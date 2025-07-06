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5 июля 10:31ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Андрей Рублев — Карлос Алькарас, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Россиянин против второй ракетки мира
Руслан Ипполитов

6 июля в 1/8 финала Уимблдона Андрей Рублев сразится с Карлосом Алькарасом. Испанец занимает второе место в мировом рейтинге и является одним из главных фаворитов турнира. Оцениваем баланс сил и привлекательность коэффициентов букмекеров.

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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Андрей Рублев (27 лет, 14-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия, 60) — 6:0, 7:6, 6:7, 7:6
  • 2-й круг: Ллойд Харрис (ЮАР, 320) — 6:7, 7:4, 7:6, 6:3
  • 3-й круг: Адриан Маннарино (Франция, 129) — 7:5, 6:2, 6:3

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Фабио Фоньини (Италия, 107) — 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 1:6
  • 2-й круг: Оливер Тарвет (Великобритания, 739) — 6:1, 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 86) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Россия)

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Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5. В текущем сезоне выиграл 20 матчей, потерпев 14 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас (Испания)

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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 49 матчей: 44 победы и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет уже пятый матч между россиянином и испанцем. Впервые соперники встретились в полуфинале турнира в Абу-Даби-2023 (хард). Ту встречу с видимой легкостью выиграл Рублев - 6:2, 6:1. На итоговом чемпионате АТР-2023 сильнее уже был Алькарас - 7:5, 6:2. В четвертьфинале турнира в Мадриде-2024 вверх взял Андрей - 4:6, 6:3, 6:2. А последняя на данный момент встреча соперников состоялась на итоговом чемпионате АТР-2024. В той игре победил испанец - 6:3, 7:6. 

Ставки на исход

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FONBET называет испанца очевидным фаворитом матча, оценивая вероятность победы Алькараса крайне низким коэффициентом 1,08. Успешная ставка на Рублева сулит расчет пари по коэффициенту 8.00.

Ставки на тотал

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Тотал больше 34.5 и тотал меньше 34.5 идут по одному кэфу - 1,90

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа РублеваПобеда АлькарасаТБ 34.5ТМ 34.5
FONBET8,001,081.901.90

Прогноз и ставка

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Победная серия Алькараса достигла 21 матча. Сам испанец признает, что находится в отменной форме и получает удовольствие от игры. Говоря о предстоящей встрече с Рублевым, Карлос уверяет, что игровой стиль соперников, любящих и умеющих действовать на корте агрессивно, довольно похож. Испанец назвал матч с россиянином новым вызовом для себя, отметив, что ему уже доводилось играть большие матчи с Андреем, но на траве они встретятся впервые.

Рублев уже достоин добрых слов за свое выступление на Уимблдоне, но выход в четвертьфинал станет если не сенсацией, то большой неожиданностью. Алькарас в трех своих предыдущих матчах хуже всего проводил второй сет (два поражения при одной победе). Так что на победу в одном сете россиянин точно вправе рассчитывать. Пойдем на серьезный риск и попытаемся угадать итоговый счет. Наш выбор - 3:1 в пользу второй ракетки мира. Коэффициент за такой вариант букмекер предлагает весьма приянтный.

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