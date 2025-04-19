Салават Юлаев — Спартак, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Московский «Спартак» после трех побед подряд оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина. Сумеет ли уфимский «Салават Юлаев» продлить серию и вернуть интригу?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Салават Юлаев» (Уфа)
19.04.2025, Сб
14:00 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 2,30
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Уфа Арена» (Уфа, Россия)
Счет в серии: 1-3
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Салават Юлаев»
|41
|3
|25
|194-155
|«Спартак»
|25
|3
|41
|155-194
Последние пять игр «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Спартак»
6:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|15.04.2025
|«Спартак»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:5 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
|08.04.2025
|«Салават Юлаев»
2:1
«Сибирь»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Спартак»
6:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|15.04.2025
|«Спартак»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:5 ОТ
«Спартак»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Салават Юлаев»
4:1
«Спартак»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Спартак»
5:2
«Северсталь»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 3-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-3
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-1
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 1-2
«Салават» подтвердил, что в нынешнем плей-офф на выезде выглядит худшей версией себя. Однако теперь серия возвращается в Уфу, и букмекеры даже считают хозяев предстоящего матча фаворитами. При этом психологическое преимущество явно на стороне «Спартака», да и по игре московская команда выглядит убедительнее.
Однако проблем у «красно-белых» тоже хватает, и в целом это противостояние выглядит как борьба за то, чтобы совершить меньше ошибок, чем соперник. Во всех предыдущих матчах серии это приводило к минимум пяти голам. Рискнем заиграть ТБ (5) на этот раз.
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Прямая видеотрансляция встречи «Салават Юлаев» — «Спартак» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Салават Юлаев»: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд (оба — травмы)
«Спартак»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,80, ничья идет за 4,20, выигрыш «Салавата» — за 2,30.
Партнерский проект