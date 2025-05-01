Яна Сантос — Миша Тейт, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC Яна Сантос (в девичестве — Куницкая) побьется с Мишей Тейт в рамках женского легчайшего веса (до 61,2 кг). Сумеет ли россиянка одолеть легендарную американку?
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Сантос
Тейт
Россия
Страна
США
35
Возраст
38
24
Бои
29
15 (7 / 1 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (4 / 8 / 8)
8 (3 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (2 / 3 / 4)
1
Без результата
0
10
Место в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC
12
167,5
Рост (см)
167,5
174
Размах рук (см)
165
101,5
Размах ног (см)
95
Уроженка Мурманска, жена бывшего бойца UFC Тиаго Сантоса. Обладательница черного пояса по тхэквондо, смешанными единоборствами начала заниматься в 18 лет. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, в 2013-м объявила о завершении карьеры после рождения ребенка, но в 2016-м вернулась в спорт. В 2017-м завоевала чемпионский пояс Invicta FC в легчайшем весе, после чего перешла в UFC и сразу билась за титул в полулегкой категории, но уступила Крис Сайборг. Всего в сильнейшем промоушене мира на счету россиянки по пять побед поражений. В последнем поединке в августе одолела Челси Чендлер единогласным решением судей.
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Профессионально занималась грэпплингом, получила пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2007 года. Была чемпионкой Freestyle Cage Fighting и Strikeforce в женском легчайшем весе. В 2013-м дебютировала в UFC, билась за титул в этом же дивизионе с Рондой Роузи, но проиграла. В 2016-м забрала пояс благодаря победе над Холли Холм, однако затем уступила его Аманде Нуньес и вскоре ушла из спорта. В 2021-м возобновила карьеру и одержала в UFC две победы при стольких же поражениях. В последнем поединке в декабре 2023 года одолела Джулию Авилу болевым приемом в третьем раунде.
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Тейт после возобновления карьеры так и не вернулась в топ и вряд ли уже успеет это сделать. Тем более если будут иметь место очередные паузы в выступлениях. Так, на поединок с Сантос она выйдет после простоя длительностью почти полтора года. Это серьезный перерыв, особенно с учетом возраста.
Крайне трудно предположить, в каких кондициях предстанет Тейт. Если бы она и Сантос были в прайме, американка наверняка победила бы. Но сейчас обе на спаде, и им предстоит соревноваться, скорее, в том, кто меньше потерял от собственных навыков.
Базово Сантос удобнее работать в стойке, а вот на стороне Тейт борьбе. Затрудняемся предсказать, чья стихия в этот раз возьмет верх, но быстрой развязки точно не ждем. Вряд ли бой пройдет в быстром темпе, зато на полную дистанцию выйдет с высокой вероятностью.
Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Бой Сантос — Тейт стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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