2:0. 3:0 котируется за 8.00,1:0 - за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Райо Вальекано»?

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Испании?

Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Барселона» - 1.70
  2. «Реал» - 3.20
  3. «Атлетико» - 5.00
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