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18 апреля 15:50ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Салават Юлаев — Спартак, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Московская команда в шаге от выхода в следующий раунд
Александр Бокулёв

Московский «Спартак» после трех побед подряд оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина. Сумеет ли уфимский «Салават Юлаев» продлить серию и вернуть интригу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Салават Юлаев» (Уфа)

19.04.2025, Сб

14:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2,30

Х - 4,20

П2 - 2,80

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Уфа Арена» (Уфа, Россия)

Счет в серии: 1-3

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Салават Юлаев»41325194-155
«Спартак»25341155-194

Последние пять игр «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Спартак»

6:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

15.04.2025«Спартак»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Салават Юлаев»

4:5 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

08.04.2025«Салават Юлаев»

2:1

«Сибирь»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Спартак»

6:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

15.04.2025«Спартак»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Салават Юлаев»

4:5 ОТ

«Спартак»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Салават Юлаев»

4:1

«Спартак»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Спартак»

5:2

«Северсталь»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 3-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-3

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-1

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 1-2

Прогноз на матч

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«Салават» подтвердил, что в нынешнем плей-офф на выезде выглядит худшей версией себя. Однако теперь серия возвращается в Уфу, и букмекеры даже считают хозяев предстоящего матча фаворитами. При этом психологическое преимущество явно на стороне «Спартака», да и по игре московская команда выглядит убедительнее.

Однако проблем у «красно-белых» тоже хватает, и в целом это противостояние выглядит как борьба за то, чтобы совершить меньше ошибок, чем соперник. Во всех предыдущих матчах серии это приводило к минимум пяти голам. Рискнем заиграть ТБ (5) на этот раз.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Салават Юлаев» — «Спартак» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы)

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,80, ничья идет за 4,20, выигрыш «Салавата» — за 2,30.

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