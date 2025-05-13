Нурсултон Рузибоев — Дастин Штольцфус, 18 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC в октагон вернется Нурсултон Рузибоев. Соперником узбекистанца в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) будет американец Дастин Штольцфус. Кто одержит вторую подряд победу?
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Рузибоев
Штольцфус
Узбекистан
Страна
США
31
Возраст
33
48
Бои
22
35 (13 / 20 / 2 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
16 (3 / 6 / 6 / 1)
9 (1 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 2 / 2)
2
Ничьи
0
2
Без результата
0
195,5
Рост (см)
183
193
Размах рук (см)
190,5
111
Размах ног (см)
110,5
В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, лучшее достижение — завоевание чемпионского пояса Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл два первых боя. Шел на серии из десяти побед в первых раундах, но уступил Хоакину Бакли единогласным решением судей. В последнем поединке в феврале закрыл это поражение, нокаутировав Эрика Макконико во втором раунде.
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Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, черным — по лута-ливре и красным — по тансудо. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом WLMMA в среднем весе. В 2020 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл первые три боя в промоушене. Всего в сильнейшей лиге одержал три победы при пяти поражениях. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Марка-Андре Барио в первом раунде.
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После первого поражения в UFC Рузибоеву радикально понизили уровень оппозиции, и в прошлом поединке он переехал соперника. Сейчас потенциального сопротивления будет больше, но не намного. Штольцфус — боец, который, похоже, упёрся в свой потолок в промоушене. Для UFC его уровень — ниже среднего, и не видно, за счет чего уже относительно возрастной спортсмен может прогрессировать в дальнейшем.
Так что узбекистанец — явный фаворит. У него преимущество в габаритах, на его стороне работа в стойке. На верхнем этаже Штольцфус вряд ли сможет навязать какую-то конкуренцию. Стихия американца — партер, у него довольно разнообразная школа соответствующих единоборств. Но при достойном сопротивлении на нижнем этаже, которое может оказать Рузибоев, Штольцфус часто теряется.
Вот и получается, что уже в стойке узбекистанец способен уверенно разобрать оппонента. И даже если бой зайдет в партер, то и там Штольцфус вряд ли получит преимущество. Полагаем, при таких раскладах Рузибоев вновь оформит досрочную победу, так как навыки финишера у него великолепные.
Турнир UFC Fight Night 256 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 17 мая, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (18 мая), поэтому бой Рузибоев — Штольцфус стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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