Андрей Рублев — Ллойд Харрис, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Чуть больше месяца назад соперники встречались в первом круге «Ролан Гаррос». Тогда в четырех сетах победу одержал россиянин. Тот матч стал возвращением Харриса в большую игру после операции на спине, перенесенной в конце прошлого года. Представитель ЮАР довольно долго был лишен серьезной игровой практики, но в первом круге Уимблдона справился с Зизу Бергсом, обыграв бельгийца в четырех сетах.

Дебютный матч Рублева на турнире получился довольно нервным. Андрей «всухую» выиграл первый сет у серба Ласло Джере, но в трех следующих шла напряженная борьба, а противник смог взять один сет.

Есть все основания полагать, что итоговую победу одержит Рублев, но мы отдадим один сет Харрису. Уж больно отчаянно сражался Ллойд на тай-бреках в первом круге. Выбираем счет 3:1, с которым россиянин обыграет парня из ЮАР.