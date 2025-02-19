Реал Сосьедад - Мидтьюлланд, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг определятся восемь недостающих участников 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» примет «Мидтьюлланд». Неделю назад баски сделали уверенную заявку на выход в следующий раунд, но датчане все еще в игре и наверняка попортят нервы сопернику. Рассказываем об интересных вариантах для ставки на четверговый матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания)
20.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания)
|П1 - 1.53
Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: Сердар Гезюбююк (Харлем, Нидерланды)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Сосьедад»
|1
|0
|0
|2-1
|«Мидтьюлланд»
|0
|0
|1
|1-2
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Бетис»
3:0
«Реал Сосьедад»
Примера
13.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:2
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
09.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять матчей «Мидтьюлланда»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:0
«Люнгбю»
Суперлига
13.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:2
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
30.01.2025
«Мидтьюлланд»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
23.01.2025
«Лудогорец»
0:2
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
12.12.2024
«Порту»
2:0
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
20.02.2025
20:45. «Рома» – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч - 2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3
Если у футболистов «Реала Сосьедад» и возникла легкая эйфория после победы в Дании, то в национальной лиге их быстро привели в чувство. Помимо двух удалений баски получили в Севилье три безответных гола от «Бетиса». Это поражение стало для команды из Сан-Себастьяна четвертым за последние пять туров Примеры, причем три из них были сухими. Впору говорить о некоем кризисе. Игра Лиги Европы - хорошая возможность вернуться на победный путь и вернуть улыбки на лица болельщиков. «Европейский» тренд команды Альгуасиля вселяет оптимизм в баскских болельщиков: «Сосьедад» ни разу за девять матчей розыгрыша не покидал поле без «своего» гола.
А в Дании чемпионат только возобновился после зимнего перерыва. «Мидтьюлланд» минимально победил предпоследнюю команду розыгрыша - «Люнгбю» (1:0). Есть подозрение, что и в четверг нас ожидает крайне упорная и вряд ли сильно зрелищная игра. Обе команды будут биться за результат. В таких случаях редко бывает много голов. Допускаем, что их будет не больше двух.
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|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
«Мидтьюлланд»: Олссон, Чо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Мидтьюлланд»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Мидтьюлланд»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|1. Лессль
|Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|4. Диао
|Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
|22. М. Серенсен
|Защитник
|Защитник
|21. Агер
|6. Андерссон
|Защитник
|Защитник
|12. Лопес
|13. Габриэл
|Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|29. Паулиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|21. Кастильо
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|24. О. Серенсен
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|11. Осорио
|Нападающий
|Нападающий
|11. Бекер
|58. Шимшир
|Нападающий
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|18. Букса
|Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Томас Томасберг
|Главный тренер
При удачной ставке на «Реал Сосьедад» FONBET умножит номинал пари на полтора. Ставка на гостей обещает более чем шестикратный выигрыш. Ничью в конторе можно взять за 4.20.
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Коэффициенты букмекеров не оставляют сомнений, кто в этой паре фаворит. Это хозяева поля. При всех своих проблемах баски должны побеждать датчан - иначе спасти этот сезон уже будет проблематично.
В неудачном матче против «Бетиса» россиянин второй раз в сезоне появился на поле. Понятно, что при счете 0:3, когда в твоей команде на два человека меньше, чем у соперника, проявить себя крайне сложно. Возможно, в четверг Арсен наконец-то дебютирует в текущем еврокубковом розыгрыше.
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