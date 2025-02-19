Реал Сосьедад - Мидтьюлланд, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Если у футболистов «Реала Сосьедад» и возникла легкая эйфория после победы в Дании, то в национальной лиге их быстро привели в чувство. Помимо двух удалений баски получили в Севилье три безответных гола от «Бетиса». Это поражение стало для команды из Сан-Себастьяна четвертым за последние пять туров Примеры, причем три из них были сухими. Впору говорить о некоем кризисе. Игра Лиги Европы - хорошая возможность вернуться на победный путь и вернуть улыбки на лица болельщиков. «Европейский» тренд команды Альгуасиля вселяет оптимизм в баскских болельщиков: «Сосьедад» ни разу за девять матчей розыгрыша не покидал поле без «своего» гола.

А в Дании чемпионат только возобновился после зимнего перерыва. «Мидтьюлланд» минимально победил предпоследнюю команду розыгрыша - «Люнгбю» (1:0). Есть подозрение, что и в четверг нас ожидает крайне упорная и вряд ли сильно зрелищная игра. Обе команды будут биться за результат. В таких случаях редко бывает много голов. Допускаем, что их будет не больше двух.