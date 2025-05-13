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13 мая 19:53ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Нурсултон Рузибоев — Дастин Штольцфус, 18 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вновь финиш от узбекистанца?
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде ближайшего турнира UFC в октагон вернется Нурсултон Рузибоев. Соперником узбекистанца в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) будет американец Дастин Штольцфус. Кто одержит вторую подряд победу?

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Статистика

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Рузибоев

 

Штольцфус

Узбекистан

Страна

США

31

Возраст

33

48

Бои

22

35 (13 / 20 / 2 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

16 (3 / 6 / 6 / 1)

9 (1 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 2 / 2)

2

Ничьи

0

2

Без результата

0

195,5

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

190,5

111

Размах ног (см)

110,5

Нурсултон Рузибоев

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В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, лучшее достижение — завоевание чемпионского пояса Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл два первых боя. Шел на серии из десяти побед в первых раундах, но уступил Хоакину Бакли единогласным решением судей. В последнем поединке в феврале закрыл это поражение, нокаутировав Эрика Макконико во втором раунде.

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Дастин Штольцфус

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Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, черным — по лута-ливре и красным — по тансудо. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом WLMMA в среднем весе. В 2020 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл первые три боя в промоушене. Всего в сильнейшей лиге одержал три победы при пяти поражениях. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Марка-Андре Барио в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РузибоеваПобеда ШтольцфусаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,303,662,351,56

Прогноз на бой

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После первого поражения в UFC Рузибоеву радикально понизили уровень оппозиции, и в прошлом поединке он переехал соперника. Сейчас потенциального сопротивления будет больше, но не намного. Штольцфус — боец, который, похоже, упёрся в свой потолок в промоушене. Для UFC его уровень — ниже среднего, и не видно, за счет чего уже относительно возрастной спортсмен может прогрессировать в дальнейшем.

Так что узбекистанец — явный фаворит. У него преимущество в габаритах, на его стороне работа в стойке. На верхнем этаже Штольцфус вряд ли сможет навязать какую-то конкуренцию. Стихия американца — партер, у него довольно разнообразная школа соответствующих единоборств. Но при достойном сопротивлении на нижнем этаже, которое может оказать Рузибоев, Штольцфус часто теряется.

Вот и получается, что уже в стойке узбекистанец способен уверенно разобрать оппонента. И даже если бой зайдет в партер, то и там Штольцфус вряд ли получит преимущество. Полагаем, при таких раскладах Рузибоев вновь оформит досрочную победу, так как навыки финишера у него великолепные. 

Полный кард, где смотреть бой Рузибоев Штольцфус

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Турнир UFC Fight Night 256 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 17 мая, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (18 мая), поэтому бой Рузибоев Штольцфус стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Габриэль Грин (США) — Матеус Камильо (Бразилия). Легкий вес;
  • Джаред Гордон (США) — Тиаго Мойзес (Бразилия). Легкий вес;
  • Луана Сантос (Бразилия) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Элис Рид (США) — Денизе Гомес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хьюн Сунг Пак (Южная Корея) — Карлос Эрнандес (США). Наилегчайший вес;
  • Тиша Пеннингтон (США) — Луана Пиньеро (Бразилия). Женский минимальный вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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