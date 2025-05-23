Реал Мадрид — Реал Сосьедад, 24 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В матче заключительного тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад». Команда Арсена Захаряна крайне неудачно выступила в первенстве и занимает место в нижней части турнирной таблицы. Столичный клуб финиширует вторым, что вряд ли радует его поклонников.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Реал»
101
43
38
374-225
|«Реал Сосьедад»
38
43
101
225-374
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Севилья»
0:2
«Реал»
Примера
|14.05.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Примера
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|04.05.2025
|«Реал»
3:2
«Сельта»
Примера
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 ДВ
«Реал»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Реал Сосьедад»
3:2
«Жирона»
Примера
|13.05.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Сельта»
Примера
|10.05.2025
|«Атлетико»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|04.05.2025
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Атлетик»
Примера
|23.04.2025
|«Алавес»
1:0
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|14.09.2024
|«Реал Сосьедад»
0:2
«Реал»
Примера
|26.04.2024
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Примера
|17.09.2023
|«Реал»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
«Реал» на втором месте. «Реал Сосьедад» - на 11-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2. Реал Мадрид
|37
|25
|6
|6
|76-38
|81
|3. Атлетико
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4. Атлетик
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5. Вильярреал
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6. Бетис
|37
|16
|11
|10
|56-49
|59
|7. Сельта
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8. Райо Вальекано
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9. Осасуна
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10. Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11. Реал Сосьедад
|37
|13
|7
|17
|35-44
|46
|12. Валенсия
|37
|11
|12
|14
|43-53
|45
|13. Хетафе
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14. Алавес
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|15. Севилья
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|16. Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17. Эспаньол
|37
|10
|9
|18
|38-51
|39
|18. Леганес
|37
|8
|13
|16
|36-56
|37
|19. Лас-Пальмас
|37
|8
|8
|21
|40-59
|32
|20. Вальядолид
|37
|4
|4
|29
|26-87
|16
До чемпионства «Реалу» уже не добраться, но поставить красивую точку в первенстве команда Карло Анчелотти способна. Переизбыток травмированных - не лучший попутчик на пути к победе, но есть игроки, которым есть, что доказывать. Мбаппе продолжает претендовать на приз лучшему игроку планеты. Пусть француз и не выиграл ничего в составе «Реала», его голевые заслуги замечены. Предположим, что и в этот раз француз не уйдет с поля без забитых голов. Наш выбор - победа «Реала» с любым счетом.
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Потери
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Камавинга, Диас, Алба, Родриго, Рюдигер, Жуниор, Менди, Эндрик (все - травма)
«Реал Сосьедад»: Оускарссон, Бекер (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Реал»
«Реал Сосьедад»
Позиция
|Вратарь
|26. Гонсалес
1. Ремиро
Вратарь
|Защитник
|18. Вальехо
5. Субельдия
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
12. Лопес
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
18. Троре
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
6. Элустондо
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
4. Субименди
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
22. Туррьентес
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Себальос
23. Мендес
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
14. Кубо
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
7. Барренечеа
Нападающий
|Нападающий
|15. Гюлер
10. Оярсабаль
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Мичел Санчес
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) предложен за выигрыш «Барсы» 2:0.
Российский полузащитник травмирован и не сможет принять участие в игре.
В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за Тб 2.5 предложен коэффициент 1.50. ТМ 3.5 можно взять за 2.65.
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