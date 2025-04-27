Елена Рыбакина — Элина Свитолина, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

За долгую карьеру Свитолина ранее ни разу не проходила дальше второго круга в Мадриде. И вот теперь она преодолела эту планку, причем абсолютно ожидаемо. Украинка здорово вошла в грунтовый сезон. В её активе шесть побед подряд на этом покрытии и титул в Руане.

Не совсем понятно, почему букмекеры весьма уверены в победе Рыбакиной. Да, она без особых проблем стартовала в Мадриде, но то же можно сказать и о Свитолиной, да и судить по одному матчу в полной мере нельзя. При этом для казахстанки грунтовый сезон только начался, а в целом нынешний год проходит для нее сложно и сопровождается падением в мировом рейтинге.

Резюмируя, видим хороший повод воспользоваться высокими коэффициентами на Свитолину и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.