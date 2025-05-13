Нурсултон Рузибоев — Дастин Штольцфус, 18 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

После первого поражения в UFC Рузибоеву радикально понизили уровень оппозиции, и в прошлом поединке он переехал соперника. Сейчас потенциального сопротивления будет больше, но не намного. Штольцфус — боец, который, похоже, упёрся в свой потолок в промоушене. Для UFC его уровень — ниже среднего, и не видно, за счет чего уже относительно возрастной спортсмен может прогрессировать в дальнейшем.

Так что узбекистанец — явный фаворит. У него преимущество в габаритах, на его стороне работа в стойке. На верхнем этаже Штольцфус вряд ли сможет навязать какую-то конкуренцию. Стихия американца — партер, у него довольно разнообразная школа соответствующих единоборств. Но при достойном сопротивлении на нижнем этаже, которое может оказать Рузибоев, Штольцфус часто теряется.

Вот и получается, что уже в стойке узбекистанец способен уверенно разобрать оппонента. И даже если бой зайдет в партер, то и там Штольцфус вряд ли получит преимущество. Полагаем, при таких раскладах Рузибоев вновь оформит досрочную победу, так как навыки финишера у него великолепные.