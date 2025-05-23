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22 мая 13:02ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид — Реал Сосьедад, 24 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Какую точку поставят «сливочные»?
Руслан Ипполитов

В матче заключительного тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад». Команда Арсена Захаряна крайне неудачно выступила в первенстве и занимает место в нижней части турнирной таблицы. Столичный клуб финиширует вторым, что вряд ли радует его поклонников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

24.05.2025, Сб

17:15 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 1.45

Х - 4.90

П2 - 6.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Реал»

101

43

38

374-225

«Реал Сосьедад»

38

43

101

225-374

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Севилья»

0:2

«Реал»

Примера

14.05.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Примера

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

04.05.2025«Реал»

3:2

«Сельта»

Примера

26.04.2025«Барселона»

3:2 ДВ

«Реал»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Реал Сосьедад»

3:2

«Жирона»

Примера

13.05.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Сельта»

Примера

10.05.2025«Атлетико»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

04.05.2025«Реал Сосьедад»

0:0

«Атлетик»

Примера

23.04.2025«Алавес»

1:0

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

14.09.2024«Реал Сосьедад»

0:2

«Реал»

Примера

26.04.2024«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Примера

17.09.2023«Реал»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» на втором месте. «Реал Сосьедад» - на 11-м. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона37274699-3985
2. Реал Мадрид37256676-3881
3. Атлетико372110664-3073
4. Атлетик371913554-2670
5. Вильярреал371910867-4967
6. Бетис3716111056-4959
7. Сельта371571557-5652
8. Райо Вальекано3713121241-4551
9. Осасуна3712151047-5151
10. Мальорка371381635-4447
11. Реал Сосьедад371371735-4446
12. Валенсия3711121443-5345
13. Хетафе371191733-3742
14. Алавес3710111637-4741
15. Севилья3710111640-5141
16. Жирона371181844-5641
17. Эспаньол371091838-5139
18. Леганес378131636-5637
19. Лас-Пальмас37882140-5932
20. Вальядолид37442926-8716

Прогноз на матч

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До чемпионства «Реалу» уже не добраться, но поставить красивую точку в первенстве команда Карло Анчелотти способна. Переизбыток травмированных - не лучший попутчик на пути к победе, но есть игроки, которым есть, что доказывать. Мбаппе продолжает претендовать на приз лучшему игроку планеты. Пусть француз и не выиграл ничего в составе «Реала», его голевые заслуги замечены. Предположим, что и в этот раз француз не уйдет с поля без забитых голов. Наш выбор - победа «Реала» с любым счетом.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Камавинга, Диас, Алба, Родриго, Рюдигер, Жуниор, Менди, Эндрик (все - травма)

«Реал Сосьедад»: Оускарссон, Бекер (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Реал»

«Реал Сосьедад»

Позиция

Вратарь26. Гонсалес

1. Ремиро

Вратарь

Защитник18. Вальехо

5. Субельдия

Защитник

Защитник14. Тчуамени

12. Лопес

Защитник

Защитник35. Асенсио

18. Троре

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия

6. Элустондо

Защитник

Полузащитник10. Модрич

4. Субименди

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

22. Туррьентес

Полузащитник 

Полузащитник19. Себальос

23. Мендес

Полузащитник

Нападающий5. Беллингем

14. Кубо

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе

7. Барренечеа

Нападающий

Нападающий15. Гюлер

10. Оярсабаль

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Мичел Санчес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Имя фаворита в паре экспертам FONBET понятно. Вероятность успеха команды из Мадрида котируется за 1.45, в то время как сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 6.50. Заключить пари на ничью можно за 4.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Реал Сосьедад»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (9.00) предложен за выигрыш «Барсы» 2:0.

Сыграет ли Арсен Захарян?

Российский полузащитник травмирован и не сможет принять участие в игре.

Будет ли много голов в матче «Реал» - «Реал Сосьедад»?

В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за Тб 2.5 предложен коэффициент 1.50. ТМ 3.5 можно взять за 2.65.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных