Салават Юлаев — Спартак, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Салават» подтвердил, что в нынешнем плей-офф на выезде выглядит худшей версией себя. Однако теперь серия возвращается в Уфу, и букмекеры даже считают хозяев предстоящего матча фаворитами. При этом психологическое преимущество явно на стороне «Спартака», да и по игре московская команда выглядит убедительнее.

Однако проблем у «красно-белых» тоже хватает, и в целом это противостояние выглядит как борьба за то, чтобы совершить меньше ошибок, чем соперник. Во всех предыдущих матчах серии это приводило к минимум пяти голам. Рискнем заиграть ТБ (5) на этот раз.