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26 апреля 9:56ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Элина Свитолина, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Первые ракетки Казахстана и Украины
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Рыбакиной и Свитолиной
Источник: соцсети Рыбакиной и Свитолиной

В воскресенье, 27 апреля, в третьем круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся казахстанка Елена Рыбакина и украинка Элина Свитолина. Кто окажется сильнее в противостоянии уроженок Москвы и Одессы?

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Дата / Время: 27.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica» (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Елена Рыбакина (25 лет, 11-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:2

Элина Свитолина (30 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 6:1

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Мария Саккари (Греция) — Жасмин Паолини (Италия, 6)

Елена Рыбакина

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Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла четыре титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Абу-Даби на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 18 побед при семи поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Свитолина

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Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне взяла титул на грунте в Руане, на харде дошла до четвертьфинала Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2025 году одержала 19 побед при шести поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей. Рыбакина выиграла трижды, Свитолина — дважды. На грунте спортсменки обменялись победами. На грунте оба матча остались за казахстанкой, единственную встречу на харде забрала украинка.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой Рыбакину. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,59 на её победу и 2,37 на успех Свитолиной.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок на грунте продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда СвитолинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,592,371,871,94

Прогноз и ставка

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За долгую карьеру Свитолина ранее ни разу не проходила дальше второго круга в Мадриде. И вот теперь она преодолела эту планку, причем абсолютно ожидаемо. Украинка здорово вошла в грунтовый сезон. В её активе шесть побед подряд на этом покрытии и титул в Руане. 

Не совсем понятно, почему букмекеры весьма уверены в победе Рыбакиной. Да, она без особых проблем стартовала в Мадриде, но то же можно сказать и о Свитолиной, да и судить по одному матчу в полной мере нельзя. При этом для казахстанки грунтовый сезон только начался, а в целом нынешний год проходит для нее сложно и сопровождается падением в мировом рейтинге.

Резюмируя, видим хороший повод воспользоваться высокими коэффициентами на Свитолину и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.

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