Андрей Рублев — Карлос Алькарас, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Победная серия Алькараса достигла 21 матча. Сам испанец признает, что находится в отменной форме и получает удовольствие от игры. Говоря о предстоящей встрече с Рублевым, Карлос уверяет, что игровой стиль соперников, любящих и умеющих действовать на корте агрессивно, довольно похож. Испанец назвал матч с россиянином новым вызовом для себя, отметив, что ему уже доводилось играть большие матчи с Андреем, но на траве они встретятся впервые.

Рублев уже достоин добрых слов за свое выступление на Уимблдоне, но выход в четвертьфинал станет если не сенсацией, то большой неожиданностью. Алькарас в трех своих предыдущих матчах хуже всего проводил второй сет (два поражения при одной победе). Так что на победу в одном сете россиянин точно вправе рассчитывать. Пойдем на серьезный риск и попытаемся угадать итоговый счет. Наш выбор - 3:1 в пользу второй ракетки мира. Коэффициент за такой вариант букмекер предлагает весьма приянтный.