Реал Мадрид — Реал Сосьедад, 24 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

До чемпионства «Реалу» уже не добраться, но поставить красивую точку в первенстве команда Карло Анчелотти способна. Переизбыток травмированных - не лучший попутчик на пути к победе, но есть игроки, которым есть, что доказывать. Мбаппе продолжает претендовать на приз лучшему игроку планеты. Пусть француз и не выиграл ничего в составе «Реала», его голевые заслуги замечены. Предположим, что и в этот раз француз не уйдет с поля без забитых голов. Наш выбор - победа «Реала» с любым счетом.