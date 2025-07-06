Андрей Рублев — Карлос Алькарас, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

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6 июля в 1/8 финала Уимблдона Андрей Рублев сразится с Карлосом Алькарасом. Испанец занимает второе место в мировом рейтинге и является одним из главных фаворитов турнира. Оцениваем баланс сил и привлекательность коэффициентов букмекеров.
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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Андрей Рублев (27 лет, 14-я ракетка мира)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)
Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5. В текущем сезоне выиграл 20 матчей, потерпев 14 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча.
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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 49 матчей: 44 победы и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
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Это будет уже пятый матч между россиянином и испанцем. Впервые соперники встретились в полуфинале турнира в Абу-Даби-2023 (хард). Ту встречу с видимой легкостью выиграл Рублев - 6:2, 6:1. На итоговом чемпионате АТР-2023 сильнее уже был Алькарас - 7:5, 6:2. В четвертьфинале турнира в Мадриде-2024 вверх взял Андрей - 4:6, 6:3, 6:2. А последняя на данный момент встреча соперников состоялась на итоговом чемпионате АТР-2024. В той игре победил испанец - 6:3, 7:6.
Тотал больше 34.5 и тотал меньше 34.5 идут по одному кэфу - 1,90.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Победная серия Алькараса достигла 21 матча. Сам испанец признает, что находится в отменной форме и получает удовольствие от игры. Говоря о предстоящей встрече с Рублевым, Карлос уверяет, что игровой стиль соперников, любящих и умеющих действовать на корте агрессивно, довольно похож. Испанец назвал матч с россиянином новым вызовом для себя, отметив, что ему уже доводилось играть большие матчи с Андреем, но на траве они встретятся впервые.
Рублев уже достоин добрых слов за свое выступление на Уимблдоне, но выход в четвертьфинал станет если не сенсацией, то большой неожиданностью. Алькарас в трех своих предыдущих матчах хуже всего проводил второй сет (два поражения при одной победе). Так что на победу в одном сете россиянин точно вправе рассчитывать. Пойдем на серьезный риск и попытаемся угадать итоговый счет. Наш выбор - 3:1 в пользу второй ракетки мира. Коэффициент за такой вариант букмекер предлагает весьма приянтный.