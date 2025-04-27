Елена Рыбакина — Элина Свитолина, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Партнерский проект
В воскресенье, 27 апреля, в третьем круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся казахстанка Елена Рыбакина и украинка Элина Свитолина. Кто окажется сильнее в противостоянии уроженок Москвы и Одессы?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 27.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica» (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Елена Рыбакина (25 лет, 11-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Элина Свитолина (30 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Мария Саккари (Греция) — Жасмин Паолини (Италия, 6)
Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла четыре титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Абу-Даби на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 18 побед при семи поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне взяла титул на грунте в Руане, на харде дошла до четвертьфинала Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2025 году одержала 19 побед при шести поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели пять официальных очных матчей. Рыбакина выиграла трижды, Свитолина — дважды. На грунте спортсменки обменялись победами. На грунте оба матча остались за казахстанкой, единственную встречу на харде забрала украинка.
Букмекеры считают фавориткой Рыбакину. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,59 на её победу и 2,37 на успех Свитолиной.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Последний очный матч спортсменок на грунте продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
За долгую карьеру Свитолина ранее ни разу не проходила дальше второго круга в Мадриде. И вот теперь она преодолела эту планку, причем абсолютно ожидаемо. Украинка здорово вошла в грунтовый сезон. В её активе шесть побед подряд на этом покрытии и титул в Руане.
Не совсем понятно, почему букмекеры весьма уверены в победе Рыбакиной. Да, она без особых проблем стартовала в Мадриде, но то же можно сказать и о Свитолиной, да и судить по одному матчу в полной мере нельзя. При этом для казахстанки грунтовый сезон только начался, а в целом нынешний год проходит для нее сложно и сопровождается падением в мировом рейтинге.
Резюмируя, видим хороший повод воспользоваться высокими коэффициентами на Свитолину и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.
Партнерский проект