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8 июня 13:42ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Сербия - Андорра, 10 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сербам предстоит взламывать «автобус»
Валентин Васильев

Сборная Сербии не сумела с первой попытки выиграть в   отборочном цикле ЧМ-2026. Во вторник предпримет вторую. Уж Андорру-то на своей территории команда Стойковича обязана побеждать. Выбираем перспективную ставку на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 31

10.06.2025, Вт

21:45 МСК

Андорра

Место в рейтинге ФИФА: 173

П1 - 1.06

Х - 13.00

П2 - 86.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 4-й тур

Стадион:  «Дубочица»  (Лесковац, Сербия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не пересекались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Сербия0000-0
Андорра0000-0

Последние пять игр сборной Сербии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025Албания

0:0

Сербия

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Сербия

2:0

Австрия

Лига наций

20.03.2025Австрия

1:1

Сербия

Лига наций

18.11.2024Сербия

0:0

Дания

Лига наций

15.11.2024Швейцария

1:1

Сербия

Лига наций

Последние пять игр сборной Андорры:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025Андорра

0:1

Англия

Отбор ЧМ-2026

24.03.2025Албания

3:0

Андорра

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Андорра

0:1

Латвия

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Мальта

0:0

Андорра

Лига наций

16.11.2024Андорра

0:1

Молдавия

Лига наций

Место в таблице

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Сборные Андорры и Сербии занимают соседние места внизу турнирной таблицы, но они и провели неодинаковое количество матчей. 

КомандыИВНПМО
1. Англия33006-09
2. Албания31113-24
3. Латвия21011-33
4. Сербия10100-01
5. Андорра30030-50

Прогноз на матч

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Старт сборной Сербии в квалификации ЧМ-2026 получился не только поздним (относительно одногруппников), но еще и экстремальным: враждебно настроенные трибуны в Тиране, агрессивный соперник, крайне нервный матч. Ничьей в Албании ребята Драгана Стойковича во многом обязаны своему вратарю. Отраженный Петровичем пенальти в конце первого тайма - ключевой момент матча. Так что еще неизвестно, кто в этом случае нашел одно очко, а кто потерял два.

Против Андорры дома сербам должно быть легче, но на легкую прогулку рассчитывать точно не стоит. Недавний  «карлик» научился держать удар. Больше чем в один мяч андоррцы в последнее время не проигрывают. Даже Англии уступили минимально - 0:1. Можно предположить, что в Лесковаце гости на все «замки» закроются на своей половине поля и слишком уж много не пропустят. Тотал меньше 3.5 голов нам кажется вполне реалистичным прогнозом на вторничную игру. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В РФ матчи отбора ЧМ-2026 транслирует сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно также на ресурсах крупнейших букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

Сербия: нет

Андорра: нет

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты 13.00 на ничью и 86.00 на победу второй команды говорят только об одном: эксперты абсолютно не верят в сборную Андорры. Котировка на Сербию, соответственно, мизерная - 1.06.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Сербия - Андорра?

В случае победы хозяев со счетом 3:0  PARI выплатит бетторам вознаграждение за удачную ставку в пятикратном размере. 

Будут ли играть Бабич и Эракович?

В Албании защитник «Зенита» вышел на поле в стартовом составе, тогда как спартаковец весь матч просидел в запасе.

Сколько команд выходит на ЧМ-2026?

Победители всех групп попадают в финальную стадию напрямую. Обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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