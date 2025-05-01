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1 мая 14:58ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Яна Сантос — Миша Тейт, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянка против легенды промоушена
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В предварительном карде ближайшего турнира UFC Яна Сантос (в девичестве — Куницкая) побьется с Мишей Тейт в рамках женского легчайшего веса (до 61,2 кг). Сумеет ли россиянка одолеть легендарную американку?

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Статистика

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Сантос

 

Тейт

Россия

Страна

США

35

Возраст

38

24

Бои

29

15 (7 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (4 / 8 / 8)

8 (3 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (2 / 3 / 4)

1

Без результата

0

10

Место в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC

12

167,5

Рост (см)

167,5

174

Размах рук (см)

165

101,5

Размах ног (см)

95

Яна Сантос

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Уроженка Мурманска, жена бывшего бойца UFC Тиаго Сантоса. Обладательница черного пояса по тхэквондо, смешанными единоборствами начала заниматься в 18 лет. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, в 2013-м объявила о завершении карьеры после рождения ребенка, но в 2016-м вернулась в спорт. В 2017-м завоевала чемпионский пояс Invicta FC в легчайшем весе, после чего перешла в UFC и сразу билась за титул в полулегкой категории, но уступила Крис Сайборг. Всего в сильнейшем промоушене мира на счету россиянки по пять побед поражений. В последнем поединке в августе одолела Челси Чендлер единогласным решением судей.

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Миша Тейт

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Профессионально занималась грэпплингом, получила пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2007 года. Была чемпионкой Freestyle Cage Fighting и Strikeforce в женском легчайшем весе. В 2013-м дебютировала в UFC, билась за титул в этом же дивизионе с Рондой Роузи, но проиграла. В 2016-м забрала пояс благодаря победе над Холли Холм, однако затем уступила его Аманде Нуньес и вскоре ушла из спорта. В 2021-м возобновила карьеру и одержала в UFC две победы при стольких же поражениях. В последнем поединке в декабре 2023 года одолела Джулию Авилу болевым приемом в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа СантосПобеда ТейтТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,201,704,301,20

Прогноз на бой

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Тейт после возобновления карьеры так и не вернулась в топ и вряд ли уже успеет это сделать. Тем более если будут иметь место очередные паузы в выступлениях. Так, на поединок с Сантос она выйдет после простоя длительностью почти полтора года. Это серьезный перерыв, особенно с учетом возраста.

Крайне трудно предположить, в каких кондициях предстанет Тейт. Если бы она и Сантос были в прайме, американка наверняка победила бы. Но сейчас обе на спаде, и им предстоит соревноваться, скорее, в том, кто меньше потерял от собственных навыков. 

Базово Сантос удобнее работать в стойке, а вот на стороне Тейт борьбе. Затрудняемся предсказать, чья стихия в этот раз возьмет верх, но быстрой развязки точно не ждем. Вряд ли бой пройдет в быстром темпе, зато на полную дистанцию выйдет с высокой вероятностью.

Полный кард, где смотреть бой Сантос Тейт

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Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Бой Сантос Тейт стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Кори Сэндхаген (США) Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ренье де Риддер (Нидерланды) Бо Никал (США). Средний вес;
  • Саньтяго Понзиниббио (Аргентина) — Даниэль Родригес (США). Полусредний вес;
  • Монтел Джексон (США) — Даниэль Маркос (Перу). Легчайший вес;
  • Камерон Смазерман (США) — Сергей Сидей (Украина). Легчайший вес;
  • Джереми Стивенс (США) — Мейсон Джонс (Уэльс). Легкий вес;

Прелимы

  • Яна Сантос (Россия) — Миша Тейт (США). Женский легчайший вес;
  • Райан Лодер (США) — Азамат Бекоев (Россия). Средний вес;
  • Марина Родригес (Бразилия) — Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Гастон Боланос (Перу) — Куанг Ле (Вьетнам). Легчайший вес;
  • Томас Петерсен (США) — Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;
  • Джулиана Миллер (США) — Ивана Петрович (Хорватия). Женский наилегчайший вес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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