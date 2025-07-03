Андрей Рублев — Ллойд Харрис, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Партнерский проект
2 июля второй матч на Уимблдоне проведет Андрей Рублев. Противостоять российскому теннисисту будет Ллойд Харрис из ЮАР. Сможет ли 320-я ракетка мира чем-то удивить 14-й номер посева? Оцениваем баланс сил и коэффициенты букмекеров.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Андрей Рублев (27 лет, 14-я ракетка мира)
Ллойд Харрис (28 лет, 320-я ракетка мира)
Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5. В текущем сезоне выиграл 18 матчей, потерпев 14 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Единственный титул в карьере добыт в парном разряде. В одиночном разряде на турнирах АТР не побеждал. Наивысшее место в рейтинге - 31. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Это будет уже четвертая встреча соперников. В трех предыдущих побеждал россиянин. Отметим, что Андрей обыгрывал Ллойда и на траве, и на грунте, и на харде.
Эксперты FONBET, если судить по котировкам, именно россиянина считают записным фаворитом. Вероятность успеха Рублева котируется за 1,25. Удачная ставка на выигрыш Шериф может обернуться четырехкратным увеличением номинала пари.
Тотал больше 38.5 предложен в линии за 1.85. Тотал меньше 38.5 идет за 1,95.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Чуть больше месяца назад соперники встречались в первом круге «Ролан Гаррос». Тогда в четырех сетах победу одержал россиянин. Тот матч стал возвращением Харриса в большую игру после операции на спине, перенесенной в конце прошлого года. Представитель ЮАР довольно долго был лишен серьезной игровой практики, но в первом круге Уимблдона справился с Зизу Бергсом, обыграв бельгийца в четырех сетах.
Дебютный матч Рублева на турнире получился довольно нервным. Андрей «всухую» выиграл первый сет у серба Ласло Джере, но в трех следующих шла напряженная борьба, а противник смог взять один сет.
Есть все основания полагать, что итоговую победу одержит Рублев, но мы отдадим один сет Харрису. Уж больно отчаянно сражался Ллойд на тай-бреках в первом круге. Выбираем счет 3:1, с которым россиянин обыграет парня из ЮАР.