Сербия - Андорра, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборная Сербии не сумела с первой попытки выиграть в отборочном цикле ЧМ-2026. Во вторник предпримет вторую. Уж Андорру-то на своей территории команда Стойковича обязана побеждать. Выбираем перспективную ставку на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сербия
Место в рейтинге ФИФА: 31
10.06.2025, Вт
21:45 МСК
Андорра
|П1 - 1.06
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 4-й тур
Стадион: «Дубочица» (Лесковац, Сербия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не пересекались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Сербия
|0
|0
|0
|0-0
|Андорра
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной Сербии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|Албания
0:0
Сербия
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Сербия
2:0
Австрия
Лига наций
|20.03.2025
|Австрия
1:1
Сербия
Лига наций
|18.11.2024
|Сербия
0:0
Дания
Лига наций
|15.11.2024
|Швейцария
1:1
Сербия
Лига наций
Последние пять игр сборной Андорры:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|Андорра
0:1
Англия
Отбор ЧМ-2026
|24.03.2025
|Албания
3:0
Андорра
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Андорра
0:1
Латвия
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Мальта
0:0
Андорра
Лига наций
|16.11.2024
|Андорра
0:1
Молдавия
Лига наций
Сборные Андорры и Сербии занимают соседние места внизу турнирной таблицы, но они и провели неодинаковое количество матчей.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2. Албания
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3. Латвия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|4. Сербия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|5. Андорра
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Старт сборной Сербии в квалификации ЧМ-2026 получился не только поздним (относительно одногруппников), но еще и экстремальным: враждебно настроенные трибуны в Тиране, агрессивный соперник, крайне нервный матч. Ничьей в Албании ребята Драгана Стойковича во многом обязаны своему вратарю. Отраженный Петровичем пенальти в конце первого тайма - ключевой момент матча. Так что еще неизвестно, кто в этом случае нашел одно очко, а кто потерял два.
Против Андорры дома сербам должно быть легче, но на легкую прогулку рассчитывать точно не стоит. Недавний «карлик» научился держать удар. Больше чем в один мяч андоррцы в последнее время не проигрывают. Даже Англии уступили минимально - 0:1. Можно предположить, что в Лесковаце гости на все «замки» закроются на своей половине поля и слишком уж много не пропустят. Тотал меньше 3.5 голов нам кажется вполне реалистичным прогнозом на вторничную игру.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В РФ матчи отбора ЧМ-2026 транслирует сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно также на ресурсах крупнейших букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
Сербия: нет
Андорра: нет
Коэффициенты 13.00 на ничью и 86.00 на победу второй команды говорят только об одном: эксперты абсолютно не верят в сборную Андорры. Котировка на Сербию, соответственно, мизерная - 1.06.
Получить до 25 000 рублей от PARI
В случае победы хозяев со счетом 3:0 PARI выплатит бетторам вознаграждение за удачную ставку в пятикратном размере.
В Албании защитник «Зенита» вышел на поле в стартовом составе, тогда как спартаковец весь матч просидел в запасе.
Победители всех групп попадают в финальную стадию напрямую. Обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах.