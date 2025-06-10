Сербия - Андорра, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Старт сборной Сербии в квалификации ЧМ-2026 получился не только поздним (относительно одногруппников), но еще и экстремальным: враждебно настроенные трибуны в Тиране, агрессивный соперник, крайне нервный матч. Ничьей в Албании ребята Драгана Стойковича во многом обязаны своему вратарю. Отраженный Петровичем пенальти в конце первого тайма - ключевой момент матча. Так что еще неизвестно, кто в этом случае нашел одно очко, а кто потерял два.

Против Андорры дома сербам должно быть легче, но на легкую прогулку рассчитывать точно не стоит. Недавний «карлик» научился держать удар. Больше чем в один мяч андоррцы в последнее время не проигрывают. Даже Англии уступили минимально - 0:1. Можно предположить, что в Лесковаце гости на все «замки» закроются на своей половине поля и слишком уж много не пропустят. Тотал меньше 3.5 голов нам кажется вполне реалистичным прогнозом на вторничную игру.