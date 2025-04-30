Салават Юлаев — Локомотив, прогноз на 1 мая: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
В четверг, 1 мая, пройдет третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Кто выйдет вперед после первой встречи в столице Башкортостана?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала
Стадион: «Уфа-Арена» (Уфа, Россия)
Счет в серии: 1-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Салават Юлаев»
|32
|4
|50
|187-237
|«Локомотив»
|50
|4
|32
|237-187
Последние пять игр «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|27.04.2025
|«Локомотив»
1:3
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|23.04.2025
|«Салават Юлаев»
3:2
«Спартак»
Кубок Гагарина
|21.04.2025
|«Спартак»
1:2 ОТ
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|19.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:3 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|27.04.2025
|«Локомотив»
1:3
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|23.04.2025
|«Локомотив»
3:2 ОТ
«Авангард»
Кубок Гагарина
|21.04.2025
|«Авангард»
3:0
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|19.04.2025
|«Локомотив»
2:3
«Авангард»
Кубок Гагарина
1/2 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 2-0
Как мы и предполагали ранее, в этой серии прослеживается тренд на низкую результативность. Соперники качественно действуют в обороне и при этом не демонстрируют прорыва в атаке. С учетом регулярного чемпионата в шести последних матчах команд в основное время забрасывалось не более четырех шайб.
Полагаем, есть все основания заиграть тотал. С учетом коэффициентов остановимся на варианте с возможностью возврата — ТМ (5). Такая ставка зайдет, если будет заброшено до четырех шайб включительно. Если же команды завершат основное время с пятью голами, пари принесет возврат.
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Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Салават Юлаев» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
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|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
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|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы)
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2,50, ничья идет за 3,70, выигрыш «Салавата» — за 2,70.
Партнерский проект