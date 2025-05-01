Яна Сантос — Миша Тейт, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тейт после возобновления карьеры так и не вернулась в топ и вряд ли уже успеет это сделать. Тем более если будут иметь место очередные паузы в выступлениях. Так, на поединок с Сантос она выйдет после простоя длительностью почти полтора года. Это серьезный перерыв, особенно с учетом возраста.

Крайне трудно предположить, в каких кондициях предстанет Тейт. Если бы она и Сантос были в прайме, американка наверняка победила бы. Но сейчас обе на спаде, и им предстоит соревноваться, скорее, в том, кто меньше потерял от собственных навыков.

Базово Сантос удобнее работать в стойке, а вот на стороне Тейт борьбе. Затрудняемся предсказать, чья стихия в этот раз возьмет верх, но быстрой развязки точно не ждем. Вряд ли бой пройдет в быстром темпе, зато на полную дистанцию выйдет с высокой вероятностью.