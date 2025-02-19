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19 февраля 3:59ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Реал Сосьедад - Мидтьюлланд, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Захарян наконец-то получит первые минуты в евросезоне?
Валентин Васильев

В четверг определятся восемь недостающих участников 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» примет  «Мидтьюлланд». Неделю назад баски сделали уверенную заявку на выход в следующий раунд, но датчане все еще в игре и наверняка попортят нервы сопернику. Рассказываем об интересных вариантах для ставки на четверговый матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания)

20.02.2025, Чт

23:00 МСК

«Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания) 

П1 - 1.53

Х - 4.20

П2 - 6.30

Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч

Стадион: «Реале Арена»  (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Харлем, Нидерланды)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Сосьедад»1002-1
«Мидтьюлланд»0011-2

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Бетис»

3:0

«Реал Сосьедад»

Примера

13.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:2

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять матчей «Мидтьюлланда»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:0

«Люнгбю»

Суперлига

13.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:2

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

30.01.2025

«Мидтьюлланд»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

23.01.2025

«Лудогорец»

0:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

12.12.2024

«Порту»

2:0

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

Календарь игр

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Ответные стыковые матчи

20.02.2025
20:45. «Рома»  – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч -  2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2  
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1  
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3 

Прогноз на матч

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Если у футболистов «Реала Сосьедад» и возникла легкая эйфория после победы в Дании, то в национальной лиге их быстро привели в чувство. Помимо двух удалений баски получили в Севилье три безответных гола от «Бетиса». Это поражение стало для команды из Сан-Себастьяна четвертым за последние пять туров Примеры, причем три из них были сухими. Впору говорить о некоем кризисе. Игра Лиги Европы - хорошая возможность вернуться на победный путь и вернуть улыбки на лица болельщиков.  «Европейский» тренд команды Альгуасиля вселяет оптимизм в баскских болельщиков:  «Сосьедад» ни разу за девять матчей розыгрыша не покидал поле без «своего» гола.

А в Дании чемпионат только возобновился после зимнего перерыва. «Мидтьюлланд» минимально победил предпоследнюю команду розыгрыша - «Люнгбю» (1:0). Есть подозрение, что и в четверг нас ожидает крайне упорная и вряд ли сильно зрелищная игра. Обе команды будут биться за результат. В таких случаях редко бывает много голов. Допускаем, что их будет не больше двух. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

«Мидтьюлланд»: Олссон, Чо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Мидтьюлланд»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Мидтьюлланд»Позиция
Вратарь1. Ремиро1. ЛессльВратарь
Защитник27. Арамбуру4. ДиаоЗащитник
Защитник5. Субельдия22. М. СеренсенЗащитник
Защитник21. Агер6. АндерссонЗащитник
Защитник12. Лопес13. ГабриэлЗащитник
Полузащитник 4. Субименди29. ПаулиньоПолузащитник
Полузащитник 24. Сучич21. КастильоПолузащитник 
Полузащитник23. Мендес24. О. СеренсенПолузащитник
Полузащитник14. Кубо11. ОсориоНападающий
Нападающий11. Бекер58. ШимширНападающий
Нападающий10. Оярсабаль18. БуксаНападающий
Главный тренерИманол АльгуасильТомас ТомасбергГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Реал Сосьедад» - «Мидтьюлланд»?

Коэффициенты букмекеров не оставляют сомнений, кто в этой паре фаворит. Это хозяева поля. При всех своих проблемах баски должны побеждать датчан - иначе спасти этот сезон уже будет проблематично. 

Будет ли играть Арсен Захарян?

В неудачном матче против «Бетиса» россиянин второй раз в сезоне появился на поле. Понятно, что при счете 0:3, когда в твоей команде на два человека меньше, чем у соперника, проявить себя крайне сложно. Возможно, в четверг Арсен наконец-то дебютирует в текущем еврокубковом розыгрыше.  

С кем сыграет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала?

Победителя пары «Реал Сосьедад» - «Мидтьюлланд» гарантированно ждет поездка в Англию. Осталось понять, кто это будет и на кого конкретно он выйдет. Вариантов два - «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Где и когда пройдет финал Лиги Европы?

21 мая 2025 года две лучшие команды ЛЕ встретятся на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

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