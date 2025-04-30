Салават Юлаев — Локомотив, прогноз на 1 мая: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Как мы и предполагали ранее, в этой серии прослеживается тренд на низкую результативность. Соперники качественно действуют в обороне и при этом не демонстрируют прорыва в атаке. С учетом регулярного чемпионата в шести последних матчах команд в основное время забрасывалось не более четырех шайб.

Полагаем, есть все основания заиграть тотал. С учетом коэффициентов остановимся на варианте с возможностью возврата — ТМ (5). Такая ставка зайдет, если будет заброшено до четырех шайб включительно. Если же команды завершат основное время с пятью голами, пари принесет возврат.